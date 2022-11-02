https://ukraina.ru/20221102/1040402860.html

Глава Энергодара Александр Волга: Наш город находится под надёжным российским щитом

Глава Энергодара Александр Волга: Наш город находится под надёжным российским щитом - 02.11.2022 Украина.ру

Глава Энергодара Александр Волга: Наш город находится под надёжным российским щитом

Город Энергодар, регулярно подвергающийся обстрелам украинских боевиков и вылазкам ДРГ, продолжает мирную жизнь. ВСУ не смогли помешать развитию новой... Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T09:30

2022-11-02T09:30

2022-11-02T09:36

интервью

энергодар

россия

росатом

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Город Энергодар, регулярно подвергающийся обстрелам украинских боевиков и вылазкам ДРГ, продолжает мирную жизнь. ВСУ не смогли помешать развитию новой российской территории. Об этом глава Военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга рассказал в интервью корреспонденту издания Украина.ру Эдуарду Рштуни прямо на месте событий. – Александр Геннадьевич, к Энергодару сейчас приковано внимание журналистов не только российских, но и зарубежных. Труднее ли стало работать в таких условиях?- Действительно, в последнее время к нашему городу проявляется особо пристальное внимание - со всего мира, в связи с тем, что здесь находится Запорожская АЭС. Есть постоянные провокации со стороны украинского правительства, ВСУ, которые наносят удары как по инфраструктурным объектам города, так и по ЗАЭС. Службы быстрого реагирования и Министерство обороны, Росгвардия, всегда на чеку, отражая эти удары. Всегда находятся на боевой готовности, и все провокации на данный момент не возымели успеха. Жители города находятся в безопасности, работоспособность и безопасность ЗАЭС обеспечивается на высоком уровне.Есть ряд нюансов, связанных с приездом иностранцев - миссии МАГАТЭ на территорию города. МАГАТЭ ратует за создание "безопасной зоны", но, к сожалению, невменяемое украинское правительство не идёт на диалог, все прекрасно понимают, по какой причине, потому как их руками здесь делается совершенно другая история, которая написана за океаном.– Как ведутся работы по восстановлению города после обстрелов ВСУ?- На территории города Энергодар создана комиссия по оценке потерь после ударов ВСУ. С 13 июля по территории города постоянно наносятся удары: как по жилому сектору, так и по инфраструктуре, ЛЭП. Разбиты коммуникации. Именно поэтому на данный момент ЗАЭС находится в "замороженном" состоянии и не вырабатывает электроэнергию в общую энергосистему. Киевская компания НАЭК, которая контролировала деятельность Запорожской АЭС по согласованию с МАГАТЭ, поставила вопрос выключения всех энергоблоков в связи с тем, что генерируемую мощность невозможно было поставлять в общую энергосистему. Сами же разбивают и сами выключают. Это делалось с одной целью: социальный террор на территории нашего региона, нашего города, введение в заблуждение мирового сообщества.В мировое пространство вносилась фейковая информация о том, что российские войска якобы бьют по Запорожской АЭС. Все это невозможно как в теории, так и на практике. Российские подразделения сдерживания находятся на атомной станции уже с 3 марта и наносить артиллерийские удары по местам размещения своих военнослужащих, это просто абсурд. Миссии МАГАТЭ были предоставлены все факты нанесения ударов ВСУ с противоположного берега. Мы находимся на острие атаки, нас с противником разделяет только река Днепр. Мы находимся в 4 километрах от мест дислокации ВСУ, которые не перестают своих атак в отношении нашего мирного города и деятельности самой АЭС.– Правильно ли я понимаю, что НАЭК само отключило атомную станцию от украинских сетей?- Исходя из того, что киевские террористы сами перебили все линии электропередач и энергию некуда поставлять, то да, остановка ЗАЭС это прямая вина украинской стороны. Но после референдума и вхождения в границы Российской Федерации мы себя чувствуем в безопасности. На территории ЗАЭС введена эксплуатирующая организация, которая сейчас ведёт свою деятельность. Все вопросы по жизнеобеспечению станции под контролем РФ.На данный момент электроэнергия никуда не поставляется. Всё находится в "замороженном" состоянии. Дальше будет работа "Росатома" по включению ЗАЭС в рабочий режим. Для этого необходима большая работа по восстановлению инфраструктуры. В ближайшее время Росатом справится с объемом работ, и, я уверен, ЗАЭС заработает в полную мощность, так же как и раньше.– Как вам удалось удержать высококлассных специалистов, которые работают в городе?- Штатная численность работников на ЗАЭС - 11 тысяч человек. На момент воссоединения с РФ на станции осталось часть специалистов, которые обеспечивали жизнедеятельность и безопасность на станции. После прихода эксплуатирующей организации из РФ началась работа по интеграции станции и самого персонала в юрисдикцию "Концерна Росэнергоатома". Люди, которые остались, определились с выбором страны, в которой им жить. Жителей избрали для себя Россию как место жительства, место работы. ЗАЭС - это уже неотъемлемая часть России. Та активность, которая была показана на референдуме жителями города, говорит о выбранном нами пути. Явка составила 82,5%, а 95,25% энергодарцев выбрали Россию. Это наш оплот безопасности, и та страна, в которой мы хотим жить.– Остались ли после ухода НАЭК украинские деньги, компании в городе?- По моей информации, на данный момент зарплаты на атомной станции платятся российской стороной. Российские банки уже вводят зарплатные проекты. Осуществляются социальные проекты - как на территории города, так и на самой ЗАЭС по линии Росатома. Конечно, впереди ещё очень много работы. Но мы уже видим, что Россия - это социальное государство, которое заботится о своих гражданах.- На въезде в город висит баннер - "Добро пожаловать в семью российских атомградов!" Какие из российских атомных городов уже оказали содействие Энергодару?- Да, инициативная группа из Соснового Бора Ленинградской области на данный момент собрала для наших школьников учебники, пособия. Сегодня утром мы обсуждали вопрос доставки этого гуманитарного груза в наши школы. Это лишь одна маленькая часть. Все остальные атомграды на территории РФ подключатся к этому процессу. В Росатоме есть очень хорошая традиция - поддерживать друг друга. При поддержке Росатома будет введены социальные, образовательные, инфраструктурные проекты.– Как осуществляется подготовка к новому триместру в школах города?- Вот буквально сегодня проговаривал ситуацию с директорами школ, провел совещание по поводу одной из самых больших наших школ - школы №2, узнал о подготовке, поставил ряд задач. Для нас всё, что касается детей - приоритет. Их отдых, их образование, их развитие. Мы неуклонно развиваемся в этом плане и подключаем всё большее количество образовательных учреждений к нашей программе.– Выпускники этого учебного года получат российские аттестаты?- Да, в обязательном порядке. Прошла большая программа по поводу предоставления мест в ВУЗах России выпускникам минувшего [учебного] года. Очень большое количество наших ребят поступило по квоте. Большую помощь оказал Севастопольский государственный университет, который без экзаменов, на основе собеседования, принял наших выпускников по тем специальностям, которые необходимы для эксплуатации ЗАЭС. Именно Севастопольский ГУ является основополагающим для нас учебным заведением, которое готовит специалистов с профильным образованием.– Принимал ли Энергодар беженцев?- Мы принимали беженцев ещё до воссоединения с РФ. На местах оказывается всевозможная помощь: гуманитарные миссии, предоставление жилья. Энергодар должен развиваться в рамках российской программы моногородов. Совместно с Росатомом будет разработана дорожная карта, которая позволит плавно вписаться в этот проект. Ряд специалистов по линии Росатома, Администрации Президента, ВГА Запорожской области нам в этом плане будут помогать.

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2022

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

интервью, энергодар, россия, росатом