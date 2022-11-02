В Киевской области света может не быть неделями – власти - 02.11.2022 Украина.ру
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В Киевской области света может не быть неделями – власти
В Киевской области света может не быть неделями – власти - 02.11.2022 Украина.ру
В Киевской области света может не быть неделями – власти
Оценивая повреждения в энергетической инфраструктуре, 1 ноября в эфире телемарафона глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба допустил, что столичный регион может на долгое время остаться без электричества
2022-11-02T11:27
2022-11-02T11:27
новости
киевская область
свет
электричество
электроэнергия
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Накануне Владимир Зеленский официально заявил, что энергетическая инфраструктура Украины повреждена более, чем на 40%.В центральных областях Украины введены веерные отключения электроэнергии, жителей Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областей власти призывают к тотальной экономии.Кулеба уже оценивал ситуацию в Киевской области как очень тяжелую и даже допустил возможность эвакуации населения из некоторых районов, однако, позже несколько раз призвал не преувеличивать его слова и подчеркнул, что эвакуация потребуется если ситуация станет еще более критичной.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
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новости, киевская область, свет, электричество, электроэнергия
Новости, Киевская область, свет, электричество, электроэнергия

В Киевской области света может не быть неделями – власти

11:27 02.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Оценивая повреждения в энергетической инфраструктуре, 1 ноября в эфире телемарафона глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба допустил, что столичный регион может на долгое время остаться без электричества
Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше.
Накануне Владимир Зеленский официально заявил, что энергетическая инфраструктура Украины повреждена более, чем на 40%.
В центральных областях Украины введены веерные отключения электроэнергии, жителей Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областей власти призывают к тотальной экономии.
Кулеба уже оценивал ситуацию в Киевской области как очень тяжелую и даже допустил возможность эвакуации населения из некоторых районов, однако, позже несколько раз призвал не преувеличивать его слова и подчеркнул, что эвакуация потребуется если ситуация станет еще более критичной.
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
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