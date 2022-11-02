https://ukraina.ru/20221102/1040416006.html

В Киевской области света может не быть неделями – власти

В Киевской области света может не быть неделями – власти - 02.11.2022 Украина.ру

В Киевской области света может не быть неделями – власти

Оценивая повреждения в энергетической инфраструктуре, 1 ноября в эфире телемарафона глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба допустил, что столичный регион может на долгое время остаться без электричества

2022-11-02T11:27

2022-11-02T11:27

2022-11-02T11:27

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киевская область

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электричество

электроэнергия

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Накануне Владимир Зеленский официально заявил, что энергетическая инфраструктура Украины повреждена более, чем на 40%.В центральных областях Украины введены веерные отключения электроэнергии, жителей Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областей власти призывают к тотальной экономии.Кулеба уже оценивал ситуацию в Киевской области как очень тяжелую и даже допустил возможность эвакуации населения из некоторых районов, однако, позже несколько раз призвал не преувеличивать его слова и подчеркнул, что эвакуация потребуется если ситуация станет еще более критичной.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html

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2022

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новости, киевская область, свет, электричество, электроэнергия