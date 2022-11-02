https://ukraina.ru/20221102/1040415228.html

На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ

На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру

На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ

Депутат Черкасского городского совета Виктор Евпак купил "флиску с флагом Украины", чтобы быть похожим на военнослужащего. Общественники и журналисты не оценили косплей

2022-11-02T10:49

2022-11-02T10:49

2022-11-02T10:49

новости

депутат

всу

украина

военная форма

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В Черкассах журналисты и общественники затравили депутата городского совета и бизнесмена Виктора Евпака за фотографию в флисовой кофте с украинским флагом. Депутат надел кофту, чтобы быть похожим на военнослужащего ВСУ и поднять свою политическую привлекательность, сочли подписчики странички депутата в соцсети. Для достижения настоящего "wow-эффекта" ему предложили сходить в военкомат и отправиться на фронт. Бывший секретарь Черкасского горсовета Ярослав Нищик, уже демобилизованный, осудил политиков, которые надевают военную форму. Он заявил, что Евпак и другие депутаты "должны получить по лицу" за подобные переодевания. В последнем опубликованном видео Евпак сменил "флиску" на майку в цветах украинского флага. Он предложил горожанам записываться на курсы "законного обращения оружия для гражданского населения в условиях войны".

https://ukraina.ru/20221028/1040262548.html

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новости, депутат, всу, украина, военная форма