На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру
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На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ
На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру
На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ
Депутат Черкасского городского совета Виктор Евпак купил "флиску с флагом Украины", чтобы быть похожим на военнослужащего. Общественники и журналисты не оценили косплей
2022-11-02T10:49
2022-11-02T10:49
новости
депутат
всу
украина
военная форма
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В Черкассах журналисты и общественники затравили депутата городского совета и бизнесмена Виктора Евпака за фотографию в флисовой кофте с украинским флагом. Депутат надел кофту, чтобы быть похожим на военнослужащего ВСУ и поднять свою политическую привлекательность, сочли подписчики странички депутата в соцсети. Для достижения настоящего "wow-эффекта" ему предложили сходить в военкомат и отправиться на фронт. Бывший секретарь Черкасского горсовета Ярослав Нищик, уже демобилизованный, осудил политиков, которые надевают военную форму. Он заявил, что Евпак и другие депутаты "должны получить по лицу" за подобные переодевания. В последнем опубликованном видео Евпак сменил "флиску" на майку в цветах украинского флага. Он предложил горожанам записываться на курсы "законного обращения оружия для гражданского населения в условиях войны".
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новости, депутат, всу, украина, военная форма
Новости, депутат, ВСУ, Украина, военная форма

На Украине депутата затравили за косплей на военнослужащего ВСУ

10:49 02.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Депутат Черкасского горсовета Виктор Евпак
Депутат Черкасского горсовета Виктор Евпак - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Депутат Черкасского городского совета Виктор Евпак купил "флиску с флагом Украины", чтобы быть похожим на военнослужащего. Общественники и журналисты не оценили косплей
В Черкассах журналисты и общественники затравили депутата городского совета и бизнесмена Виктора Евпака за фотографию в флисовой кофте с украинским флагом. Депутат надел кофту, чтобы быть похожим на военнослужащего ВСУ и поднять свою политическую привлекательность, сочли подписчики странички депутата в соцсети. Для достижения настоящего "wow-эффекта" ему предложили сходить в военкомат и отправиться на фронт.
"Флиску" купил в интернет-магазине. На ней есть украинский флаг. У меня даже есть татуировка с флагом Украины. Если это кого-то оскорбляет, то я не буду носить эту одежду. Без проблем. Есть такое понятие как "косплей". Эта "флиска" мне очень нравится, потому что комфортна", - оправдался Евпак перед журналистами местного издания "Про все".
Бывший секретарь Черкасского горсовета Ярослав Нищик, уже демобилизованный, осудил политиков, которые надевают военную форму. Он заявил, что Евпак и другие депутаты "должны получить по лицу" за подобные переодевания.
В последнем опубликованном видео Евпак сменил "флиску" на майку в цветах украинского флага. Он предложил горожанам записываться на курсы "законного обращения оружия для гражданского населения в условиях войны".
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