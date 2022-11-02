https://ukraina.ru/20221102/1040414812.html
В Харьковской области пожилую женщину обвинили в "кремлевской пропаганде"
В Харьковской области пожилую женщину обвинили в "кремлевской пропаганде" - 02.11.2022 Украина.ру
В Харьковской области пожилую женщину обвинили в "кремлевской пропаганде"
Уроженку ДНР Людмилу задержали в Харьковской области за хорошее отношение к российским военным и военно-гражданской администрации, об этом 2 ноября в Facebook* сообщает глава следственного управления ГУ Национальной полиции Украины по региону Сергей Болвинов
2022-11-02T10:29
2022-11-02T10:29
2022-11-02T10:29
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харьковская область
коллаборационисты
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Болвинов сообщил, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году Людмила переехала из родного Мироновского (ДНР) в село Манцовка в Харьковской области.В марте 2022 женщина поддержала освобождение региона российскими военными и выступила на Первом канале выразив свою позицию.Скриншот из телепередачи – основание для задержания Людмилы, сообщил Болвинов. Ее подозревают в госизмене и женщине грозит до 12 лет тюремного срока.После перегруппировки российских войск в Харьковской области СБУ, Нацполиция и ГУР почти ежедневно отчитываются о поимке новых предателей и коллаборационистов. Накануне сообщили о 12 учителях, задержанных в регионе за готовность работать по российским программам. *Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, репрессии, харьковская область, коллаборационисты
Новости, репрессии, Харьковская область, коллаборационисты
В Харьковской области пожилую женщину обвинили в "кремлевской пропаганде"
Уроженку ДНР Людмилу задержали в Харьковской области за хорошее отношение к российским военным и военно-гражданской администрации, об этом 2 ноября в Facebook* сообщает глава следственного управления ГУ Национальной полиции Украины по региону Сергей Болвинов
Следователи и оперативники УСР области задержали "звезду" российской пропаганды. Эта женщина уже видела войну РФ против Украины с 2014 года, но все равно поддерживала "русский мир". Более того, переехала она в Харьковскую область, а не к россиянам.
Болвинов сообщил, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году Людмила переехала из родного Мироновского (ДНР) в село Манцовка в Харьковской области.
В марте 2022 женщина поддержала освобождение региона российскими военными и выступила на Первом канале выразив свою позицию.
Скриншот из телепередачи – основание для задержания Людмилы, сообщил Болвинов. Ее подозревают в госизмене и женщине грозит до 12 лет тюремного срока.
После перегруппировки российских войск в Харьковской области СБУ, Нацполиция и ГУР почти ежедневно отчитываются о поимке новых предателей и коллаборационистов. Накануне сообщили о 12 учителях, задержанных в регионе за готовность работать по российским программам.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.