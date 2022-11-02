https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html

Удары "убийцами авианосцев", выплаты бойцам СВО, ситуация с зерном. Главное на Украине на утро 2 ноября

Удары "убийцами авианосцев", выплаты бойцам СВО, ситуация с зерном. Главное на Украине на утро 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру

Удары "убийцами авианосцев", выплаты бойцам СВО, ситуация с зерном. Главное на Украине на утро 2 ноября

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T09:00

2022-11-02T09:00

2022-11-02T09:52

зерно

турция

хроники

эксклюзив

удар

тревога

выплаты

сво

бойцы

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Россия нанесла ряд ударов по Украине «убийцами авианосцев». Турчак предложил уравнять выплаты всем участникам спецоперации. Турецкие сухогрузы продолжат вывоз зерна с УкраиныРоссийские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как «убийцы авианосцев». Об этом во вторник сообщил РИА «Новости» информированный источник.Он уточнил, что новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, однако для ее применения также было переоборудовано определенное число строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3.Он добавил, что «ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины».Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, за что ее прозвали «убийцей авиносцев».Однако, как пояснил источник, «сегодня Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели».Х-32 была принята на вооружение в 2016 году и предназначена для глубоко модернизированного варианта Ту-22М3 — Ту-22М3М. Сам самолет пока на вооружение ВКС не поступил, продолжаются его летные испытания, однако ракета уже отработана на переоборудованных Ту-22М3.Новая ракета разработана на замену Х-22 и унаследовала от нее несколько измененный планер. Согласно открытым данным, Х-32 получила модернизированный двигатель с повышенной тягой, новое цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную радиолокационную станцию и системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой, составляет около 5 Махов, дальность применения — 1000 километров.Минувшей ночью воздушная тревога снова объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.В Днепропетровской области тревогу объявили в 03:30 мск, в Черкасской и Полтавской — в 03:32, в Кировоградской — в 03:33.Также утром тревога объявлена в Одессе и области на Украине, сообщили в областной военной администрации.«Тревога! Все в Укрытия», — написал советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.По словам замглавы российской делегации Константина Воронцова на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения, СВО проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом.Выплаты для бойцовСекретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил установить минимальный размер разовой выплаты участникам специальной военной операции на Украине из числа мобилизованных и добровольцев на уровне не менее 195 тысяч рублей.С этой целью он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит компенсировать регионам расходы на эти подъемные из средств федерального бюджета.Кроме того, единоросс предлагает помочь властям субъектов РФ в реализации других мер поддержки, которые партия власти хочет сделать едиными для всех участников боевых действий.В письмах Турчак предлагает ряд новых инициатив по поддержке мобилизованных, контрактников и добровольцев.В частности, он просит Мишустина «исключить для них начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам в период "кредитных каникул" (компенсацию кредитным организациям тоже предложено предоставить из средств федерального бюджета), установить бесплатное двухразовое питание для учащихся детей участников СВО и предоставить им и их семьям право на получение бесплатной юридической помощи».В обращении к главам реготделений «ЕР» Турчак призывает их поспособствовать введению в субъектах других мер поддержки участников спецоперации, которые уже реализуются в отдельных регионах.В этот список, например, входят единовременные выплаты беременным женам и малолетним детям участников спецоперации, льготный проезд членов их семей на общественном транспорте, бесплатное социальное обслуживание их родственников-инвалидов, обеспечение детей льготными путевками в оздоровительные лагеря, а также освобождение от уплаты транспортного налога. В тех субъектах, где такие решения еще не приняты, их рекомендовано выработать «в целях обеспечения необходимыми мерами поддержки граждан РФ, призванных на военную службу, их семей и снижения рисков возникновения трудной жизненной ситуации в семье мобилизованного».Ранее президент России Владимир Путин поручил к ноябрю установить для призванных в рамках частичной мобилизации довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы также объявляли собственные меры поддержки.Ситуация с украинским зерномГлава Минобороны Турции Хулуси Акар заверил, что сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывоз зерна с Украины по гуманитарным коридорам.«По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить», — отметил он.На днях Москва приостановила свое участие в сделке, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов.Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет его продления.Координатор ООН по зерновой сделке Амир Абдулла в Twitter заявил, что возобновление движения кораблей в Черном море в рамках сделки ожидается в четверг, 3 ноября.Ранее стало известно, что ООН, Турция и Украина решили не устанавливать дальнейшее движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках действия зерновой сделки. В частности, участники соглашения договорились не планировать какие-либо перемещения судов по Черному морю на 2 ноября. До этого они согласовали план движения 16 кораблей в Черном море без участия России.Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара получила письменный ответ Киева относительно озабоченностей России по поводу зерновой сделки.Он отметил, что страна передала Украине мнение российского министра обороны Сергея Шойгу и свое собственное.«Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле», — отметил министр.Ранее источник в Стамбуле указал, что Турция сообщит Москве об ответе Киева на озабоченности России по продуктовой сделке. Он добавил, что все соответствующие ведомства во главе с президентом Тайипом Эрдоганом ведут работу для скорейшего возобновления механизма.Накануне Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили зерновую сделку. По словам главы турецкого государства, Анкара продолжит выступать с инициативами для решения проблем вокруг продовольственной сделки.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН следует стать гарантом зерновой сделки. Дипломат подчеркнула, что необходимо показать странам, стоящим за украинскими властями, «что никакие подобные провокации... больше не пройдут». По ее мнению, основная часть зерна отправилась именно в западные государства.Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция готова содействовать выводу российской агропродукции на рынки, в том числе зерна, продуктов питания и химикатов.«Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника», — сказал Акар.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявления о том, что на Россию наложены какие-либо санкции, запрещающие ей импортировать зерно. Он отметил, что Москва может отправлять его в любую страну мира.

https://ukraina.ru/20221101/1040388596.html

https://ukraina.ru/20221101/1040368864.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

зерно, турция, хроники, эксклюзив, удар, тревога, выплаты, сво, бойцы