https://ukraina.ru/20221102/1040406432.html

В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно

В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно - 02.11.2022 Украина.ру

В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно

Сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывозить зерно из Украины по гуманитарным коридорам, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар

2022-11-02T07:58

2022-11-02T07:58

2022-11-02T07:58

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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.

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2022

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новости, зерно, турция, украина