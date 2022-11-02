В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно - 02.11.2022 Украина.ру
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В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно
В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно - 02.11.2022 Украина.ру
В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно
Сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывозить зерно из Украины по гуманитарным коридорам, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
2022-11-02T07:58
2022-11-02T07:58
новости
зерно
турция
украина
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
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новости, зерно, турция, украина
Новости, зерно, Турция, Украина

В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно

07:58 02.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывозить зерно из Украины по гуманитарным коридорам, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
"По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", - приводит слова Акара его пресс-служба.
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 11:42
Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
 
НовостизерноТурцияУкраина
 
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