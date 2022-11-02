https://ukraina.ru/20221102/1040406432.html
В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно
В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно - 02.11.2022 Украина.ру
В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно
Сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывозить зерно из Украины по гуманитарным коридорам, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
2022-11-02T07:58
2022-11-02T07:58
2022-11-02T07:58
новости
зерно
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_41f1548afc83884567e25f092c327109.jpg.webp
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4a17856c47c9f919373f5fc5e14fd0c9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, турция, украина
Новости, зерно, Турция, Украина
В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно
Сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывозить зерно из Украины по гуманитарным коридорам, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
"По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", - приводит слова Акара его пресс-служба.
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.