Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку" - 02.11.2022 Украина.ру
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Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"
Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку" - 02.11.2022 Украина.ру
Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"
Турецкие власти прилагают огромные усилия для того, чтобы согласовать действия Москвы и Киева для того, чтобы застолбить за собой роль единственного посредника, который реально может помочь сблизить позиции сторон, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:49
2022-11-02T04:49
новости
турция
россия
украина
зерно
сделка
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«Для Турции эта сделка важна по экономическим причинам. Но в первую голову – это политическое влияние. Они показывают, что являются единственным посредником, который может согласовать действия Москвы и Киева».По его мнению, «турки будут делать все для ее продолжения, но здесь будут главными только Россия и ее интересы».Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221101/1040355067.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, турция, россия, украина, зерно, сделка
Новости, Турция, Россия, Украина, зерно, сделка

Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"

04:49 02.11.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© POOL
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Турецкие власти прилагают огромные усилия для того, чтобы согласовать действия Москвы и Киева для того, чтобы застолбить за собой роль единственного посредника, который реально может помочь сблизить позиции сторон, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
«Для Турции эта сделка важна по экономическим причинам. Но в первую голову – это политическое влияние. Они показывают, что являются единственным посредником, который может согласовать действия Москвы и Киева».
По его мнению, «турки будут делать все для ее продолжения, но здесь будут главными только Россия и ее интересы».
Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру
Турция флаги
Вчера, 05:53
Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что в 2014-2017 годах политика Великобритании в отношении президента Эрдогана была очень умелой, – в отличие от той, что проводит Вашингтон, периодически явно нацеленный на государственный переворот в Турции
 
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Заголовок открываемого материала
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05:30Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота
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