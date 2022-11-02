https://ukraina.ru/20221102/1040402754.html

Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"

Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку" - 02.11.2022 Украина.ру

Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"

Турецкие власти прилагают огромные усилия для того, чтобы согласовать действия Москвы и Киева для того, чтобы застолбить за собой роль единственного посредника, который реально может помочь сблизить позиции сторон, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-11-02T04:49

2022-11-02T04:49

2022-11-02T04:49

новости

турция

россия

украина

зерно

сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039698309_593:207:2257:1143_1920x0_80_0_0_1b193b255b355eae5286e0e3c7e9de6e.jpg

«Для Турции эта сделка важна по экономическим причинам. Но в первую голову – это политическое влияние. Они показывают, что являются единственным посредником, который может согласовать действия Москвы и Киева».По его мнению, «турки будут делать все для ее продолжения, но здесь будут главными только Россия и ее интересы».Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221101/1040355067.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, россия, украина, зерно, сделка