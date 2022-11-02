https://ukraina.ru/20221102/1040402754.html
Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"
Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку" - 02.11.2022 Украина.ру
Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"
Турецкие власти прилагают огромные усилия для того, чтобы согласовать действия Москвы и Киева для того, чтобы застолбить за собой роль единственного посредника, который реально может помочь сблизить позиции сторон, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:49
2022-11-02T04:49
2022-11-02T04:49
новости
турция
россия
украина
зерно
сделка
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«Для Турции эта сделка важна по экономическим причинам. Но в первую голову – это политическое влияние. Они показывают, что являются единственным посредником, который может согласовать действия Москвы и Киева».По его мнению, «турки будут делать все для ее продолжения, но здесь будут главными только Россия и ее интересы».Полностью интервью Акопова можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221101/1040355067.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, россия, украина, зерно, сделка
Новости, Турция, Россия, Украина, зерно, сделка
Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"
Турецкие власти прилагают огромные усилия для того, чтобы согласовать действия Москвы и Киева для того, чтобы застолбить за собой роль единственного посредника, который реально может помочь сблизить позиции сторон, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру