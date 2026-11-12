https://ukraina.ru/20261112/veryat-chto-mozhno-peresidet-ischenko-obyasnil-pochemu-ne-buntuyut-soldaty-vsu-1084422480.html

"Верят, что можно пересидеть": Ищенко объяснил, почему не бунтуют солдаты ВСУ

"Верят, что можно пересидеть": Ищенко объяснил, почему не бунтуют солдаты ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру

"Верят, что можно пересидеть": Ищенко объяснил, почему не бунтуют солдаты ВСУ

Дезертирство на Украине не отменяет главного: те, кого поймали, продолжают воевать и не разворачивают оружие против своих командиров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-12T04:30

2026-11-12T04:30

2026-11-12T04:30

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Разговор о том, почему украинские военные не бунтуют, несмотря на издевательства, эксперт свёл к простому выводу: сбежавшие солдаты ВСУ пока верят, что можно пересидеть.Украинские военнослужащие, по словам Ищенко, ведут себя одинаково уже пять лет. "Это происходит уже пять лет, и ничего радикально не меняется", — подчеркнул эксперт. По его словам, для радикальных перемен должно радикально измениться положение украинских военных. "Не просто "стало чуть хуже", когда вместо пяти кусков хлеба стали выдавать четыре. Человек должен почувствовать себя в безвыходном положении: либо ты сопротивляешься, либо ты однозначно гибнешь", — пояснил Ищенко.Пока же украинцы, по его оценке, считают иначе. "А они пока что считают, что можно пересидеть", — резюмировал собеседник издания.

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