Делегация России на переговорах в Абу-Даби вернулась в Москву - 12.11.2026 Украина.ру
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Делегация России на переговорах в Абу-Даби вернулась в Москву
Делегация России на переговорах в Абу-Даби вернулась в Москву - 12.11.2026 Украина.ру
Делегация России на переговорах в Абу-Даби вернулась в Москву
Делегация России, завершившая двухдневные трёхсторонние переговоры в Абу-Даби, вернулась в Москву. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 12 ноября пишет РИА Новости
2026-11-12T01:47
2026-11-12T01:47
украина.ру
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москва
владимир мединский
джаред кушнер
стив уиткофф
сша
украина
переговоры по украине 2026
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Ранее сообщалось, что вечером 11 ноября делегация вылетела в Москву.Возглавлявший российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что центральной на встрече 10-11 ноября с представителями США и Украины стала тема архитектуры европейской безопасности.По его словам, стороны также договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут объявлены в ближайшее время.Подробнее об этом - в публикации О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, москва, владимир мединский, джаред кушнер, стив уиткофф, сша, украина, переговоры по украине 2026, оаэ
Украина.ру, Новости, Россия, Москва, Владимир Мединский, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, США, Украина, Переговоры по Украине 2026, ОАЭ

Делегация России на переговорах в Абу-Даби вернулась в Москву

01:47 12.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Делегация России, завершившая двухдневные трёхсторонние переговоры в Абу-Даби, вернулась в Москву. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 12 ноября пишет РИА Новости
Ранее сообщалось, что вечером 11 ноября делегация вылетела в Москву.
Возглавлявший российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что центральной на встрече 10-11 ноября с представителями США и Украины стала тема архитектуры европейской безопасности.
По его словам, стороны также договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут объявлены в ближайшее время.
Подробнее об этом - в публикации О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября.
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