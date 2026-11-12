https://ukraina.ru/20261112/delegatsiya-rossii-na-peregovorakh-v-abu-dabi-vernulas-v-moskvu-1084437823.html

Делегация России на переговорах в Абу-Даби вернулась в Москву

Делегация России на переговорах в Абу-Даби вернулась в Москву - 12.11.2026 Украина.ру

Делегация России на переговорах в Абу-Даби вернулась в Москву

Делегация России, завершившая двухдневные трёхсторонние переговоры в Абу-Даби, вернулась в Москву. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 12 ноября пишет РИА Новости

2026-11-12T01:47

2026-11-12T01:47

2026-11-12T01:47

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владимир мединский

джаред кушнер

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сша

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переговоры по украине 2026

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Ранее сообщалось, что вечером 11 ноября делегация вылетела в Москву.Возглавлявший российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что центральной на встрече 10-11 ноября с представителями США и Украины стала тема архитектуры европейской безопасности.По его словам, стороны также договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут объявлены в ближайшее время.Подробнее об этом - в публикации О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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