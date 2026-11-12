Силы ПВО за сутки сбили над Россией в 3,5 раза больше БПЛА, чем накануне - 12.11.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за сутки сбили над Россией в 3,5 раза больше БПЛА, чем накануне
Силы ПВО за сутки сбили над Россией в 3,5 раза больше БПЛА, чем накануне - 12.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО за сутки сбили над Россией в 3,5 раза больше БПЛА, чем накануне
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 85 украинских беспилотников, за сутки — 712. Об этом Минобороны РФ вечером 11 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-12T02:10
2026-11-12T02:15
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 10 ноября до 8:00 мск 11 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Татарстана и над акваторией Азовского моря были сбиты 627 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 712 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотника, за сутки — 207.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261111/malek-dudakov-glavnaya-ugroza-na-fronte--ne-rakety-ssha-a-zima-pokazhet-realnuyu-tsenu-upryamstva-kieva-1084424256.html
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украина.ру, россия, черное море, ростовская область, крым, краснодарский край, белгородская область, брянская область, воронежская область, волгоградская область, калужская область, курская область, ленинградская область, орловская область, псков, самара, саратовская область, смоленск, тверь, ульяновская область, московская область, татарстан, азовское море, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО за сутки сбили над Россией в 3,5 раза больше БПЛА, чем накануне

02:10 12.11.2026 (обновлено: 02:15 12.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 85 украинских беспилотников, за сутки — 712. Об этом Минобороны РФ вечером 11 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 10 ноября до 8:00 мск 11 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Татарстана и над акваторией Азовского моря были сбиты 627 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 712 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотника, за сутки — 207.
Малек Дудаков интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
Вчера, 19:00
Малек Дудаков: Главная угроза на фронте — не ракеты США, а зима покажет реальную цену упрямства КиеваТрехсторонние переговоры в Абу-Даби вызвали нервную реакцию в Киеве и Брюсселе, но до реального мира еще далеко. Политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украине.ру объяснил, почему судьба Донбасса решится на поле боя, какое оружие ВСУ на самом деле перегружает российскую ПВО и как тяжелая зима может изменить позицию украинских властей.
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