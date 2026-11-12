Силы ПВО за сутки сбили над Россией в 3,5 раза больше БПЛА, чем накануне
02:10 12.11.2026 (обновлено: 02:15 12.11.2026)
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 85 украинских беспилотников, за сутки — 712. Об этом Минобороны РФ вечером 11 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 10 ноября до 8:00 мск 11 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Татарстана и над акваторией Азовского моря были сбиты 627 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 712 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотника, за сутки — 207.
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