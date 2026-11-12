https://ukraina.ru/20261112/roboty-ne-zamenyat-pekhotu-aleksey-ramm-o-bespoleznosti-avtomatizatsii-vsu-1084426397.html

Роботы не заменят пехоту: Алексей Рамм о бесполезности автоматизации ВСУ

Роботы не заменят пехоту: Алексей Рамм о бесполезности автоматизации ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру

Роботы не заменят пехоту: Алексей Рамм о бесполезности автоматизации ВСУ

Технологические новинки не спасут ВСУ, заявил в интервью изданию Украина.ру гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист", автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм, комментируя попытки Киева компенсировать катастрофическую нехватку личного состава массовым применением беспилотников и роботизированных платформ

2026-11-12T05:10

2026-11-12T05:10

2026-11-12T05:10

киев

львов

донбасс

сергей полетаев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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По его оценке, "тележка" не может закрепиться на позициях без штурмовиков, и всё по-прежнему решает пехота."Нет. Да, "Вивальди" баловались 30-40 атаками роботов. Но даже если "тележка" заедет на российские позиции, как она там закрепится? Все равно все решает пехота. Пока штурмовики не зайдут, а силы закрепления не подойдут, ничего не будет", — подчеркнул аналитик.В то же время удары российских войск по мостам, портам и энергетической инфраструктуре уже дают прямой военный результат на фронте, создавая глубокий кризис логистики."Это уже сказывается на фронте. В том году у ВСУ уже возник кризис резервов, когда на ЛБС трудно было доставить пополнение из-под Львова, потому что поезда плохо ходили", — отметил Рамм.По его словам, эти удары имеют чисто военную цель — изоляцию поля боя на стратегическом уровне, что не позволяет Киеву доставлять пополнения из западных областей и делает невозможным формирование новых частей:"У них чисто военная цель – изоляция поля боя на стратегическом уровне. Правда, добиться этого не так-то просто".Именно поэтому российское командование продолжает планомерно давить на всех участках, чтобы не давать противнику формировать "пожарные команды" и перебрасывать резервы в Донбасс."Надо сковывать врага. Не давать ему формировать пожарные команды и перебрасывать на другие направления. Вы же видите, что мобилизация не позволяет киевскому режиму формировать новые части. Все, что есть, идет на пополнение текущего некомплекта. Да, формально у них численность в миллион человек. Но даже если Зеленский отменит все брони и загребет всю молодежь, этот миллион они все равно не закроют", — резюмировал Алексей Рамм.Полный текст интервью журналиста Кирилла Курбатова Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением на сайте Украина.ру.Слова Алексея Рамма о том, война становится более автоматизированной, но это не поможет ВСУ, подтвердил военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев в интервью Украина.ру "В штурм ходят пехотинцы": эксперт раскрыл, почему ИИ не спасёт ВСУ от разгрома на нашем сайте.

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киев, львов, донбасс, сергей полетаев , владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация