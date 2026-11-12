https://ukraina.ru/20261112/kanada-otkazala-mezhdunarodnoy-federatsii-v-dopuske-rossiyskikh-khokkeistov-k-chm-1084438682.html

Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ

Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ - 12.11.2026 Украина.ру

Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ

Власти Канады официально уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о невыдаче виз российским игрокам, которые должны принять участие в молодёжном чемпионате мира. Об этом со ссылкой на заявление кабинета министров вечером 11 ноября передает телеканал TSN

2026-11-12T04:26

2026-11-12T04:26

2026-11-12T04:29

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антироссийские санкции

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Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Федерация заявила, что выполняет решение суда, и обновила расписание молодежного чемпионата мира."Правительство Канады... не будет выдавать визы россиянам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира", — говорится в сообщении телеканала.Власти намерены запретить участие в соревнованиях, которые пройдут с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире, даже тем российским хоккеистам, которые уже находятся внутри страны.О том, что Россия не будет участвовать в первенстве, а игрокам не выдадут визы, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Министр спорта Канады Адам ван Куверден 9 ноября уточнил, что не допускает участия хоккеистов даже в нейтральном статусе, поскольку это понятие "применяется к отдельным спортсменам, а не к командам".Ранее сообщалось, что украинские активисты в Канаде решили бойкотировать российского хоккеиста НХЛ Александра Овечкина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261102/germaniya-mozhet-sorvat-chempionat-mira-po-khokkeyu-iz-za-vozrascheniya-rossii-1084230278.html

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