Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ - 12.11.2026 Украина.ру
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Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ
Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ - 12.11.2026 Украина.ру
Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ
Власти Канады официально уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о невыдаче виз российским игрокам, которые должны принять участие в молодёжном чемпионате мира. Об этом со ссылкой на заявление кабинета министров вечером 11 ноября передает телеканал TSN
2026-11-12T04:26
2026-11-12T04:29
украина.ру
новости
канада
спортивный арбитражный суд
россия
спорт
хоккей
чемпионат
санкции
антироссийские санкции
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Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Федерация заявила, что выполняет решение суда, и обновила расписание молодежного чемпионата мира."Правительство Канады... не будет выдавать визы россиянам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира", — говорится в сообщении телеканала.Власти намерены запретить участие в соревнованиях, которые пройдут с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире, даже тем российским хоккеистам, которые уже находятся внутри страны.О том, что Россия не будет участвовать в первенстве, а игрокам не выдадут визы, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Министр спорта Канады Адам ван Куверден 9 ноября уточнил, что не допускает участия хоккеистов даже в нейтральном статусе, поскольку это понятие "применяется к отдельным спортсменам, а не к командам".Ранее сообщалось, что украинские активисты в Канаде решили бойкотировать российского хоккеиста НХЛ Александра Овечкина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261102/germaniya-mozhet-sorvat-chempionat-mira-po-khokkeyu-iz-za-vozrascheniya-rossii-1084230278.html
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украина.ру, новости, канада, спортивный арбитражный суд, россия, спорт, хоккей, чемпионат, санкции, антироссийские санкции, марк карни, русофобия, молодежь, мир без границ, александр овечкин, украина
Украина.ру, Новости, Канада, Спортивный арбитражный суд, Россия, спорт, хоккей, чемпионат, санкции, антироссийские санкции, Марк Карни, Русофобия, молодежь, Мир без границ, Александр Овечкин, Украина

Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ

04:26 12.11.2026 (обновлено: 04:29 12.11.2026)
 
© Фото : ФХРХоккеисты молодежной сборной России
Хоккеисты молодежной сборной России - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Фото : ФХР
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Власти Канады официально уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о невыдаче виз российским игрокам, которые должны принять участие в молодёжном чемпионате мира. Об этом со ссылкой на заявление кабинета министров вечером 11 ноября передает телеканал TSN
Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Федерация заявила, что выполняет решение суда, и обновила расписание молодежного чемпионата мира.
"Правительство Канады... не будет выдавать визы россиянам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира", — говорится в сообщении телеканала.
Власти намерены запретить участие в соревнованиях, которые пройдут с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире, даже тем российским хоккеистам, которые уже находятся внутри страны.
О том, что Россия не будет участвовать в первенстве, а игрокам не выдадут визы, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Министр спорта Канады Адам ван Куверден 9 ноября уточнил, что не допускает участия хоккеистов даже в нейтральном статусе, поскольку это понятие "применяется к отдельным спортсменам, а не к командам".
Ранее сообщалось, что украинские активисты в Канаде решили бойкотировать российского хоккеиста НХЛ Александра Овечкина.
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