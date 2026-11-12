Канада отказала международной федерации в допуске российских хоккеистов к ЧМ
04:26 12.11.2026 (обновлено: 04:29 12.11.2026)
© Фото : ФХРХоккеисты молодежной сборной России
© Фото : ФХР
Власти Канады официально уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о невыдаче виз российским игрокам, которые должны принять участие в молодёжном чемпионате мира. Об этом со ссылкой на заявление кабинета министров вечером 11 ноября передает телеканал TSN
Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. Федерация заявила, что выполняет решение суда, и обновила расписание молодежного чемпионата мира.
"Правительство Канады... не будет выдавать визы россиянам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира", — говорится в сообщении телеканала.
Власти намерены запретить участие в соревнованиях, которые пройдут с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире, даже тем российским хоккеистам, которые уже находятся внутри страны.
О том, что Россия не будет участвовать в первенстве, а игрокам не выдадут визы, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Министр спорта Канады Адам ван Куверден 9 ноября уточнил, что не допускает участия хоккеистов даже в нейтральном статусе, поскольку это понятие "применяется к отдельным спортсменам, а не к командам".
Ранее сообщалось, что украинские активисты в Канаде решили бойкотировать российского хоккеиста НХЛ Александра Овечкина.
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