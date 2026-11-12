https://ukraina.ru/20261112/kogda-to-kto-to-v-amerike-zakhotel-zelenskiy-vysmeyal-trampa-v-parlamente-danii-1084437617.html
"Когда-то кто-то в Америке захотел": Зеленский сыграл в КВН в парламенте Дании
"Когда-то кто-то в Америке захотел": Зеленский сыграл в КВН в парламенте Дании - 12.11.2026 Украина.ру
"Когда-то кто-то в Америке захотел": Зеленский сыграл в КВН в парламенте Дании
Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Дании 11 ноября позволил себе ироничный выпад в адрес президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. Об этом в своём телеграм-канале сообщает украинское издание "Политика страны"
2026-11-12T01:00
2026-11-12T01:00
2026-11-12T01:54
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Ранее решение предоставить главную парламентскую трибуну Зеленскому вызвало резкую реакцию ряда датских депутатов. По словам лидера Датской народной партии Мортена Мессершмидта, этой возможности не имели даже такие великие исторические личности, как британский премьер Уинстон Черчилль или фельдмаршал Бернард Монтгомери. А предоставление парламентской трибуны Зеленскому может, среди прочего, "создать нехороший прецедент".В своём выступлении перед депутатами глава киевского режима в полной мере оправдал опасения здравомыслящих датских политиков. Зеленский позволил себе высказывание в адрес президента США Дональда Трампа, достойное сцены КВН и способное негативно повлиять на и так достаточно непростые отношения скандинавской страны со своим главным североамериканским партнёром."Возможно, когда-то кто-то в Америке захотел Гренландию, он даже не осознавал, что на самом деле ему нужна была не земля, а то, чтобы стать немного более датчанином. И кто знает, может быть, именно это ему и было нужно", — приводятся в публикации слова Зеленского, вызывающие прямые ассоциации с его "творчеством" в молодости.Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия, которая входит в состав Датского королевства, должна стать частью Соединенных Штатов. Копенгаген предостерегал Вашингтон от захватнических действий, требуя уважать территориальную целостность страны.22 сентября США, Дания и Гренландия подписали соглашение, дополняющее действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и позволяющее американцам значительно расширить своё военное присутствие на острове.Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Данию на фоне проходящих в Абу-Даби консультаций украинских дипломатов с представителями России и США вызвал резкую критику среди европейских политиков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261111/datchane-v-yarosti-zelenskomu-v-kopengagene-pozvolyat-to-chto-zapreschali-cherchillyu-1084413227.html
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украина.ру, новости, владимир зеленский, украина, киевский режим, дания, сша, америка, дональд трамп, гренландия, международные отношения, международная политика
Украина.ру, Новости, Владимир Зеленский, Украина, киевский режим, Дания, США, Америка, Дональд Трамп, Гренландия, международные отношения, Международная политика
"Когда-то кто-то в Америке захотел": Зеленский сыграл в КВН в парламенте Дании
01:00 12.11.2026 (обновлено: 01:54 12.11.2026)
Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Дании 11 ноября позволил себе ироничный выпад в адрес президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. Об этом в своём телеграм-канале сообщает украинское издание "Политика страны"
Ранее решение предоставить главную парламентскую трибуну Зеленскому вызвало резкую реакцию ряда датских депутатов. По словам лидера Датской народной партии Мортена Мессершмидта, этой возможности не имели даже такие великие исторические личности, как британский премьер Уинстон Черчилль или фельдмаршал Бернард Монтгомери. А предоставление парламентской трибуны Зеленскому может, среди прочего, "создать нехороший прецедент".
В своём выступлении перед депутатами глава киевского режима в полной мере оправдал опасения здравомыслящих датских политиков. Зеленский позволил себе высказывание в адрес президента США Дональда Трампа, достойное сцены КВН и способное негативно повлиять на и так достаточно непростые отношения скандинавской страны со своим главным североамериканским партнёром.
"Возможно, когда-то кто-то в Америке захотел Гренландию, он даже не осознавал, что на самом деле ему нужна была не земля, а то, чтобы стать немного более датчанином. И кто знает, может быть, именно это ему и было нужно", — приводятся в публикации слова Зеленского, вызывающие прямые ассоциации с его "творчеством" в молодости.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия, которая входит в состав Датского королевства, должна стать частью Соединенных Штатов. Копенгаген предостерегал Вашингтон от захватнических действий, требуя уважать территориальную целостность страны.
22 сентября США, Дания и Гренландия подписали соглашение, дополняющее действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и позволяющее американцам значительно расширить своё военное присутствие на острове.
Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Данию на фоне проходящих в Абу-Даби консультаций украинских дипломатов с представителями России и США вызвал резкую критику среди европейских политиков. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.