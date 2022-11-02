https://ukraina.ru/20221102/1040401557.html

Андрей Арешев о том, как Запад пытается создать вторую Украину из Закавказья и что из этого получится

Андрей Арешев о том, как Запад пытается создать вторую Украину из Закавказья и что из этого получится - 02.11.2022 Украина.ру

Андрей Арешев о том, как Запад пытается создать вторую Украину из Закавказья и что из этого получится

Посол России в Армении Сергей Копыркин предположил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям. Об этом он заявил 1 ноября в... Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T05:21

2022-11-02T05:21

2022-11-02T05:21

владимир путин

карабах

армения

никол пашинян

украина

интервью

сочи

сша

россия

затулин

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Посол России в Армении Сергей Копыркин предположил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям. Об этом он заявил 1 ноября в рамках "Примаковских чтений" в Ереване. Ранее Кремль опубликовал трехсторонний документ, принятый президентом России, лидером Азербайджана и премьер-министром Армении по итогам саммита в Сочи.Политолог, главный редактор сайта Научного общества кавказоведов Андрей Арешев оценил будущее отношений России и Украины и ее перспективы стать второй Украиной.— Андрей Григорьевич. Мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, заявил Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана, прошедшей в Сочи 31 октября. Как вы думаете, почему не удалось его согласовать? Возможно ли вообще это сделать в нынешней ситуации?— Я думаю, что едва ли это возможно. Я вообще не знаю и не могу представить тех, кто на это мог серьёзно рассчитывать. Вокруг этой встречи шла достаточно серьезная информационная возгонка, связанная с объективным обстоятельством – возросшей ролью Запада в урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и с попыткой перехвата этой темы Вашингтоном и Брюсселем. В частности, хорошо известен так называемый "вашингтонский документ", который появился в результате переговоров секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана 27 сентября в Вашингтоне. Этот документ широко освещался в российских СМИ. Такого внимания к карабахской проблематике и, вообще к южно-кавказским темам, достаточно долго не было. Также серьезное внимание к этой теме было связано еще и с украинским контекстом не вполне благоприятных тенденций для России на постсоветском пространстве.Что касается содержательной стороны встречи президентов в Сочи, то у меня, например, изначально не было никаких иллюзий относительно того, что получится что-то подписать за рамками достаточно обтекаемого и выраженного в общих формах заявления, из которого, как следует из слов президента Владимира Путина, ещё и пришлось изъять некоторые тезисы. Можно догадаться, что это за положения и формулировки. Собственно говоря, Россия пытается тоже чем-то отвечать на вызовы Запада на Южном Кавказе и делает это так, как может: подобного рода переговорами и неформальными увещеваниями сторон, некоторыми предложениями по делимитации и демаркации государственной границы с опорой на тот багаж, который остался у России ещё с советских времён. Может быть, кто не помнит, но до 1991 года Армянская ССР, Азербайджанская ССР и Нагорно-Карабахская автономная область входили в состав единого государства СССР, о чем, по-моему, тоже Владимир Владимирович напомнил.— Никол Пашинян и Владимир Путин не встречались около 2 месяцев. Раньше они чуть ли не по несколько раз в неделю созванивались, и премьер-министр Армении всячески добивался контактов с президентом России. Теперь же Пашинян, как будто, дистанцируется. Как вы думаете, с чем это связано? Армения меняет свой внешнеполитический курс?— Это волне понятная тенденция. Она связанна с тем, что Никола Воваевича плотно взяли в оборот западные партнёры. Насколько я могу понять, в преддверии сочинской встречи ему много кто звонил. Кстати говоря, в Баку тоже звонили. Вы можете посмотреть хронологию официальных звонков, а о некоторых беседах не упоминалось. Естественно, что западные так называемые партнёры Еревана пытаются сделать максимум возможного для того, чтобы обессмыслить российские посреднические силы и продвинуть свои.Второе – это более долгосрочная тенденция. С 2018 года, когда нынешняя команда бархатных революционеров вознеслась к власти в Армении, геополитический разворот, так же как и линия отказа от Нагорного Карабаха, прочитывались невооружённым глазом, в том числе многими гражданами Армении. Я не вижу здесь никакой неожиданности. Да, Россия сохраняет серьёзные рычаги влияния в Армении, кстати говоря, даже не столько военно-политические, сколько экономические. Это Армянская АЭС и некоторые другие проекты, связанные с инвестициями российских бизнесменов армянского происхождения. Однако и тут ведется политика по отчуждению российской армянской общины от действующей армянской власти и курс на насаждение антироссийской повестки, в том числе информационной.Недавно было заседание Лазаревского клуба на площадке РИА "Новости". Там обсуждались очень интересные темы, в том числе факт запрета въезда в Армению Константину Затулину и Маргарите Симоньян. Это вполне соответствует логике отчуждения Еревана от Москвы, которая иначе исповедуется многими членами правящей политической команды и их союзниками из числа непарламентской оппозиции в Армении.— Почему вдруг в Армении возникло решение объявить Симоньян и Затулина нежелательными лицами? Ведь они сделали много хорошего для самой Армении, лоббировали в позитивном ключе ее интересы в России. При этом акт в отношении главного редактора одного из первых агентств в России и депутата Госудумы был сделан накануне трехсторонней встречи президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении.— Я бы ответил на ваш вопрос в более широком контексте. Не только Константин Фёдорович и Маргарита Симоньян стали невъездными, но и многие другие, в том числе выходцы из Европы. В частности, один из лидеров армянской общины во Франции получил запрет на въезд, потому что не разделяет политические воззрения Никола Пашиняна и его команды и рассматривается как личный враг.Такая местечковость нынешней армянской власти сужает ее возможности, в том числе и на внутриармянской политической поляне. Это подрывает отношения с диаспорами, со многими другими влиятельными политическими группами не только в России, но в западных странах, которые могли бы успешно и эффективно работать в интересах Армении. Но очевидно все это не нужно армянским лидерам. Эти люди мыслят узконаправленно в своих интересах и не имеют серьёзных навыков управления государством. В лучшем случае, они обладают опытом работы в неправительственных структурах. Сам Никол Пашинян долгое время был третьесортным разрядным политиком, горлопаном и редактором бульварной газетёнки, которая публиковала заказные материалы. Это в Армении известно всем.Когда такие люди поднимаются до серьёзных управленческих высот, а тем более делается это по результатам уличных событий, как это было в 2018 году, результат получается соответствующий. Отсюда идут и противоречивые заявления, и стремление спихнуть на кого угодно ответственность за собственные провалы и просчёты.Возвращаясь к заданному вами вопросу о Симоньян и Затулине, я думаю следующее. То обстоятельство, что официальные лица и политики впали в немилость у Пашиняна и его команды, значит, что их не рассматривают как "своих". Они чужие. Пашинян всегда так действовал. Он, как только пришёл к власти, начал делить всех на чёрных и белых, на революционеров и контрреволюционеров и так далее. Карабах, у него, кстати говоря, тоже был оплотом так называемой контрреволюции, что в конечном итоге привело к последующим трагическим событиям.Я правда, единственное, должен сказать, что такая политическое среда и приход к власти управляемых марионеток характерен не только для Армении, но и для многих других государств. Например, та же Украина – классический пример того, к чему это может привести. Обилие неправительственных организаций и разных политиков, выступающих с абсурдными обвинениями в адрес России, обилие персон, которым даётся прямой эфир и выход на государственные каналы, в том числе в Армении, до некоторой степени напоминает то, что происходило на Украине после первого майдана. Тогда, как грибы после дождя, при Викторе Ющенко начали произрастать подобного рода информационные сорняки.— Некоторые эксперты полагают, что именно США поднимает напряжение в Армении. Вы согласны с такой оценкой событий? Не пытаются ли сделать из Армении вторую Украину, настроив на конфликт с Россией? Если это так, какова цель такой политики?— Вторую Украину сделать из Армении не получится: масштабы все-таки не те и несколько по-другому ставятся задачи. Запад ставит задачу сделать не только из Армении, но из Азербайджана и Грузии единый прозападный геополитический конструкт бывшего советского Закавказья. С разной степенью успешности подбираются ключики к местным элитам – не только к армянским. Вспомните активное заигрывание Урсулы фон дер Ляйен из Европейской комиссии с Азербайджаном как с альтернативным поставщиком природного газа в Европу, до некоторой степени, хоть и очень малой, призванному заменить российский продукт. Все это направлено на то, чтобы страны Южного Кавказа переманить в лагерь враждебных России сил.Да, в некоторой степени это идентично тем задачам, которые ставятся и во многом успешно реализуются в отношении Украины, но, безусловно, с местной спецификой. В случае с Арменией это всё приведёт к неблагоприятным последствиям, прежде всего для самой страны. Мы уже частично говорили о подрыве взаимоотношений в треугольнике диаспор Армения–Арцах–Нагорный Карабах, который всегда рассматривался в качестве такого важного элемента укрепления безопасности Армении в регионе, где западные и восточные соседи представляли и продолжают представлять опасность и угрозу. Сейчас мы видим, что пытаются расшатать отношения между Арменией и Россией. Опять-таки ни к чему хорошему для Армении это не приведет. Она станет зависима не от Запада, а прежде всего от Турции и превратится в государство, целиком и полностью подчиненное турецкой политике, что вызовет необратимые последствия для национальной экономики, общественного сознания и изменение внешней армянской политики.— Андрей Григорьевич, в этом году Москва и Ереван отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Какую надежду мы можем дать русскому и армянскому народам? Будет ли прекращена после встречи президентов кампания по дискредитации России в Армении?— После встречи компания по дискредитации России в Армении прекращена не будет. А вот надежда есть – на армянское общество, на его большинство, которое всё-таки невосприимчиво, на мой взгляд, к антироссийской пропаганде. В последнее время армянский народ пытается скоординироваться не только в рамках различных оппозиционных движений и митингов, которые показывают разную степень эффективности, но прежде всего на уровне структур гражданского общества, которые пытаются, так сказать, продвигать альтернативную повестку и сохранять разум и прагматизм в нынешней непростой ситуации. Как вы знаете, на ближайшее время намечены митинги оппозиционной широкой коалиции движения сопротивления. Я думаю, что к нему будут присоединяться новые политические силы, общественные группы и отдельные граждане. Уже на протяжении нескольких месяцев, лет в Армении прослеживается тенденция, что действующие армянские власти вынуждены опираться не на поддержку уличных протестов, а на помощь полицейщины и силовых структур. Сложно долгое время сидеть на штыках. Поэтому посмотрим в какую сторону будут развиваться общественные политические процессы в Ереване.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

владимир путин, карабах, армения, никол пашинян, украина, интервью, сочи, сша, россия, затулин