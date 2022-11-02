"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну - 02.11.2022 Украина.ру
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"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну
"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну - 02.11.2022 Украина.ру
"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну
Российский политолог Сергей Марков заявил в интервью изданию Украина.ру, что зерновая сделка оказалась невыгодной для России, потому что Москву снова обманули, как это было с Виктором Януковичем, на встрече в Женеве в 2014 году, с "Минском-1" и с "Минском-2"
2022-11-02T07:00
2022-11-02T07:00
новости
зерно
зерновая сделка
россия
украина
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Смысл зерновой сделки состоял в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки, напомнил эксперт. Однако сейчас оно туда не допускается, потому что санкции блокируют страхование судов. Заблокирован также вывоз минеральных удобрений России и Белоруссии, которые доминируют на мировом рынке.Эксперт считает, что России следует предпринимать более жесткие меры. Потому что противоположная сторона действуют нагло. Заключается договор, Россия его выполняет, а Запад ничего не выполняет.Полный текст интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.Ранее Ростислав Ищенко также заявил изданию Украина.ру, что поведение Запада демонстрирует, что сделку он готов похоронить. Судя по всему Европа получила достаточно украинского зерна, а заработки Эрдогана никого не интересуют. Но похоронить сделку Запад хочет таким образом, чтобы нанести максимальный имиджевый ущерб России.
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новости, зерно, зерновая сделка, россия, украина
Новости, зерно, зерновая сделка, Россия, Украина

"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну

07:00 02.11.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
Перейти в фотобанк
Читать в
Российский политолог Сергей Марков заявил в интервью изданию Украина.ру, что зерновая сделка оказалась невыгодной для России, потому что Москву снова обманули, как это было с Виктором Януковичем, на встрече в Женеве в 2014 году, с "Минском-1" и с "Минском-2"
Смысл зерновой сделки состоял в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки, напомнил эксперт. Однако сейчас оно туда не допускается, потому что санкции блокируют страхование судов.
Заблокирован также вывоз минеральных удобрений России и Белоруссии, которые доминируют на мировом рынке.
Поэтому мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
Эксперт считает, что России следует предпринимать более жесткие меры. Потому что противоположная сторона действуют нагло. Заключается договор, Россия его выполняет, а Запад ничего не выполняет.
Полный текст интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 09:55
Игра вокруг зерновой сделки
Ранее Ростислав Ищенко также заявил изданию Украина.ру, что поведение Запада демонстрирует, что сделку он готов похоронить. Судя по всему Европа получила достаточно украинского зерна, а заработки Эрдогана никого не интересуют.
Но похоронить сделку Запад хочет таким образом, чтобы нанести максимальный имиджевый ущерб России.
 
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