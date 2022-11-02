https://ukraina.ru/20221102/1040379144.html

"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну

"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну - 02.11.2022 Украина.ру

"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну

Российский политолог Сергей Марков заявил в интервью изданию Украина.ру, что зерновая сделка оказалась невыгодной для России, потому что Москву снова обманули, как это было с Виктором Януковичем, на встрече в Женеве в 2014 году, с "Минском-1" и с "Минском-2"

2022-11-02T07:00

2022-11-02T07:00

2022-11-02T07:00

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зерно

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Смысл зерновой сделки состоял в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки, напомнил эксперт. Однако сейчас оно туда не допускается, потому что санкции блокируют страхование судов. Заблокирован также вывоз минеральных удобрений России и Белоруссии, которые доминируют на мировом рынке.Эксперт считает, что России следует предпринимать более жесткие меры. Потому что противоположная сторона действуют нагло. Заключается договор, Россия его выполняет, а Запад ничего не выполняет.Полный текст интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.Ранее Ростислав Ищенко также заявил изданию Украина.ру, что поведение Запада демонстрирует, что сделку он готов похоронить. Судя по всему Европа получила достаточно украинского зерна, а заработки Эрдогана никого не интересуют. Но похоронить сделку Запад хочет таким образом, чтобы нанести максимальный имиджевый ущерб России.

https://ukraina.ru/20221101/1040364880.html

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2022

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новости, зерно, зерновая сделка, россия, украина