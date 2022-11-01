https://ukraina.ru/20221101/1040364880.html

Игра вокруг зерновой сделки

Игра вокруг зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру

Игра вокруг зерновой сделки

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T09:55

2022-11-01T09:55

2022-11-01T10:12

мнения

украина

россия

оон

зерновая сделка

порты

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Очевидно, что американцы и англичане, санкционируя и готовя провокационное нападение на Черноморский флот в Севастопольской бухте, логично просчитывали такой ответ России, как приостановка зерновой сделки. Думаю, что ожидали они именно приостановки, а не полного отказа от сделки, потому, что весь мир уже выучил манеру Москвы рубить собаке хвост по частям, то ли из желания продемонстрировать собственную приверженность мирным компромиссным решениям, то ли из расчёта, что наглый враг устыдится и исправится, то ли по обеим причинам сразу.Поэтому ответ англосаксов не заставил себя ждать. Во-первых, все западные СМИ сообщили, что Россия вышла из сделки (а не приостановила участие), подчеркнули, что в результате вырастут цены на продовольствие, что ударит по беднейшим странам и призвали Москву пересмотреть своё решение. Во-вторых, Запад сделал попытку продолжить вывозить зерно из Одессы, без разрешения Кремля. Турция, при этом заняла двойственную позицию. С одной стороны Минобороны Турции сообщило, что в связи с приостановкой Россией зерновой сделки пропуск зерновозов прекращается до прояснения ситуации, с другой, появилось сообщение, что Турция, Украина и ООН согласовали прохождение очередного каравана зерновозов без России. Вчера гружённые зерном суда действительно покидали украинские порты. Скорее всего будут покидать и сегодня.Поведение Запада демонстрирует, что сделку он готов похоронить. Судя по всему Европа получила достаточно украинского зерна, а заработки Эрдогана никого не интересуют. Но похоронить сделку Запад хочет таким образом, чтобы нанести максимальный имиджевый ущерб России.В странах Запада российские СМИ не прочтут и ничего не узнают о причине, побудившей Россию принять решение о приостановке сделки. Тамошнему населению расскажут, что Москва просто из вредности ("желая использовать продовольствие как оружие", - уже пишут на Западе) блокировала вывоз украинского хлеба, чем обездолила десятки миллионов голодающих в третьем мире и способствовала росту цен на зерно.Большая часть третьего мира читает либо западную прессу, либо же местные СМИ. Большинство журналистов там такие же ленивые и некомпетентные работники, как везде (Марков Твенов или хотя бы Фаддеев Булгариных на сотни тысяч изданий просто не напасёшься). Они перепечатают свои "зерновые" тексты из тех же западных СМИ, как наиболее доступных им с точки зрения языка и традиции. Российская позиция будет более-менее отражена только в СМИ стран, жёстко ориентированных на Россию и Китай или проводящих самостоятельную политику, а таких в третьем мире пока меньшинство.Пока неясно, как дальше будут развиваться события вокруг караванов зерновозов. Если Россия просто выпустит из Одесского порта уже гружёные суда, чтобы не нервировать Эрдогана и получить свободу рук в дальнейшем, то в этом ничего страшного нет – через пару дней, максимум неделю караваны закончатся и вывоз зерна прекратится. Однако есть ненулевая вероятность, что прикрываясь ООН Великобритания и США попытаются организовать прорыв каравана зерновозов в Одесский порт под загрузку. В этом случае Россия столкнётся с вопросом, что делать с этими судами?Дело в том, что согласно морскому праву любой военный корабль любого государства имеет право в открытом море остановить и досмотреть любое торговое судно. После досмотра МИД "обиженной" страны может отправить ноту протеста, но требованию военного корабля коммерческое судно должно подчиниться. В случае неподчинения возможно применение оружия. Кстати именно на этом основании Израиль, в своё время высадил десант на турецкие суда, шедшие в блокированную Израилем Газу. Как наличие на досматриваемом судне военной контрабанды, так и факт сопротивления экипажа досмотру является достаточным основанием для ареста плавсредства и задержания экипажа, до выяснения обстоятельств, по итогам которого как капитан, так и другие члены экипажа, если будет доказано их участие в противоправной деятельности, могут понести уголовную ответственность.Здесь Запад имеет три схемы действий:1. Можно не реагировать на требования российских боевых кораблей, провоцируя открытие ими огня на поражение или высадку досмотровой группы на ходу (фактический вооружённый захват судна). Несмотря на то, что все эти действия совершаться будут в рамках международных правовых норм, западная пресса и политики начнут кричать о российском пиратстве в водах Чёрного моря, предоставляя "душераздирающие" ролики, на которых будут запечатлены захваты и обстрелы.2. Можно добросовестно останавливаться и позволять проведение досмотра. Суда-то идут в Одессу пустые, а обратно с зерном, главное не допускать наличия на борту ничего подпадающего под определение военной контрабанды и оснований для задержания у России не будет. Дело в том, что Москва до сих пор не только не объявляла о блокаде украинских портов, но наоборот, во время переговоров по зерновой сделке уверяла весь мир, что Россия никого не блокирует и никому не препятствует, а мешают свободному плаванию установленные Украиной мины. Официально эта позиция не менялась – караваны пошли тогда, когда Украина обеспечила проведение зерновозов через свои минные поля.3. Можно придать караванам зерновозов сопровождение военных кораблей НАТО. Суда, сопровождаемые военными кораблями своих стран согласно морскому праву досмотру не подлежат. Иначе возможен военный конфликт на пустом месте. Наличие официального военного сопровождения демонстрирует, что государство его представившее берёт на себя всю ответственность за то, что перевозит сопровождаемое плавсредство. При этом ссылаться Запад будет именно на то, что официально блокада Одесского, Николаевского, Ильичёвского портов Россией не объявлена, а значит проход в них регулируется стандартными положениями морского права.Некоторые отечественные эксперты, понимая, что проблемы возникнут, независимо от того будет Москва топить прорывающиеся караваны (обвинения в бессмысленной жестокости) или будет их пропускать (обвинения в слабости и неспособности отстоять свою позицию), предложили в качестве выхода уничтожить портовую инфраструктуру на Юге Украины. Это, однако, не выход.Порты невозможно уничтожить ни за один день, ни за неделю. При этом караваны судов в обстреливаемые порты Запад всё равно будет посылать. В этом случае, помимо дилеммы топить/не топить, возникнет проблема возможного уничтожения зерновозов и гибели членов экипажей в ходе обстрела портов. Мы, конечно, скажем, что их никто не звал в зону боевых действий. Но Запад в очередной раз сошлётся на отсутствие официального извещения о блокаде украинских портов, а также обвинит Россию в умышленном убийстве граждан нейтральных стран, желавших только помочь голодающим Африки с зерном (можно сказать, выполнявшим гуманитарную миссию).Как уже было сказано, сама сделка Запад больше не интересует: нужные объёмы зерна он уже вывез, а на следующий год Украину явно сбрасывают со счетов не только как экспортёра пшеницы, но и в качестве военного союзника. В Европе и США не верят в способность Киева продержаться ещё год, даже в случае продолжения массовых поставок вооружения (у Украины просто заканчивается мотивированное пушечное мясо). Последнее, на что ещё годен Киев – провокации с целью компрометации России.У России в активе есть две опции для ответа Западу. Первое: официально объявить блокаду украинского побережья (можно калькировать действия Великобритании во время Фолклендской войны и объявить 200-мильную "зону морской войны" у украинского побережья, уточнив что все, зашедшие в эту зону корабли и суда будут рассматриваться как законная военная цель). В этом случае надо быть готовым действительно топить любое плавсредство, зашедшее в запретную зону – от румынской шаланды, до американского эсминца.Второй вариант менее конфронтационен и более эффективен, но более растянут во времени. Можно просто захватить всё украинское побережье, вплоть до Дуная (по принципу: "Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты"), заодно провести в Одессе и Николаеве референдум и выяснить, что там 99,9% жителей тоже всю жизнь мечтали войти в состав России, только до сих пор сказать стеснялись.Нет портов у Украины, нет проблемы.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20221031/1040321741.html

https://ukraina.ru/20221101/1040354398.html

https://ukraina.ru/20221031/1040344478.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, украина, россия, оон, зерновая сделка, порты