Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов - 30.10.2022 Украина.ру
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Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов
Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов - 30.10.2022 Украина.ру
Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов
Украина.ру, 30.10.2022
2022-10-30T12:40
2022-10-30T12:40
интервью
сергей марков
россия
украина
сша
оон
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Россия напрасно связывает свое решение выйти из зерновой сделки с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что Киев и Запад не выполнили свою часть договора по допуску на рынки российского зерна. И нужно, наконец, действовать по-настоящему жёстко, считает известный российский политолог Сергей МарковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе. Москва объяснила свою позицию тем, что атакованные киевским режимом корабли и инфраструктура в акватории Севастополя использовались для функционирования гуманитарного маршрута при экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины.- Сергей Александрович, насколько выгодной для России оказалось то, что сначала мы пошли на зерновую сделку, а потом вышли из нее?- Эта сделка оказалась для нас невыгодной. Причина очень проста: нас опять обманули. Нас обманули так же, как это было с Януковичем, на встрече в Женеве в 2014 году, с "Минском-1" и с "Минском-2".Смысл зерновой сделки состоял в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки. Оно сейчас туда не допускается, потому что санкции блокируют страхование судов. Еще заблокирован вывоз минеральных удобрений России и Белоруссии, которые доминируют на мировом рынке. Так что они просто сорвали свою часть сделки.Поэтому мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда.Жестче надо. Потому что они действуют абсолютно нагло. Заключается договор, мы его выполняем, а они ничего не выполняет.- Украина в ответ на наш выход из сделки заявила примерно следующее: мы ничего не подписывали с Россией, ждем реакции от тех, кто ее подписал. Соответствует ли такая позиция хотя бы минимальной логике?- Никакой Украины как независимого государства не существует. Это марионетки Вашингтона. Все это дело было инициировано США.Турция - главный бенефициар этой сделки. Ей тоже было бы выгодно, чтобы российское зерно выходило на мировые рынки. Но США и Евросоюз, которые контролируют ООН, через ООН подписали эту сделку и сорвали ее.Повторюсь, Украины как независимого государства не существует. Украина есть как прекрасная страна. Украина есть как прекрасный сайт Украина.ру. А Украины как независимого государства не существует. Это нам следовало бы лучше понимать.- Ранее подобные непопулярные в обществе соглашения с Украиной и Западом объясняли тем, что если мы на это не пойдем, то произойдет резкий взлет или падение цен на критически важные для всего мира товары. Получается, что теперь мы этого больше не боимся?- Конечно, для всего мира это проблема. Но для мирового рынка вывоз российского зерна и российских удобрений гораздо важнее украинского.- Ожидаете ли вы, что теперь мы будем действовать еще жестче?- Что значит "еще жестче"? Мы по-прежнему действуем мягко. Но я вижу, что Путина приперли к стенке. Следовательно, мы будем действовать жесчте.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сергей марков, россия, украина, сша, оон
Интервью, Сергей Марков, Россия, Украина, США, ООН

Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов

12:40 30.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков интервью
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Россия напрасно связывает свое решение выйти из зерновой сделки с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что Киев и Запад не выполнили свою часть договора по допуску на рынки российского зерна. И нужно, наконец, действовать по-настоящему жёстко, считает известный российский политолог Сергей Марков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе. Москва объяснила свою позицию тем, что атакованные киевским режимом корабли и инфраструктура в акватории Севастополя использовались для функционирования гуманитарного маршрута при экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины.
- Сергей Александрович, насколько выгодной для России оказалось то, что сначала мы пошли на зерновую сделку, а потом вышли из нее?
- Эта сделка оказалась для нас невыгодной. Причина очень проста: нас опять обманули. Нас обманули так же, как это было с Януковичем, на встрече в Женеве в 2014 году, с "Минском-1" и с "Минском-2".
Смысл зерновой сделки состоял в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а российское зерно допускается на рынки. Оно сейчас туда не допускается, потому что санкции блокируют страхование судов. Еще заблокирован вывоз минеральных удобрений России и Белоруссии, которые доминируют на мировом рынке. Так что они просто сорвали свою часть сделки.
Поэтому мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда.
Жестче надо. Потому что они действуют абсолютно нагло. Заключается договор, мы его выполняем, а они ничего не выполняет.
- Украина в ответ на наш выход из сделки заявила примерно следующее: мы ничего не подписывали с Россией, ждем реакции от тех, кто ее подписал. Соответствует ли такая позиция хотя бы минимальной логике?
- Никакой Украины как независимого государства не существует. Это марионетки Вашингтона. Все это дело было инициировано США.
Турция - главный бенефициар этой сделки. Ей тоже было бы выгодно, чтобы российское зерно выходило на мировые рынки. Но США и Евросоюз, которые контролируют ООН, через ООН подписали эту сделку и сорвали ее.
Повторюсь, Украины как независимого государства не существует. Украина есть как прекрасная страна. Украина есть как прекрасный сайт Украина.ру. А Украины как независимого государства не существует. Это нам следовало бы лучше понимать.
- Ранее подобные непопулярные в обществе соглашения с Украиной и Западом объясняли тем, что если мы на это не пойдем, то произойдет резкий взлет или падение цен на критически важные для всего мира товары. Получается, что теперь мы этого больше не боимся?
- Конечно, для всего мира это проблема. Но для мирового рынка вывоз российского зерна и российских удобрений гораздо важнее украинского.
- Ожидаете ли вы, что теперь мы будем действовать еще жестче?
- Что значит "еще жестче"? Мы по-прежнему действуем мягко. Но я вижу, что Путина приперли к стенке. Следовательно, мы будем действовать жесчте.
 
ИнтервьюСергей МарковРоссияУкраинаСШАООН
 
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