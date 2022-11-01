https://ukraina.ru/20221101/1040381094.html

"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки

"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру

"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки

Российский политолог Сергей Марков заявил в интервью изданию Украина.ру, что США и Евросоюз, которые контролируют ООН, через эту международную организацию подписали зерновую сделку и сорвали ее

2022-11-01T14:25

2022-11-01T14:25

2022-11-01T14:25

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политолог

россия

украина

зерно

зерновая сделка

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В ответ на выход России из сделки Киев заявил, что ничего не подписывал с Москвой и ожидает реакции от участников соглашения. По мнению Маркова этим заявлением Украина расписывается в собственной зависимости от Вашингтона. По его словам, главным бенефициаром в этой сделке является Турция. Ей тоже было бы выгодно, чтобы российское зерно выходило на мировые рынки. Но США и Евросоюз, которые контролируют ООН, через ООН подписали эту сделку и сорвали ее, .Конечно, резкий взлет или падение цен на критически важные для всего мира товары может стать большой проблемой для всего мира. Но для мирового рынка вывоз российского зерна и российских удобрений гораздо важнее украинского.Однако, по мнению политолога, Россия по-прежнему действует мягко. Он считает, что "Путина приперли к стенке". Следовательно, теперь действия будут более жесткими, заключил он.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221031/1040358580.html

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новости, политолог, россия, украина, зерно, зерновая сделка