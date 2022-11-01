"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру
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"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки
"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки - 01.11.2022 Украина.ру
"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки
Российский политолог Сергей Марков заявил в интервью изданию Украина.ру, что США и Евросоюз, которые контролируют ООН, через эту международную организацию подписали зерновую сделку и сорвали ее
2022-11-01T14:25
2022-11-01T14:25
новости
политолог
россия
украина
зерно
зерновая сделка
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В ответ на выход России из сделки Киев заявил, что ничего не подписывал с Москвой и ожидает реакции от участников соглашения. По мнению Маркова этим заявлением Украина расписывается в собственной зависимости от Вашингтона. По его словам, главным бенефициаром в этой сделке является Турция. Ей тоже было бы выгодно, чтобы российское зерно выходило на мировые рынки. Но США и Евросоюз, которые контролируют ООН, через ООН подписали эту сделку и сорвали ее, .Конечно, резкий взлет или падение цен на критически важные для всего мира товары может стать большой проблемой для всего мира. Но для мирового рынка вывоз российского зерна и российских удобрений гораздо важнее украинского.Однако, по мнению политолога, Россия по-прежнему действует мягко. Он считает, что "Путина приперли к стенке". Следовательно, теперь действия будут более жесткими, заключил он.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, политолог, россия, украина, зерно, зерновая сделка
Новости, политолог, Россия, Украина, зерно, зерновая сделка

"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки

14:25 01.11.2022
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Юге России
Уборка зерновых на Юге России - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Артем Креминский
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Российский политолог Сергей Марков заявил в интервью изданию Украина.ру, что США и Евросоюз, которые контролируют ООН, через эту международную организацию подписали зерновую сделку и сорвали ее
В ответ на выход России из сделки Киев заявил, что ничего не подписывал с Москвой и ожидает реакции от участников соглашения. По мнению Маркова этим заявлением Украина расписывается в собственной зависимости от Вашингтона.
Никакой Украины как независимого государства не существует. Это марионетки Вашингтона. Все это дело было инициировано США.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
По его словам, главным бенефициаром в этой сделке является Турция. Ей тоже было бы выгодно, чтобы российское зерно выходило на мировые рынки. Но США и Евросоюз, которые контролируют ООН, через ООН подписали эту сделку и сорвали ее, .
Конечно, резкий взлет или падение цен на критически важные для всего мира товары может стать большой проблемой для всего мира. Но для мирового рынка вывоз российского зерна и российских удобрений гораздо важнее украинского.
Однако, по мнению политолога, Россия по-прежнему действует мягко. Он считает, что "Путина приперли к стенке". Следовательно, теперь действия будут более жесткими, заключил он.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 20:07
Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без РоссииМосква не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
 
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Заголовок открываемого материала
15:04Одесса и конец зерновой сделки
14:52В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"
14:40Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России
14:33Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности
14:30"Без тепла и света на многие месяцы". Какой будет зима для Украины
14:25"Приперли к стенке": Марков объяснил причину выхода России из зерновой сделки
14:20Заседание Совбеза ООН: Россия застала Запад врасплох фактами об ударах по Крыму
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