Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб - 01.11.2022 Украина.ру
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Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб
Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб - 01.11.2022 Украина.ру
Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб
Граждане Украины на днях запустили в Twitter и Viber флешмоб по отказу от тотальной экономии электроэнергии. Его девиз – "Перехожу на светлую сторону"
2022-11-01T13:29
2022-11-01T13:29
новости
владимир зеленский
украина
электричество
электроэнергия
экономия
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Из публикаций некоторых пользователей следует, что этот флешмоб направлен против политики Владимира Зеленского и призывов к тотальной экономии электроэнергии.Чтобы присоединиться, необходимо 1 ноября включить свет, в то время как будет объявлен режим экономии.После российских ракетных ударов по энергообъектам Украины "Укрэнерго" и ДТЭК – главные поставщики электричества в стране ежедневно призывают граждан к тотальной экономии и проводят веерные отключения электричества.Кроме того, еще с начала спецоперации жителям Украины запрещено включать центральный свет в домах и квартирах с наступлением комендантского часа (в разное время в разных регионах).Публикации украинских граждан обыгрывают недавние фото записи обращения Зеленского на британском телеканале: украинский президент стоит на фоне хромакея в футболке с надписью Come to the dark side (Переходи на темную сторону)
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новости, владимир зеленский, украина, электричество, электроэнергия, экономия
Новости, Владимир Зеленский, Украина, электричество, электроэнергия, экономия

Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб

13:29 01.11.2022
 
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Граждане Украины на днях запустили в Twitter и Viber флешмоб по отказу от тотальной экономии электроэнергии. Его девиз – "Перехожу на светлую сторону"
Из публикаций некоторых пользователей следует, что этот флешмоб направлен против политики Владимира Зеленского и призывов к тотальной экономии электроэнергии.
Чтобы присоединиться, необходимо 1 ноября включить свет, в то время как будет объявлен режим экономии.
После российских ракетных ударов по энергообъектам Украины "Укрэнерго" и ДТЭК – главные поставщики электричества в стране ежедневно призывают граждан к тотальной экономии и проводят веерные отключения электричества.
Кроме того, еще с начала спецоперации жителям Украины запрещено включать центральный свет в домах и квартирах с наступлением комендантского часа (в разное время в разных регионах).
Публикации украинских граждан обыгрывают недавние фото записи обращения Зеленского на британском телеканале: украинский президент стоит на фоне хромакея в футболке с надписью Come to the dark side (Переходи на темную сторону)
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 13:16
На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричествоУкраинские эксперты посчитали, что за счет перевода часов на зимнее время удастся сэкономить около 2% электроэнергии. Об этом 28 октября в интервью "РБК-Украина" сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаэлектричествоэлектроэнергияэкономия
 
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13:29Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб
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