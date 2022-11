https://ukraina.ru/20221101/1040379021.html

Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб

Украинцы уходят с "темной стороны" Зеленского на светлую – запущен флешмоб

Граждане Украины на днях запустили в Twitter и Viber флешмоб по отказу от тотальной экономии электроэнергии. Его девиз – "Перехожу на светлую сторону"

Из публикаций некоторых пользователей следует, что этот флешмоб направлен против политики Владимира Зеленского и призывов к тотальной экономии электроэнергии.Чтобы присоединиться, необходимо 1 ноября включить свет, в то время как будет объявлен режим экономии.После российских ракетных ударов по энергообъектам Украины "Укрэнерго" и ДТЭК – главные поставщики электричества в стране ежедневно призывают граждан к тотальной экономии и проводят веерные отключения электричества.Кроме того, еще с начала спецоперации жителям Украины запрещено включать центральный свет в домах и квартирах с наступлением комендантского часа (в разное время в разных регионах).Публикации украинских граждан обыгрывают недавние фото записи обращения Зеленского на британском телеканале: украинский президент стоит на фоне хромакея в футболке с надписью Come to the dark side (Переходи на темную сторону)

