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Экс-посол Украины в ФРГ назвал евангелистов Германии "морально больными" за призыв к перемирию c РФ

Экс-посол Украины в ФРГ назвал евангелистов Германии "морально больными" за призыв к перемирию c РФ - 01.11.2022 Украина.ру

Экс-посол Украины в ФРГ назвал евангелистов Германии "морально больными" за призыв к перемирию c РФ

Бывший посол Украины в ФРГ оскорбил прихожан Евангелической церкви Германии за призывы к перемирию на Украине. Комментарии с оскорблениями Мельник написал 31 октября в Twitter, немецкоязычные подписчики осудили дипломата

2022-11-01T13:19

2022-11-01T13:19

2022-11-01T13:19

новости

андрей мельник

германия

церковь

посол

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Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Евангелическую церковь Германии и ее прихожан "морально больными" за призывы к деэскалации конфликта на Украине. "Мартин Лютер перевернулся бы в гробу, если бы увидел полную утрату реальности и бессердечность сегодняшней — морально совсем больной — Евангелической церкови Германии", - написал экс-посол. Немецкоязычные подписчики раскритиковали Мельника. Некоторые утверждают, что Мартин Лютер был антисемитом и выступал за расправы над восставшими крестьянами. Некоторые с сарказмом поблагодарили Мельника за то, что он продолжает оставаться в Германии в Twitter после изгнания. Пользователь под псевдонимом LuziferBln нашел аморальным уклонение сына Мельника от службы в рядах ВСУ. По его словам, если бы ему пришлось воевать, у Мельника был бы другой взгляд на происходящее. "Господин Мельник, почему вы не переносите то, что христиане серьезно относятся к тому, что они проповедуют?" - написал Freddy Sinalco. Накануне глава Совета Евангелической церкви в Германии Аннет Куршус призвала сторонников к поиску путей деэскалации конфликта на Украине. Она посоветовала не пренебрегать переговорами и верить в силу слова, ссылаясь в речи на псалмы немецкого средневекового богослова Мартина Лютера. Необходимы переговоры, направленные на перемирие, заявила она.

https://ukraina.ru/20221018/1039838007.html

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новости, андрей мельник, германия, церковь, посол