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Экс-посол Украины в ФРГ назвал евангелистов Германии "морально больными" за призыв к перемирию c РФ
Экс-посол Украины в ФРГ назвал евангелистов Германии "морально больными" за призыв к перемирию c РФ - 01.11.2022 Украина.ру
Экс-посол Украины в ФРГ назвал евангелистов Германии "морально больными" за призыв к перемирию c РФ
Бывший посол Украины в ФРГ оскорбил прихожан Евангелической церкви Германии за призывы к перемирию на Украине. Комментарии с оскорблениями Мельник написал 31 октября в Twitter, немецкоязычные подписчики осудили дипломата
2022-11-01T13:19
2022-11-01T13:19
2022-11-01T13:19
новости
андрей мельник
германия
церковь
посол
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Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Евангелическую церковь Германии и ее прихожан "морально больными" за призывы к деэскалации конфликта на Украине. "Мартин Лютер перевернулся бы в гробу, если бы увидел полную утрату реальности и бессердечность сегодняшней — морально совсем больной — Евангелической церкови Германии", - написал экс-посол. Немецкоязычные подписчики раскритиковали Мельника. Некоторые утверждают, что Мартин Лютер был антисемитом и выступал за расправы над восставшими крестьянами. Некоторые с сарказмом поблагодарили Мельника за то, что он продолжает оставаться в Германии в Twitter после изгнания. Пользователь под псевдонимом LuziferBln нашел аморальным уклонение сына Мельника от службы в рядах ВСУ. По его словам, если бы ему пришлось воевать, у Мельника был бы другой взгляд на происходящее. "Господин Мельник, почему вы не переносите то, что христиане серьезно относятся к тому, что они проповедуют?" - написал Freddy Sinalco. Накануне глава Совета Евангелической церкви в Германии Аннет Куршус призвала сторонников к поиску путей деэскалации конфликта на Украине. Она посоветовала не пренебрегать переговорами и верить в силу слова, ссылаясь в речи на псалмы немецкого средневекового богослова Мартина Лютера. Необходимы переговоры, направленные на перемирие, заявила она.
https://ukraina.ru/20221018/1039838007.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей мельник, германия, церковь, посол
Экс-посол Украины в ФРГ назвал евангелистов Германии "морально больными" за призыв к перемирию c РФ
Бывший посол Украины в ФРГ оскорбил прихожан Евангелической церкви Германии за призывы к перемирию на Украине. Комментарии с оскорблениями Мельник написал 31 октября в Twitter, немецкоязычные подписчики осудили дипломата
Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Евангелическую церковь Германии и ее прихожан "морально больными" за призывы к деэскалации конфликта на Украине.
"Мартин Лютер перевернулся бы в гробу, если бы увидел полную утрату реальности и бессердечность сегодняшней — морально совсем больной — Евангелической церкови Германии", - написал экс-посол.
Немецкоязычные подписчики раскритиковали Мельника. Некоторые утверждают, что Мартин Лютер был антисемитом и выступал за расправы над восставшими крестьянами. Некоторые с сарказмом поблагодарили Мельника за то, что он продолжает оставаться в Германии в Twitter после изгнания.
Пользователь под псевдонимом LuziferBln нашел аморальным уклонение сына Мельника от службы в рядах ВСУ. По его словам, если бы ему пришлось воевать, у Мельника был бы другой взгляд на происходящее.
"Господин Мельник, почему вы не переносите то, что христиане серьезно относятся к тому, что они проповедуют?" - написал Freddy Sinalco.
Накануне глава Совета Евангелической церкви в Германии Аннет Куршус призвала сторонников к поиску путей деэскалации конфликта на Украине. Она посоветовала не пренебрегать переговорами и верить в силу слова, ссылаясь в речи на псалмы немецкого средневекового богослова Мартина Лютера. Необходимы переговоры, направленные на перемирие, заявила она.