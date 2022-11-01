В МИД РФ ответили Столтенбергу по поводу присутствия России в Арктике
Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать "образ врага" из России. Об этом заявил РИА Новости в опубликованном 1 ноября интервью посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее Столтенберг заявил о росте российского присутствия на Крайнем Севере. По его словам, это "имеет значение" для безопасности альянса. По словам Корчунова, подобные высказывания генсека НАТО вызывают озабоченность МИД РФ.
Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице России
Корчунов напомнил, что Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО, и воздерживается от совместных учений с другими странами в этом регионе.
15 мая, 17:16«Поджигатель войны» призвал НАТО наращивать военную помощь УкраинеВоенная помощь киевскому режиму со стороны стран НАТО должна наращиваться. Об этом заявил генеральный секретарь западного военного блока Йенс Столтенберг 15 мая по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине
Одновременно североатлантический военный блок привлекает к совместным учениям в высоких широтах страны, которые вообще не имеют отношения к Арктике, указал российский дипломат.