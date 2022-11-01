https://ukraina.ru/20221101/1040362185.html

В МИД РФ ответили Столтенбергу по поводу присутствия России в Арктике

В МИД РФ ответили Столтенбергу по поводу присутствия России в Арктике - 01.11.2022 Украина.ру

В МИД РФ ответили Столтенбергу по поводу присутствия России в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать "образ врага" из России. Об этом заявил РИА Новости в опубликованном 1 ноября интервью посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

2022-11-01T09:03

2022-11-01T09:03

2022-11-01T09:03

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Ранее Столтенберг заявил о росте российского присутствия на Крайнем Севере. По его словам, это "имеет значение" для безопасности альянса. По словам Корчунова, подобные высказывания генсека НАТО вызывают озабоченность МИД РФ.Корчунов напомнил, что Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО, и воздерживается от совместных учений с другими странами в этом регионе. Одновременно североатлантический военный блок привлекает к совместным учениям в высоких широтах страны, которые вообще не имеют отношения к Арктике, указал российский дипломат.

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2022

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новости, мид рф, нато, йенс столтенберг, арктика