Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040359008.html
Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина - 01.11.2022 Украина.ру
Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
Европейские страны могли бы избезжать нынешнего экономического и политического кризиса, если бы отстаивали собственные интересы, а не интересы заокеанских хозяев, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:37
2022-11-01T05:37
украина
евросоюз
новости
богдан безпалько
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040234446_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_45a5e282cd858f85add4a4890895ee45.jpg
«Европа теоретически могла бы очень много сделать, если бы руководящий состав (президенты, премьеры, министры) были действительно независимыми и защищали интересы своего народа. Не нужно при этом быть русофилами или фанатами Путина», - подчеркнул Безпалько.По его словам, военные действия на Украине можно было бы остановить очень быстро: прекратить поддержку, милитаризацию и финансирование киевского режима, чем занимались европейские страны последние восемь лет.Также было бы полезно для стран ЕС восстановить экономические связи с Россией, «которые нужны Европе как воздух».Эксперт отметил, что на сегодняшний день 71% европейских потребителей экономят на еде: введенные против России санкции ударили бумерангом по экономикам стран Евросоюза.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221022/1040039944.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040234446_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_06598e518581de0703116e24210b590b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, евросоюз, новости, богдан безпалько, россия
Украина, Евросоюз, Новости, Богдан Безпалько, Россия

Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина

05:37 01.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать в
Европейские страны могли бы избезжать нынешнего экономического и политического кризиса, если бы отстаивали собственные интересы, а не интересы заокеанских хозяев, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
«Европа теоретически могла бы очень много сделать, если бы руководящий состав (президенты, премьеры, министры) были действительно независимыми и защищали интересы своего народа. Не нужно при этом быть русофилами или фанатами Путина», - подчеркнул Безпалько.
По его словам, военные действия на Украине можно было бы остановить очень быстро: прекратить поддержку, милитаризацию и финансирование киевского режима, чем занимались европейские страны последние восемь лет.
Также было бы полезно для стран ЕС восстановить экономические связи с Россией, «которые нужны Европе как воздух».
Эксперт отметил, что на сегодняшний день 71% европейских потребителей экономят на еде: введенные против России санкции ударили бумерангом по экономикам стран Евросоюза.
Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
22 октября, 22:21
Решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза – ЗахароваРешения саммита Евросоюза, который прошел 20-21 октября, подтвердили конфронтационный характер его политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
УкраинаЕвросоюзНовостиБогдан БезпалькоРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
05:37Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
05:37Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
05:30"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
05:23Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
05:15Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
05:07Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
05:00Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
04:53Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически
04:53Жили в разных школах: пленный ВСУшник поделился подробностями подготовки перед фронтом
04:45"Эпизод кажется предсказуемым": эксперт о том, в каком состоянии сейчас российско-армянские отношения
04:38Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии
04:30"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши
04:23"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте
04:15Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
04:07"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
04:00"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России
23:00От похода на Рим до Сталинграда. Как фашисты делили Украину
20:22"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП
20:07Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России
Лента новостейМолния