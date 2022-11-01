https://ukraina.ru/20221101/1040359008.html

Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина

Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина - 01.11.2022 Украина.ру

Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина

Европейские страны могли бы избезжать нынешнего экономического и политического кризиса, если бы отстаивали собственные интересы, а не интересы заокеанских хозяев, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-11-01T05:37

2022-11-01T05:37

2022-11-01T05:37

украина

евросоюз

новости

богдан безпалько

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040234446_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_45a5e282cd858f85add4a4890895ee45.jpg

«Европа теоретически могла бы очень много сделать, если бы руководящий состав (президенты, премьеры, министры) были действительно независимыми и защищали интересы своего народа. Не нужно при этом быть русофилами или фанатами Путина», - подчеркнул Безпалько.По его словам, военные действия на Украине можно было бы остановить очень быстро: прекратить поддержку, милитаризацию и финансирование киевского режима, чем занимались европейские страны последние восемь лет.Также было бы полезно для стран ЕС восстановить экономические связи с Россией, «которые нужны Европе как воздух».Эксперт отметил, что на сегодняшний день 71% европейских потребителей экономят на еде: введенные против России санкции ударили бумерангом по экономикам стран Евросоюза.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221022/1040039944.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, евросоюз, новости, богдан безпалько, россия