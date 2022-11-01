https://ukraina.ru/20221101/1040359008.html
Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина - 01.11.2022 Украина.ру
Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
Европейские страны могли бы избезжать нынешнего экономического и политического кризиса, если бы отстаивали собственные интересы, а не интересы заокеанских хозяев, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:37
2022-11-01T05:37
2022-11-01T05:37
украина
евросоюз
новости
богдан безпалько
россия
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«Европа теоретически могла бы очень много сделать, если бы руководящий состав (президенты, премьеры, министры) были действительно независимыми и защищали интересы своего народа. Не нужно при этом быть русофилами или фанатами Путина», - подчеркнул Безпалько.По его словам, военные действия на Украине можно было бы остановить очень быстро: прекратить поддержку, милитаризацию и финансирование киевского режима, чем занимались европейские страны последние восемь лет.Также было бы полезно для стран ЕС восстановить экономические связи с Россией, «которые нужны Европе как воздух».Эксперт отметил, что на сегодняшний день 71% европейских потребителей экономят на еде: введенные против России санкции ударили бумерангом по экономикам стран Евросоюза.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина, евросоюз, новости, богдан безпалько, россия
Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
Европейские страны могли бы избезжать нынешнего экономического и политического кризиса, если бы отстаивали собственные интересы, а не интересы заокеанских хозяев, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
«Европа теоретически могла бы очень много сделать, если бы руководящий состав (президенты, премьеры, министры) были действительно независимыми и защищали интересы своего народа. Не нужно при этом быть русофилами или фанатами Путина», - подчеркнул Безпалько.
По его словам, военные действия на Украине можно было бы остановить очень быстро: прекратить поддержку, милитаризацию и финансирование киевского режима, чем занимались европейские страны последние восемь лет.
Также было бы полезно для стран ЕС восстановить экономические связи с Россией, «которые нужны Европе как воздух».
Эксперт отметил, что на сегодняшний день 71% европейских потребителей экономят на еде: введенные против России санкции ударили бумерангом по экономикам стран Евросоюза.
Интервью Богдана Безпалько
можно прочитать на сайте Украина.ру