https://ukraina.ru/20221028/1040221878.html

Богдан Безпалько: Проблема Европы в том, что там ориентируются не на избирателей, а на войну с Россией

Богдан Безпалько: Проблема Европы в том, что там ориентируются не на избирателей, а на войну с Россией - 28.10.2022 Украина.ру

Богдан Безпалько: Проблема Европы в том, что там ориентируются не на избирателей, а на войну с Россией

Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T14:56

2022-10-28T14:56

2022-10-28T14:56

интервью

сша

выборы

европа

россия

военные

олаф шольц

эммануэль макрон

экономика

электроэнергия

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Запад не готов к Третьей мировой войне, а Москва явно дала понять, что отступать от своих интересов не будет. В Евросоюзе все больше ссор и криков, впереди также выборы в Конгресс США. О том, что происходит внутри этого геополитического круговорота, изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.— Богдан Анатольевич. Польша требует от Германии выплаты репараций на сумму более 1 трлн долларов. Отношения президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, как сообщают СМИ, находятся в кризисе. Насколько европейские лидеры могут быть адекватны в своих решениях относительно России и военного конфликта на Украине, если у самих нет единства?— Здесь главное не то, будут ли они адекватны в отношении России, а то – будут ли они разумны в отношении самих себя. Это паника. Европа находится в тупике и боится, что возникшая ядерная война может выплеснуться на нее. Все обеспокоены возможностью неконтролируемой эскалации российско-украинского конфликта и производством "грязной бомбы" на Украине. Страны Европы хотят повлиять на решение конфликта, но не могут поддержать Владимира Путина кроме как убеждениями принять условия Украины, что невозможно для России.Если мы рассмотрим все варианты развитии события от самых мягких до особо сложных, то увидим, что Европа в любом случае очень сильно пострадает. Самый благоприятный вариант – это продолжающийся экономический кризис, в рамках которого европейцы перестают мыться, начнут еще больше экономить газ и электричество, засядут в холодных домах, а инфляция, цены и преступность среди мигрантов будут расти. Более жесткий вариант – это ядерная война, во время которой удары нанесут по странам Евросоюза и, возможно, по России. При этом главный бенефициар США останется далеким и не достигаемым для этих ударов и получит всю прибыль от конфликта.Страны Европы мне напоминают стадо баранов, которых ведут на бойню. Они пытаются отходить в сторону, возмущаются происходящим, требуют от кого-то что-то, но при этом продолжают идти на верную смерть – может быть, не так бодро и не таким ровным строем, как планировалось. Весь феномен европейских политиков сейчас в том, что они абсолютно не отражают интересы собственных граждан. Немецкий политический и государственный деятель Анналена Бербок сказала об этом откровенно – для нее главным является поддержка Украины, а не мнение собственных избирателей. Поэтому сейчас надеяться можно только на то, что нынешние европейские элиты уйдут в результате выборов, переворотов, импичментов и их место займут более благоразумные руководители. Если к власти в Европе придут такие лидеры, с которыми можно договариваться, этого будет достаточно. Как, например, это произошло в Италии. Это люди, похожие на Виктора Орбана [венгерский государственный и политический деятель], на Джорджи Мелани [итальянский политик, первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии с 22 октября 2022 года]. Мелани – антироссийский политик, но она явно не хочет превращать Италию в ядерную воронку и отказываться от индустрии и капиталов утекающих в США только потому, что американцы желают сохранить глобальное доминирование. Все страны Европы хотят развивать собственное производство, добиться снижения инфляции, поставок дешевых энергоносителей и возобновления торгово-экономических связей с Россией.— Что-то сегодня зависит от Европы? Как европейские лидеры могут повлиять на мирное урегулирование конфликта на Украине?— Европа, теоретически, могла бы очень много сделать, если бы руководящий состав (президенты, премьеры, министры) были действительно независимыми и защищали интересы своего народа. Не нужно при этом быть русофилами или фанатами Путина. Во-первых, военные действия на Украине можно было бы остановить очень быстро: прекратить поддержку, милитаризацию и финансирование Киева; четко выразить позицию, что Украина должна уступить России. Во-вторых, восстановить экономические связи с Россией, которые нужны Европе как воздух. Ведь сегодня 71% европейских потребителей экономят на еде – это значимый показатель.— Президент Франции попросил Папу Римского Франциска связаться с Путиным и Байденом для урегулирования ситуации на Украине. Чем вызвана такая активность французского лидера?Во Франции кризис: растет инфляция, повышается уровень безработицы, проходят митинги. Макрон боится, что умрет французская экономика. Помимо всего прочего, Париж существенно зависит от Москвы, точнее от факторов, на которые она может повлиять. Например, Россия вывела из строя завод, который поставлял легированные стали для строительства французских АЭС. Франция закупала уран в России для своих АЭС. Сейчас нужно проводить плановый ремонт этих станций, должно быть топливо для их работы. Вопросы энергетики становится все более важными для европейских стран.Евросоюз импортировал энергию из Украины, пока российские дроны "Герань" не вывели из строя 30% генерации электричества, лишив Киев возможности поставлять топливо в Европу. Сейчас, наоборот, ЕС направляет электроэнергию в Украину. В любом случае дефицит энергии заместить деньгами, лозунгами очень сложно, также как купировать отдельные проблемы в экономике. Посмотрите на ближайшего соседа Франции – Великобританию, где инфляция достигла 25%.— Что сейчас необходимо сделать России, Европе и США, чтобы заключить мирное соглашение по Украине?— Во-первых, нужны реальные предложения: разделение Украины, например. А не просто пойти на уступки Украине, тем более что Киев и Вашингтон хотят полнейшего уничтожения и дезинтеграции России. Также нужны гарантии того, что заключенная сделка не будет нарушаться. Все обещания, которые получала Россия от Запада с 1990 года оказывались фейковыми. Был же Договор об ограничении систем ПРО, Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД). Нам обещали, что НАТО не будет расширяться. Последней каплей была "зерновая сделка". Должны быть какие-то инструменты для действенного контроля над исполнением возможного компромисса. Без этого, в принципе, обсуждать какое-либо мирное урегулирование бесполезно.В американской экономике, кстати, тоже нарастают кризисные явления. Мы можем рассуждать о США в русле того, что, если надо, они деньги напечатают. Но ведь это долг, который они постоянно повышают и который нужно обслуживать. У нас все привыкли, что печатная долларовая машинка, как будто, находится в распоряжении американского государства. Нет – США и Европа заимствуют эти деньги у Федеральной резервной системы – частной банковской системы. И заимствуют они миллиарды и триллионы, которые нужно обслуживать и отдавать. Даже при маленьких процентах заимствования, это гигантские суммы, невозможно эти долги постоянно наращивать. Рано или поздно эта пирамида рухнет, и такое обрушение в США реально. Эта угроза может заставить Америку пойти на условия компромисса.Однако тут тоже есть сомнение, так как американцы привыкли решать такого рода проблемы либо путем обнуления долгов за счет войн и конфликтов, либо же за счет того, что они пожирают кого-то.— 8 ноября состоятся выборы в Конгресс США. Некоторые эксперты считают, что России нужно сохранить свои позиции до этого времени, а потом американцам будет не до нас и Украины. Вы с этим согласны?— На самом деле, есть вероятность того, что если республиканцы займут большинство в Сенате и в Палате представителей США, то помощь Украине может сократиться. Есть также мнения, что демократическая партия Америки постарается в первые полтора месяца после выборов "протащить" в бюджет годовой пакет помощи Украине в размере 50 млрд долларов. Если им это удастся, то в этом случае для нас не будет иметь значения, кто эти выборы выиграет: республиканцы или демократы.В значительной степени американцы профинансируют сами себя. Скорее всего украинцы их будут тратить на военные нужды, на оплату наемников и обмундирование, которое будет заказываться в американских военных и оружейных фирмах. Соответственно все деньги вернутся в экономику США и оживят еще раз их военно-промышленный комплекс.— Как этому может противостоять Россия?— Вмешаться в выборы США, вопреки утверждениям американских пропагандистов, мы не можем. Мы можем нарастить только выпуск своей собственной военной продукции, перевести экономику и общество на военные рельсы, изменить систему принятия решений на очень быструю и оперативную: от реактивной до превентивной. В этом случае мы все равно выиграем: в Америке многие граждане недовольны тем, что деньги от внутренних нужд страны отдают для войны на Украине. Сложность состоит в том, что сегодняшние американские, европейские элиты ни региональные, ни глобальные не отражают мнение избирателей и не заботятся о своем народе. Нет никакой демократии. Есть только задача, чтобы Россия проиграла.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, выборы, европа, россия, военные, олаф шольц, эммануэль макрон, экономика, электроэнергия