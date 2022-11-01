https://ukraina.ru/20221101/1040356973.html

"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев

"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев - 01.11.2022 Украина.ру

"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев

Организация турецких националистов "Серые волки" на Украину не прибывают, но если они и будут там, то это не изменит ситуацию на линии фронта и доставят проблемы Турции после освобождения Россией юга Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-11-01T06:23

2022-11-01T06:23

2022-11-01T06:23

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Ранее СМИ сообщали, что турецкие боевики из организации "Серые волки" переброшены через Польшу на Украину для участия в боевых действиях на южном направлении.По его мнению, "это очередная пугалка, которую распространяет армянская сторона".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221031/1040343018.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, турция