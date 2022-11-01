https://ukraina.ru/20221101/1040356973.html
"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев
"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев - 01.11.2022 Украина.ру
"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев
Организация турецких националистов "Серые волки" на Украину не прибывают, но если они и будут там, то это не изменит ситуацию на линии фронта и доставят проблемы Турции после освобождения Россией юга Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-11-01T06:23
2022-11-01T06:23
2022-11-01T06:23
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Ранее СМИ сообщали, что турецкие боевики из организации "Серые волки" переброшены через Польшу на Украину для участия в боевых действиях на южном направлении.По его мнению, "это очередная пугалка, которую распространяет армянская сторона".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040343018.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, турция
"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев
Организация турецких националистов "Серые волки" на Украину не прибывают, но если они и будут там, то это не изменит ситуацию на линии фронта и доставят проблемы Турции после освобождения Россией юга Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее СМИ сообщали, что турецкие боевики из организации "Серые волки" переброшены через Польшу на Украину для участия в боевых действиях на южном направлении.
"Серые волки" на Украину не прибывают. Речь шла даже не о "серых волках", а о том, что они будут координировать отправку на Украину сирийских исламистов, но ни "волки", ни исламисты на Украину не прибыли. В условиях, когда Украину ждет полный разгром, прибытие этих исламистов не изменит погоды на линии фронта и доставит проблемы Турции после освобождения Россией юга Украины.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, "это очередная пугалка, которую распространяет армянская сторона".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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