"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам - 01.11.2022 Украина.ру
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"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам
"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам - 01.11.2022 Украина.ру
"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что ЕС рассматривает поляков как низшую нацию, которую не жалко пустить в мясорубку своих политических интересов
2022-11-01T07:07
2022-11-01T07:07
новости
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аналитик
политика
украина
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Франция и Германия, как считает эксперт, не оставят своих интересов в периферийных странах, таких, как экономически зависимая Польша и обречённая на дальнейшую эксплуатацию со стороны западного капитала Украина.При этом Германия продолжает успешно функционировать в Центральной и Восточной Европе вне Польши, от Молдавии и Венгрии до Чехии и Хорватии. Ведь англосаксы, как у них заведено, могут предложить лишь две вещи: дорого, да ещё и принудительно, покупать у них всё, от энергоносителей до оружия, а также в качестве низшей нации умереть за дядю Сэма, Короля и Империю, отмечает эксперт.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221027/1040182613.html
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новости, варшава, ес, аналитик, политика, украина
Новости, Варшава, ЕС, аналитик, политика, Украина

"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам

07:07 01.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что ЕС рассматривает поляков как низшую нацию, которую не жалко пустить в мясорубку своих политических интересов
Франция и Германия, как считает эксперт, не оставят своих интересов в периферийных странах, таких, как экономически зависимая Польша и обречённая на дальнейшую эксплуатацию со стороны западного капитала Украина.
При этом Германия продолжает успешно функционировать в Центральной и Восточной Европе вне Польши, от Молдавии и Венгрии до Чехии и Хорватии.
Так что именно Варшаве, которая уже три десятилетия не проводит никакой разумной и независимой экономической политики, без Берлина не обойтись, а не наоборот.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
Ведь англосаксы, как у них заведено, могут предложить лишь две вещи: дорого, да ещё и принудительно, покупать у них всё, от энергоносителей до оружия, а также в качестве низшей нации умереть за дядю Сэма, Короля и Империю, отмечает эксперт.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 09:44
С какой стороны ударит по Польше запущенный ею "репарационный бумеранг"
 
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