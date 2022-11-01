https://ukraina.ru/20221101/1040351258.html

"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам

"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам - 01.11.2022 Украина.ру

"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что ЕС рассматривает поляков как низшую нацию, которую не жалко пустить в мясорубку своих политических интересов

2022-11-01T07:07

2022-11-01T07:07

2022-11-01T07:07

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Франция и Германия, как считает эксперт, не оставят своих интересов в периферийных странах, таких, как экономически зависимая Польша и обречённая на дальнейшую эксплуатацию со стороны западного капитала Украина.При этом Германия продолжает успешно функционировать в Центральной и Восточной Европе вне Польши, от Молдавии и Венгрии до Чехии и Хорватии. Ведь англосаксы, как у них заведено, могут предложить лишь две вещи: дорого, да ещё и принудительно, покупать у них всё, от энергоносителей до оружия, а также в качестве низшей нации умереть за дядю Сэма, Короля и Империю, отмечает эксперт.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221027/1040182613.html

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2022

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