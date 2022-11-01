https://ukraina.ru/20221101/1040336579.html

Турецкие нацисты: военный эксперт объясни опасность создания "тюркского легиона" на Украине

Турецкие нацисты: военный эксперт объясни опасность создания "тюркского легиона" на Украине - 01.11.2022 Украина.ру

Турецкие нацисты: военный эксперт объясни опасность создания "тюркского легиона" на Украине

Турецкая террористическая группировка "Серые волки", которая заявила о формировании на Украине "тюркского легиона", отличается крайней жестокостью и ненавистью к России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-11-01T07:30

2022-11-01T07:30

2022-11-01T07:30

украина

турция

исламисты

юрий кнутов

новости

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О создании "тюркского легиона" ранее объявил азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, воюющий на стороне киевского режима в качестве наемника."Серые волки" - это фактически запрещенная у нас в стране террористическая группировка радикальных исламистов, которые отличаются крайней жестокостью и ненавистью к России. Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам", - подчеркнул Кнутов.Он также сказал, что "турецкая армия в Сирии воюет достаточно неплохо", и напомнил, что президент Турции Реджеп Эрдоган "грозился послать до 40 тысяч человек на защиту киевского режима".Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20220609/1034124210.html

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украина, турция, исламисты, юрий кнутов, новости