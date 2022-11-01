https://ukraina.ru/20221101/1040336579.html
Турецкие нацисты: военный эксперт объясни опасность создания "тюркского легиона" на Украине
Турецкие нацисты: военный эксперт объясни опасность создания "тюркского легиона" на Украине - 01.11.2022 Украина.ру
Турецкие нацисты: военный эксперт объясни опасность создания "тюркского легиона" на Украине
Турецкая террористическая группировка "Серые волки", которая заявила о формировании на Украине "тюркского легиона", отличается крайней жестокостью и ненавистью к России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-01T07:30
2022-11-01T07:30
2022-11-01T07:30
украина
турция
исламисты
юрий кнутов
новости
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О создании "тюркского легиона" ранее объявил азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, воюющий на стороне киевского режима в качестве наемника."Серые волки" - это фактически запрещенная у нас в стране террористическая группировка радикальных исламистов, которые отличаются крайней жестокостью и ненавистью к России. Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам", - подчеркнул Кнутов.Он также сказал, что "турецкая армия в Сирии воюет достаточно неплохо", и напомнил, что президент Турции Реджеп Эрдоган "грозился послать до 40 тысяч человек на защиту киевского режима".Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, турция, исламисты, юрий кнутов, новости
Украина, Турция, Исламисты, Юрий Кнутов, Новости
Турецкие нацисты: военный эксперт объясни опасность создания "тюркского легиона" на Украине
Турецкая террористическая группировка "Серые волки", которая заявила о формировании на Украине "тюркского легиона", отличается крайней жестокостью и ненавистью к России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
О создании "тюркского легиона" ранее объявил азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, воюющий на стороне киевского режима в качестве наемника.
"Серые волки" - это фактически запрещенная у нас в стране террористическая группировка радикальных исламистов, которые отличаются крайней жестокостью и ненавистью к России. Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам", - подчеркнул Кнутов.
Он также сказал, что "турецкая армия в Сирии воюет достаточно неплохо", и напомнил, что президент Турции Реджеп Эрдоган "грозился послать до 40 тысяч человек на защиту киевского режима".
Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова
можно на сайте Украина.ру