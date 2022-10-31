Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти
16:18 31.10.2022 (обновлено: 16:31 31.10.2022)
© соцсетиОбстрел Донецка 31 октября 2022 года
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Жители Киевской области могут быть эвакуированы в другие регионы, если ситуация с энергетикой станет критической, заявил на днях в интервью Onet Wiadomosci глава военно-гражданской администрации столичного региона Алексей Кулеба
Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильная.
Ранее он сообщил о ракетном ударе по области и повреждении критической инфраструктуры. По словам Кулебы, часть Киева и области осталась без света.
Также он сообщал об отсутствии водоснабжения в некоторых населенных пунктах Киевщины. Двое людей пострадали при ударе.
Губернатор уточнил, что все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий, но это может занять слишком много времени.
Кроме того, в одной из основных энергетических компаний Украины, ДТЭК, заявили, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована еще после ударов 10 октября, закупка нового требует очень много средств и времени.
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