Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти - 31.10.2022 Украина.ру
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Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти
Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти - 31.10.2022 Украина.ру
Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти
Жители Киевской области могут быть эвакуированы в другие регионы, если ситуация с энергетикой станет критической, заявил на днях в интервью Onet Wiadomosci глава военно-гражданской администрации столичного региона Алексей Кулеба
2022-10-31T16:18
2022-10-31T16:31
новости
киевская область
энергетика
эвакуация
жители
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Ранее он сообщил о ракетном ударе по области и повреждении критической инфраструктуры. По словам Кулебы, часть Киева и области осталась без света.Также он сообщал об отсутствии водоснабжения в некоторых населенных пунктах Киевщины. Двое людей пострадали при ударе.Губернатор уточнил, что все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий, но это может занять слишком много времени.Кроме того, в одной из основных энергетических компаний Украины, ДТЭК, заявили, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована еще после ударов 10 октября, закупка нового требует очень много средств и времени.
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новости, киевская область, энергетика, эвакуация, жители
Новости, Киевская область, энергетика, эвакуация, жители

Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти

16:18 31.10.2022 (обновлено: 16:31 31.10.2022)
 
© соцсетиОбстрел Донецка 31 октября 2022 года
Обстрел Донецка 31 октября 2022 года
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Жители Киевской области могут быть эвакуированы в другие регионы, если ситуация с энергетикой станет критической, заявил на днях в интервью Onet Wiadomosci глава военно-гражданской администрации столичного региона Алексей Кулеба
Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильная.
Ранее он сообщил о ракетном ударе по области и повреждении критической инфраструктуры. По словам Кулебы, часть Киева и области осталась без света.
Также он сообщал об отсутствии водоснабжения в некоторых населенных пунктах Киевщины. Двое людей пострадали при ударе.
Губернатор уточнил, что все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий, но это может занять слишком много времени.
Кроме того, в одной из основных энергетических компаний Украины, ДТЭК, заявили, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована еще после ударов 10 октября, закупка нового требует очень много средств и времени.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2022
16:08
На Украине больше нет оборудования для восстановления электросетей - ДТЭКПеребои с поставками электричества на Украине будут продолжатся длительное время, так как большую часть оборудования для ремонта энергосистемы уже израсходовали, на закупку нового нужны время и сотни миллионов долларов, заявил Дмитрий Сухарук, исполнительный директор холдинга "ДТЭК", принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову
 
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