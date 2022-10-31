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Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти

Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти - 31.10.2022 Украина.ру

Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти

Жители Киевской области могут быть эвакуированы в другие регионы, если ситуация с энергетикой станет критической, заявил на днях в интервью Onet Wiadomosci глава военно-гражданской администрации столичного региона Алексей Кулеба

2022-10-31T16:18

2022-10-31T16:18

2022-10-31T16:31

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энергетика

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Ранее он сообщил о ракетном ударе по области и повреждении критической инфраструктуры. По словам Кулебы, часть Киева и области осталась без света.Также он сообщал об отсутствии водоснабжения в некоторых населенных пунктах Киевщины. Двое людей пострадали при ударе.Губернатор уточнил, что все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий, но это может занять слишком много времени.Кроме того, в одной из основных энергетических компаний Украины, ДТЭК, заявили, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована еще после ударов 10 октября, закупка нового требует очень много средств и времени.

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2022

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новости, киевская область, энергетика, эвакуация, жители