https://ukraina.ru/20221031/1040331989.html
Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"
Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков" - 31.10.2022 Украина.ру
Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что побывала в Херсонской области. Соответствующий пост она опубликовала 30 октября в своих соцсетях
2022-10-31T13:37
2022-10-31T13:37
2022-10-31T13:42
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"Была на Херсонщине ", - подписала Тимошенко фото с украинскими военными, лица которых в целях конспирации были закрыты изображением кота.Она также выложила снимок, на котором можно разглядеть табличку с надписью, согласно которой до Херсона 51 км. Ранее украинские власти заявили, что взяли под контроль несколько населенных пунктов в Херсонской области. Херсонская область - часть Российской Федерации, такое решение подавляющим большинством голосов приняли жители региона на референдуме. В настоящий момент в Херсоне из-за угрозы обстрелов граждан эвакуируют с правого берега Днепра на левый. Власти области заявили, что ни о какой речи сдачи города Украине идти быть не может. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации в Херсоне было принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, тимошенко, херсон, всу, украина, россия
Новости, Тимошенко, Херсон, ВСУ, Украина, Россия
Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"
13:37 31.10.2022 (обновлено: 13:42 31.10.2022)
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что побывала в Херсонской области. Соответствующий пост она опубликовала 30 октября в своих соцсетях
"Была на Херсонщине ", - подписала Тимошенко фото с украинскими военными, лица которых в целях конспирации были закрыты изображением кота.
"Ездила к котикам. Возила котикам подарки", - пояснила она.
Она также выложила снимок, на котором можно разглядеть табличку с надписью, согласно которой до Херсона 51 км.
Ранее украинские власти заявили, что взяли под контроль несколько населенных пунктов в Херсонской области.
Херсонская область - часть Российской Федерации, такое решение подавляющим большинством голосов приняли жители региона на референдуме. В настоящий момент в Херсоне из-за угрозы обстрелов граждан эвакуируют с правого берега Днепра на левый. Власти области заявили, что ни о какой речи сдачи города Украине идти быть не может.
По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации в Херсоне было принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.
Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.