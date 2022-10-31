Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков" - 31.10.2022 Украина.ру
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Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"
Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков" - 31.10.2022 Украина.ру
Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что побывала в Херсонской области. Соответствующий пост она опубликовала 30 октября в своих соцсетях
2022-10-31T13:37
2022-10-31T13:42
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"Была на Херсонщине ", - подписала Тимошенко фото с украинскими военными, лица которых в целях конспирации были закрыты изображением кота.Она также выложила снимок, на котором можно разглядеть табличку с надписью, согласно которой до Херсона 51 км. Ранее украинские власти заявили, что взяли под контроль несколько населенных пунктов в Херсонской области. Херсонская область - часть Российской Федерации, такое решение подавляющим большинством голосов приняли жители региона на референдуме. В настоящий момент в Херсоне из-за угрозы обстрелов граждан эвакуируют с правого берега Днепра на левый. Власти области заявили, что ни о какой речи сдачи города Украине идти быть не может. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации в Херсоне было принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.
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Новости, Тимошенко, Херсон, ВСУ, Украина, Россия

Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"

13:37 31.10.2022 (обновлено: 13:42 31.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Тимошенко
- РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Тимошенко
Читать в
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что побывала в Херсонской области. Соответствующий пост она опубликовала 30 октября в своих соцсетях
"Была на Херсонщине ", - подписала Тимошенко фото с украинскими военными, лица которых в целях конспирации были закрыты изображением кота.

"Ездила к котикам. Возила котикам подарки", - пояснила она.

Она также выложила снимок, на котором можно разглядеть табличку с надписью, согласно которой до Херсона 51 км.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Тимошенко
Тимошенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Тимошенко
Ранее украинские власти заявили, что взяли под контроль несколько населенных пунктов в Херсонской области.
Херсонская область - часть Российской Федерации, такое решение подавляющим большинством голосов приняли жители региона на референдуме. В настоящий момент в Херсоне из-за угрозы обстрелов граждан эвакуируют с правого берега Днепра на левый. Власти области заявили, что ни о какой речи сдачи города Украине идти быть не может.
По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации в Херсоне было принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.
Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.
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