В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт - 31.10.2022 Украина.ру
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В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт
В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт - 31.10.2022 Украина.ру
В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт
В Харькове после обстрелов обесточили метрополитен и наземный электротранспорт. Об этом 31 октября сообщил мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram-канале
2022-10-31T12:27
2022-10-31T12:27
новости
харьков
метро
транспорт
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Власти Харькова сообщили о двух попаданиях по объекту критической инфраструктуры. В результате удара обесточены метрополитен и наземный транспорт. Власти заменили троллейбусы и трамваи на автобусы. В Харькове также возникли проблемы с водоснабжением. Часть местных жителей остались без воды. Ранее в пресс-службе Харьковского метрополитена объяснили приостановку движения поездов "техническими причинами". Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
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новости, харьков, метро, транспорт
Новости, Харьков, метро, транспорт

В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт

12:27 31.10.2022
 
© Public domainСтанция метро "Московский проспект" Харьков
Станция метро Московский проспект Харьков
© Public domain
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В Харькове после обстрелов обесточили метрополитен и наземный электротранспорт. Об этом 31 октября сообщил мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram-канале
Власти Харькова сообщили о двух попаданиях по объекту критической инфраструктуры. В результате удара обесточены метрополитен и наземный транспорт. Власти заменили троллейбусы и трамваи на автобусы.
"На данный момент нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию [метрополитена], а троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове также возникли проблемы с водоснабжением. Часть местных жителей остались без воды.
Ранее в пресс-службе Харьковского метрополитена объяснили приостановку движения поездов "техническими причинами".
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
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