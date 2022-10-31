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В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт

В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт - 31.10.2022 Украина.ру

В Харькове обесточены метрополитен и наземный электротранспорт

В Харькове после обстрелов обесточили метрополитен и наземный электротранспорт. Об этом 31 октября сообщил мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram-канале

2022-10-31T12:27

2022-10-31T12:27

2022-10-31T12:27

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Власти Харькова сообщили о двух попаданиях по объекту критической инфраструктуры. В результате удара обесточены метрополитен и наземный транспорт. Власти заменили троллейбусы и трамваи на автобусы. В Харькове также возникли проблемы с водоснабжением. Часть местных жителей остались без воды. Ранее в пресс-службе Харьковского метрополитена объяснили приостановку движения поездов "техническими причинами". Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221031/1040319011.html

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новости, харьков, метро, транспорт