https://ukraina.ru/20221031/1040308489.html

Деньги любят тишину. А украинская власть – деньги и больше никого

Деньги любят тишину. А украинская власть – деньги и больше никого - 31.10.2022 Украина.ру

Деньги любят тишину. А украинская власть – деньги и больше никого

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T05:15

2022-10-31T05:15

2022-10-31T05:52

мнения

альфа-банк

украина

михаил фридман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038138560_0:413:1200:1088_1920x0_80_0_0_c6cff7aa0e137d536e5366d72503ee52.jpg

Тихо, не афишируя это и как-то даже по-будничному украинская власть решила немного пощипать российского миллиардера Михаила Фридмана.Обычно все свои подобные акции Зеленский и его окружение, называемое Офисом президента, обставляет яростным пиаром. Будь то мелкие успехи на фронте или получение очередного кредита на Западе. Заняв один дом на окраине поселка, украинская власть тут же спешит обрадовать своих подписчиков через Тг-каналы и телезрителей через чужие телеканалы, что уже освободили город, а получив очередной кредит на Западе, который надо будет отдавать еще в последующие десятилетия с процентами, сообщают все тем же зрителям и подписчикам, что одержали очередную финансовую победу. Кричат громко, потому что ни своих денег, ни своего оружия, ни своих идей у украинской власти не осталось. Ничего кроме пиара. Вот им и торгуют.Но не в этот раз. Потому что дело тут не совсем чисто с моральной точки зрения - форменное воровство. Собственно, о факте очередной кражи украинской общественности сообщила скромная мадам Роксолана Пидласа. На всякий случай, для тех кто не в курсе, это у нее фамилия такая, а не должность. Сама Пидласа - конечно, депутат парламента и, конечно, от "Слуги народа"."Вокруг Альфа-банка немного пространства для компромиссов. Позиция такова, что Альфа-банк будет национализирован. (Законопроект) разработан именно под Альфа-банк и предусматривает выкуп акций со стороны государства за одну гривну",— заявила Роксолана Пидласа в интервью украинскому изданию "Телеграф" пару дней назад.Теперь вот, скорее всего уже на этой неделе, Пидласа со товарищи по борьбе с российскими олигархами на Украине примут этот законопроект и отправят на банковскую карточку Михаилу Фридману, российскому олигарху и когда-то главному владельцу Альфа-банка, ныне проживающему, в Лондоне, 1 (одну) гривну.Но дело даже не в сумме, предыстория у этого события занимательная.Начать надо, пожалуй, с того, что Фридман, основавший на заре перестройки Альфа-банк, в 1992-ом году создал его полноценную дочку в Украине. И с тех пор дела в банке шли совсем неплохо. В Украине банк открыл более 200 отделений и установил почти 700 банкоматов. Активы банка составляют 111 млрд гривен.В общем, все было хорошо, пока не началась специальная военная операция. В тот же день, 24 февраля 2022 года, Михаил Фридман, находившийся в тот момент в Москве, спешно вылетел в Лондон. Как бы сказав тем самым своим западным партнерам и конкурентам, что он – не с Путиным и российскую спецоперацию не поддерживает.Но не помогло. Все счета и недвижимость Фридмана там, за границей, были арестованы. А это ни много ни мало – 15,5 млрд долларов – Фридман один из богатейших людей России. Был, наверное, все-таки. Потому что даже полученной от Украины одной гривной Фридман воспользоваться без разрешения местной английской администрации не сможет. Счета-то все арестованы и сам он под западными санкциями находится.Вот у партнера Фридмана по Альфа-банку Петра Авена, тоже миллиардера и тоже не последнего российского олигарха, оказавшегося там же и потому же неприятию спецоперации, также арестовали счета в Лондоне. Но на днях разрешили снять 380 тысяч фунтов. Для того, чтобы он смог рассчитаться с долгами, накопившимися у него с марта, то есть с момента ареста счетов. То есть отдать долги английским же поставщикам продуктов, продавцам и охранникам на автостоянке можно. А жить привычной жизнью с поездками по миру нельзя. Нечто подобное, скорее всего ожидает и Фридмана, которому тоже приходится просить разрешения у английской администрации снять деньги со своего счета на собственные нужды и карманные расходы.При чем здесь, вы спросите, Украина?Дело в том, что как только счета Фридмана оказались заперты в английском банке, в украинских СМИ началась истерия по поводу Альфа-банка Украина, который принадлежит, как дочка, российскому Альфа-банку. А банк - Фридману.И у украинской дочки Альфа-банка начались проблемы – деньги с его счетов стали срочно снимать и вкладчики и предприятия. Потому что все помнили историю Приват-банка Коломолйского, который в свое время кошмарил президент Порошенко – кто не успел снять, остался вообще без денег. Таким вот образом в финансах Альфа-банка образовалась большая дыра в 35 млрд гривен.И тогда Фридман придумал схему – предложил из своих личных средств выложить на Альфу-банк Украина 1 млрд долларов. Чтоб, так сказать выразить свою лояльность Зеленскому и его Офису.Загвоздка была в том, что этот миллиард надо было еще вытащить со счетов, которые у Фридмана, как уже было сказано, арестованы, как российского олигарха. Но пока Фридман готовился к переговорам с Еврокомиссией по снятию ареста с арестованного у него миллиарда, в Украине сказали гордо, что "гусары денег не берут". То есть берут, конечно, но не жалкий миллиард, а все 111 миллиардов гривен, включая недвижимость, 200 региональных отделений и почти 700 банкоматов.Собственно об этом и сообщила на днях депутат парламента с говорящей для русского уха фамилией Пидласа, говоря о почти полном отсутствии "пространства для компромиссов" в отношении владельцев Альфа-банка Украины.Фридман, правда, и сам хотел в последний момент, чтоб сохранить хотя бы если не деньги, то лицо, передать государству Украина банк бесплатно. Подарить так сказать. Чтобы было не так мучительно больно. Все-таки подарок лучше выглядит, чем кража, то бишь национализация. Но "пространства для компромиссов" ему, как мы теперь знаем от Пидласы, не оставили. Национализируют и вышлют на заблокированную карточку Фридмана 1 гривну. Чтоб, значит, побольнее уязвить.Тут можно было бы поставить точку, но требуются все же два пояснения.Первое. Фридман – уроженец города Львова. И последние 6 лет проводил в этом городе за свой счет джазовые фестивали, ставшие своеобразной визитной карточкой для джазменов всего мира. И вообще очень много чего сделал для своей малой и теперь, как можно понять, неблагодарной родины. Но от узаконенной украинской властью кражи это его не спасло. И второе. Конечно, нам до слез олигархов, зарабатывавших свои бабки в России, а хранивших их в Лондоне, дела нет. Вряд ли они последнюю корку дожёвывают в своем олигархическом быту в туманном Альбионе.Но все-таки, как говорил Жорж Милославский в гайдаевском "Иване Васильевиче": "Храните деньги в сберегательной кассе". Ну, или на худой конец в собственном российском Альфа-банке. Целее будут.

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

https://ukraina.ru/20220905/1038455716.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

мнения, альфа-банк, украина, михаил фридман