Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем - 31.10.2022 Украина.ру
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Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем
Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем - 31.10.2022 Украина.ру
Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем
Украинский военнопленный Владимир Жданюк в интервью изданию Украина.ру рассказал о личном отношении к происходящим в Донбассе событиям
2022-10-31T07:30
2022-10-31T07:30
новости
украина
всу
донбасс
плен
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Военнослужащий 115 отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Жданюк рассказал о том, как украинским властям нужно было разрешить конфликт в Донбассе. По его словам, Киев должен был выслушать жителей донбасских Республик."Одни хотят жить в другой стране, независимо, другие – на Украине. Есть право. Надо было договариваться, решать мирным путём, договором, а не войной. Не идти брат на брата, воевать, стрелять и убивать", - сказал он. Если люди захотели жить в отдельной республике, и большинство за это проголосовало, пусть живут, считает Жданюк. По его словам, в мире существуют много государств, которые отделились от других, и живут в мире.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, донбасс, плен
Новости, Украина, ВСУ, Донбасс, плен

Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем

07:30 31.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПатриотические акции в городах России
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный Владимир Жданюк в интервью изданию Украина.ру рассказал о личном отношении к происходящим в Донбассе событиям
Военнослужащий 115 отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Жданюк рассказал о том, как украинским властям нужно было разрешить конфликт в Донбассе. По его словам, Киев должен был выслушать жителей донбасских Республик.
"Одни хотят жить в другой стране, независимо, другие – на Украине. Есть право. Надо было договариваться, решать мирным путём, договором, а не войной. Не идти брат на брата, воевать, стрелять и убивать", - сказал он.
Если люди захотели жить в отдельной республике, и большинство за это проголосовало, пусть живут, считает Жданюк. По его словам, в мире существуют много государств, которые отделились от других, и живут в мире.
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