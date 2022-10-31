https://ukraina.ru/20221031/1040302226.html

Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем

Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем - 31.10.2022 Украина.ру

Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем

Украинский военнопленный Владимир Жданюк в интервью изданию Украина.ру рассказал о личном отношении к происходящим в Донбассе событиям

2022-10-31T07:30

2022-10-31T07:30

2022-10-31T07:30

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Военнослужащий 115 отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Жданюк рассказал о том, как украинским властям нужно было разрешить конфликт в Донбассе. По его словам, Киев должен был выслушать жителей донбасских Республик."Одни хотят жить в другой стране, независимо, другие – на Украине. Есть право. Надо было договариваться, решать мирным путём, договором, а не войной. Не идти брат на брата, воевать, стрелять и убивать", - сказал он. Если люди захотели жить в отдельной республике, и большинство за это проголосовало, пусть живут, считает Жданюк. По его словам, в мире существуют много государств, которые отделились от других, и живут в мире.

https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, донбасс, плен