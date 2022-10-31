https://ukraina.ru/20221031/1040292601.html
Россия бросила серьёзный вызов западным элитам, потребовав суверенное права решать свою судьбу - эксперт
Россия бросила серьёзный вызов западным элитам, потребовав суверенное права решать свою судьбу - эксперт - 31.10.2022 Украина.ру
Россия бросила серьёзный вызов западным элитам, потребовав суверенное права решать свою судьбу - эксперт
Запад не рассматривает возможности, какого-то суверенного права в мире, кроме как своего собственного, это правильное понимание отношения Запада к нам, правильное понимание того, что другого выхода у нас нет - заявил политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру.
2022-10-31T06:00
2022-10-31T06:00
2022-10-31T06:00
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алексей кочетков
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То есть мы правильно понимаем проблемы, которые перед нами возникли, нужно чётко теперь формулировать задачи и переводить общество на военные рельсы, нужно окончательно избавиться от иллюзий и удалить, собственно говоря, от принятия решений людей, которые связывают судьбу с Западом и желают нашей стране поражения - говорит Алексей Кочетков.Мы не позволим никому говорить, что русский народ недостоин существования, я думаю, для этого мы должны провести в стране полную не только военную мобилизацию, но и культурную, экономическую мобилизацию, полностью удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом - добавил политолог.
https://ukraina.ru/20221028/1040252942.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей кочетков, россия, украина, сша
Россия бросила серьёзный вызов западным элитам, потребовав суверенное права решать свою судьбу - эксперт
Запад не рассматривает возможности, какого-то суверенного права в мире, кроме как своего собственного, это правильное понимание отношения Запада к нам, правильное понимание того, что другого выхода у нас нет - заявил политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру.
То есть мы правильно понимаем проблемы, которые перед нами возникли, нужно чётко теперь формулировать задачи и переводить общество на военные рельсы, нужно окончательно избавиться от иллюзий и удалить, собственно говоря, от принятия решений людей, которые связывают судьбу с Западом и желают нашей стране поражения - говорит Алексей Кочетков.
Россия может достичь полного суверенитета только во всеуслышание чётко заявив о наших национальных интересах. О том, что мы не просто освобождаем дружественную Украину, мы освобождаем свои исконные русские земли и отторгнутую от нас часть нашего собственного народа, что мы никому не позволим посягать на наш суверенитет, не позволим никому планировать создание пятидесяти государств на территории нашей страны.
Алексей Кочетков
политолог, координатор общественного движения "Русский союз"
Мы не позволим никому говорить, что русский народ недостоин существования, я думаю, для этого мы должны провести в стране полную не только военную мобилизацию, но и культурную, экономическую мобилизацию, полностью удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом - добавил политолог.