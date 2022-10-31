https://ukraina.ru/20221031/1040292601.html

Россия бросила серьёзный вызов западным элитам, потребовав суверенное права решать свою судьбу - эксперт

Россия бросила серьёзный вызов западным элитам, потребовав суверенное права решать свою судьбу - эксперт - 31.10.2022 Украина.ру

Россия бросила серьёзный вызов западным элитам, потребовав суверенное права решать свою судьбу - эксперт

Запад не рассматривает возможности, какого-то суверенного права в мире, кроме как своего собственного, это правильное понимание отношения Запада к нам, правильное понимание того, что другого выхода у нас нет - заявил политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру.

2022-10-31T06:00

2022-10-31T06:00

2022-10-31T06:00

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То есть мы правильно понимаем проблемы, которые перед нами возникли, нужно чётко теперь формулировать задачи и переводить общество на военные рельсы, нужно окончательно избавиться от иллюзий и удалить, собственно говоря, от принятия решений людей, которые связывают судьбу с Западом и желают нашей стране поражения - говорит Алексей Кочетков.Мы не позволим никому говорить, что русский народ недостоин существования, я думаю, для этого мы должны провести в стране полную не только военную мобилизацию, но и культурную, экономическую мобилизацию, полностью удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом - добавил политолог.

https://ukraina.ru/20221028/1040252942.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей кочетков, россия, украина, сша