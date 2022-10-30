https://ukraina.ru/20221030/1040292933.html

Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский

Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский - 30.10.2022 Украина.ру

Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день порядка двух миллионов тонн с украинским "сознательно" заблокированы в море Россией.

2022-10-30T03:29

2022-10-30T03:29

2022-10-30T03:29

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владимир зеленский

спецоперация

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Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. "Более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это совершенно сознательная блокада России", - сказал Зеленский в видео, размещенном в Telegram-канале. По его словам, сегодняшнее решение России относительно "прекращения зерновой сделки" расценивается как "достаточно предполагаемое заявление", поскольку, по его мнению, российская сторона начала "сознательно обострять продовольственный кризис" с прошлого месяца, о чем свидетельствуют очереди из судов. "Сейчас требуется жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс"- добавил он. Злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту, заявило ранее министерство иностранных дел России. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов.

https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html

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украина, россия, новости, владимир зеленский, спецоперация