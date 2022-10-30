https://ukraina.ru/20221030/1040292933.html
Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский
Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский - 30.10.2022 Украина.ру
Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день порядка двух миллионов тонн с украинским "сознательно" заблокированы в море Россией.
2022-10-30T03:29
2022-10-30T03:29
2022-10-30T03:29
украина
россия
новости
владимир зеленский
спецоперация
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Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. "Более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это совершенно сознательная блокада России", - сказал Зеленский в видео, размещенном в Telegram-канале. По его словам, сегодняшнее решение России относительно "прекращения зерновой сделки" расценивается как "достаточно предполагаемое заявление", поскольку, по его мнению, российская сторона начала "сознательно обострять продовольственный кризис" с прошлого месяца, о чем свидетельствуют очереди из судов. "Сейчас требуется жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс"- добавил он. Злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту, заявило ранее министерство иностранных дел России. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов.
https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, владимир зеленский, спецоперация
Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день порядка двух миллионов тонн с украинским "сознательно" заблокированы в море Россией.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
"Более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это совершенно сознательная блокада России", - сказал Зеленский в видео, размещенном в Telegram-канале.
По его словам, сегодняшнее решение России относительно "прекращения зерновой сделки" расценивается как "достаточно предполагаемое заявление", поскольку, по его мнению, российская сторона начала "сознательно обострять продовольственный кризис" с прошлого месяца, о чем свидетельствуют очереди из судов.
"Сейчас требуется жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс"- добавил он.
Злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту, заявило ранее министерство иностранных дел России. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов.