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В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки
В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки - 30.10.2022 Украина.ру
В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Россия нашла причину для прекращения зерновой сделки, которую якобы не собиралась выполнять.
2022-10-30T03:05
2022-10-30T03:05
2022-10-30T03:05
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"В Кремле нашли причину отказаться от зерновой сделки — взрывы в Севастополе. То есть, уничтожать объекты критической инфраструктуры — это едва ли не военная доблесть, а "неаккуратное курение" (при чем, еще непонятно чье) в Севастополе — "террористический акт", - написал Геращенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что российская сторона уже "недавно заявляла о том, что разорвет сделку из-за расследования поставок иранских дронов". При этом добавил свое предположение, что это всего лишь новая причина. "Как будто они вообще хотели эту сделку исполнять", - уточнил он. Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, спецоперация
В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Россия нашла причину для прекращения зерновой сделки, которую якобы не собиралась выполнять.
"В Кремле нашли причину отказаться от зерновой сделки — взрывы в Севастополе. То есть, уничтожать объекты критической инфраструктуры — это едва ли не военная доблесть, а "неаккуратное курение" (при чем, еще непонятно чье) в Севастополе — "террористический акт", - написал Геращенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что российская сторона уже "недавно заявляла о том, что разорвет сделку из-за расследования поставок иранских дронов". При этом добавил свое предположение, что это всего лишь новая причина. "Как будто они вообще хотели эту сделку исполнять", - уточнил он.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.