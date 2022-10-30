В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки - 30.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221030/1040292821.html
В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки
В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки - 30.10.2022 Украина.ру
В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Россия нашла причину для прекращения зерновой сделки, которую якобы не собиралась выполнять.
2022-10-30T03:05
2022-10-30T03:05
новости
россия
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101953/03/1019530343_0:0:1121:630_1920x0_80_0_0_7160d23fda9128c16333b907eb193f29.jpg
"В Кремле нашли причину отказаться от зерновой сделки — взрывы в Севастополе. То есть, уничтожать объекты критической инфраструктуры — это едва ли не военная доблесть, а "неаккуратное курение" (при чем, еще непонятно чье) в Севастополе — "террористический акт", - написал Геращенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что российская сторона уже "недавно заявляла о том, что разорвет сделку из-за расследования поставок иранских дронов". При этом добавил свое предположение, что это всего лишь новая причина. "Как будто они вообще хотели эту сделку исполнять", - уточнил он. Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101953/03/1019530343_0:0:1121:840_1920x0_80_0_0_dd38a5180a225e7abf3926317ae8f5ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Спецоперация

В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки

03:05 30.10.2022
 
© Фото : пресс-служба "Нородного фронта"Антон Геращенко
Антон Геращенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : пресс-служба "Нородного фронта"
Читать в
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Россия нашла причину для прекращения зерновой сделки, которую якобы не собиралась выполнять.
"В Кремле нашли причину отказаться от зерновой сделки — взрывы в Севастополе. То есть, уничтожать объекты критической инфраструктуры — это едва ли не военная доблесть, а "неаккуратное курение" (при чем, еще непонятно чье) в Севастополе — "террористический акт", - написал Геращенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что российская сторона уже "недавно заявляла о том, что разорвет сделку из-за расследования поставок иранских дронов". При этом добавил свое предположение, что это всего лишь новая причина. "Как будто они вообще хотели эту сделку исполнять", - уточнил он.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
Вчера, 21:48
Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
 
НовостиРоссияУкраинаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:29Более 2 млн тонн украинского продовольствия стоят в море из-за блокады РФ – Зеленский
03:05В МВД Украины заявили, что РФ нашла причину для разрыва зерновой сделки
01:02Почему белорусы – это русские со знаком качества. Поясняем на примере "русской партии" в КПСС
23:05Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе
21:48Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
19:21На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
19:16Прекращение зерновой сделки, бои в Павловке. Итоги 29 октября
18:34Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ
18:25СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины
17:56Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ
17:51Американский офицер потребовал от властей США объяснений из-за Украины
17:10Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
17:04Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
16:14Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октября
16:03"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях
15:59В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ
15:46Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей
15:29Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
15:11В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев
14:58Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
Лента новостейМолния