"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов - 30.10.2022 Украина.ру
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"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов
"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов - 30.10.2022 Украина.ру
"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман рассказал в интервью изданию Украина.ру о существовании "двух Западов" - традиционного христианского и сатанинского
2022-10-30T06:45
2022-10-30T06:45
новости
финляндия
запад
россия
политолог
журналисты
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В этом-то и проблема, считает эксперт, но она затрагивает не только Финляндию, а все западные страны, которые думают, что мир – это Запад.Бекман признался, что считает членов правительства своей страны "ужасными людьми", которые занимаются непонятно чем и руководствуются сатанинскими ценностями. Российский лидер об этом много раз говорил в своих предыдущих выступлениях, добавил правозащитник.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221013/1039677264.html
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новости, финляндия, запад, россия, политолог, журналисты
Новости, Финляндия, Запад, Россия, политолог, журналисты

"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов

06:45 30.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОлимпиада 2014. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета
Олимпиада 2014. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман рассказал в интервью изданию Украина.ру о существовании "двух Западов" - традиционного христианского и сатанинского
В этом-то и проблема, считает эксперт, но она затрагивает не только Финляндию, а все западные страны, которые думают, что мир – это Запад.
Мне смешно, когда западные журналисты пишут, что "международное сообщество против России". Они считают, что они сами – международное сообщество, хотя в мире полно других стран.
Йохан Бекман
Йохан Бекман
Политолог, правозащитник
Бекман признался, что считает членов правительства своей страны "ужасными людьми", которые занимаются непонятно чем и руководствуются сатанинскими ценностями. Российский лидер об этом много раз говорил в своих предыдущих выступлениях, добавил правозащитник.
Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 08:39
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