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"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов

"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов - 30.10.2022 Украина.ру

"Международное сообщество против": финский политолог рассказал о мании величия западных журналистов

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман рассказал в интервью изданию Украина.ру о существовании "двух Западов" - традиционного христианского и сатанинского

2022-10-30T06:45

2022-10-30T06:45

2022-10-30T06:45

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В этом-то и проблема, считает эксперт, но она затрагивает не только Финляндию, а все западные страны, которые думают, что мир – это Запад.Бекман признался, что считает членов правительства своей страны "ужасными людьми", которые занимаются непонятно чем и руководствуются сатанинскими ценностями. Российский лидер об этом много раз говорил в своих предыдущих выступлениях, добавил правозащитник.Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221013/1039677264.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, запад, россия, политолог, журналисты