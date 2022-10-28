Йохан Бекман: Путин в очередной раз пытается предотвратить Третью мировую войну с Западом - 28.10.2022 Украина.ру
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Йохан Бекман: Путин в очередной раз пытается предотвратить Третью мировую войну с Западом
Йохан Бекман: Путин в очередной раз пытается предотвратить Третью мировую войну с Западом - 28.10.2022 Украина.ру
Йохан Бекман: Путин в очередной раз пытается предотвратить Третью мировую войну с Западом
прав в том, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми. Он во власти – более 20 лет, к нему стекается колоссальный объем информации. Он сейчас самый информированный... Украина.ру, 28.10.2022
2022-10-28T15:14
2022-10-28T15:14
интервью
украина
сша
россия
нато
грязная бомба
владимир путин
владимир зеленский
джо байден
европа
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Владимир Путин прав в том, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми. Он во власти – более 20 лет, к нему стекается колоссальный объем информации. Он сейчас самый информированный лидер в мире, а у Запада с этим – проблемы.Запад не может объективно оценивать политические и экономические процессы на евразийском пространстве. Но Запад все равно остается очень опасным противником, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Йохан, как у вас в стране отреагировали на выступление Путина на Валдайском форуме?- Я хочу сказать, что Путин – очень открытый политик. Это не первое его большое выступление по качеству и количеству. Оно было длинным и информативным. Он доступным языком объяснил, почему Россия действует именно так.Вообще финские СМИ пишут то же самое, что американские и британские. Причем основным источником информации у них стали данные британской разведки, которая не имеет достоверных данных о происходящем в России.У нас на Западе – тотальная цензура. СМИ запрещено полностью публиковать выступление Путина. Финская государственная телерадиокомпания отказалась показывать его "по этическим причинам". Более того, Евросоюз блокирует сайт Kremlin.ru, иногда он не открывается.У нас публикуют только его короткие цитаты из двух-трех слов. Причем очень часто фальсифицируют эти цитаты. Например, Путин ни разу не говорил, что все украинские граждане – нацисты. И это правда. В неонацистских формированиях служит только определенное количество бандеровцев.Я смотрел это выступление, потому что я знаю русский язык. Но другие финские граждане просто не имеют других источников информации.– Путин заявил, что есть как минимум два Запада: Запад традиционных христианских ценностей и неоколониальный агрессивный Запад. Если говорить о Финляндии, частью какого Запада она хотела бы быть?– В этом-то и проблема, что есть два Запада. Откровенно говоря, есть традиционный христианский Запад, а есть сатанинский Запад. Но это проблема не только Финляндии. Это проблема всех западных стран. Причем эти западные страны считают, что весь мир – это Запад.Мне смешно, когда западные журналисты пишут, что "международное сообщество – против России". Они считают, что они сами – международное сообщество, хотя в мире полно других стран.Посмотрите на наше правительство. Это настолько ужасные люди, что я даже не хочу рассказывать, чем они занимаются и какие у них ценности. Это сатанинские ценности. И Путин об этом много раз говорил в своих предыдущих выступлениях.– Когда у Путина спросили, не было ли у России недооценки противника, когда она начинала спецоперацию, он сказал, что не было. На ваш взгляд, почему так?– Я считаю, что Россия и Путин объективно оценили ситуацию и выстроили реалистичные планы, когда начинали спецоперацию.Сейчас бессмысленно спорить, можно ли было поступить иначе. Надо понять главное: это Украина совершила агрессию, когда в 2014 году киевский режим начал "АТО" против мирных жителей Донбасса. И Запад никогда не писал о бомбардировках гражданских объектов, детей и стариков, которые продолжались восемь лет и продолжаются до сих пор.Более того, киевский режим убил Дарью Дугину. Это философ, ученый. Они уже убивают ученых, а это откровенный сатанизм.На Западе вообще фальсифицируют историю донбасского конфликта и историю Новороссии в целом. Украина – это русские земли, где население на 50% – русские, потому что они говорят по-русски, у них русская душа и русский менталитет.И это большая беда, что Украина посылает на смерть своих собственных граждан.–Почему Путин по-прежнему не отказывается от того, чтобы сделать Европу частью единой Евразии, несмотря на то, что европейские страны – под контролем США?– Множество западных стран – это вассалы США и Великобритании, которая тоже контролирует множество стран. И та же Германия и Прибалтика фактически находится под американской оккупацией.Мне бы хотелось, чтобы страны сотрудничали друг с другом в рамках единой Евразии, но сейчас происходит противоположное. Страны Европы прекращают контакты с Россией, а это неперспективно.Ситуация сложная. Путин правильно говорит, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми. Он во власти более 20 лет, до этого он был офицером КГБ, поэтому к нему стекается колоссальный объем информации. Он сейчас самый информированный лидер в мире, а у Запада с этим – проблемы.Запад не может объективно оценивать политические и экономические процессы на евразийском пространстве. Западные спецслужбы не могут внедрить своих агентов в Россию, потому что ваша контрразведка работает хорошо.У Запада – дефицит информации, поэтому они используют всякие Bellingcat (признан в РФ иноагентом), которые придумывают всякие фейки. Так что Путин знает все, а Запад не знает ничего.Запад по-прежнему остается опасен, потому что у него есть НАТО и ядерное оружие. Но Запад думает, что ему делать дальше. Поэтому вполне возможно повторение варианта с ГДР\ФРГ, когда после войны была создана советская и американская зона оккупации.Как временный вариант – почему нет.–Насчет слов про "10 лет". Может ли быть что-то хуже того, что есть сейчас?– Мы не можем предсказать будущее. Но я вижу, что Запад ведет агрессивную войну против России.Я много раз говорил, что современный Запад – хуже Гитлера, потому что они хотят уничтожить Россию и русских. Каждый их шаг это подтверждает. Они вообще отказывают русским в каких-либо правах. Запрещают русским путешествовать и приобретать собственность в Европе. Это похоже на преследование евреев, но это даже хуже.Последняя фаза – это провокация с грязной бомбой. Путину удалось ее предотвратить. И вообще Путин уже не раз смог остановить третью мировую войну.Сейчас на фронте в Донбассе – стагнация. Возможно, именно поэтому был расчет на "грязную бомбу". Украина требует больше денег и больше оружия от 50 стран, но результата нет. В последние дни даже западные СМИ признают, что у ВСУ нет успехов.Поэтому Запад ищет выход из этой ситуации. Убрать Зеленского можно, но вопрос в том, на кого его менять и куда его потом отправить. Для Запада было бы идеально ликвидировать Зеленского при взрыве "грязной бомбы". Они бы в этом случае прихлопнули две мухи сразу.Судьба Зеленского останется главной темой для Запада. Многие западные политики ведут себя так, потому что обратной дороги у них уже нет.Очень многое будет зависеть от результатов выборов в США. Их вообще могут отменить под предлогом пандемии. Это уже было в случае с Байденом, когда из-за коронавируса объявили голосование по почте, а это сильно повлияло на результат.В Финляндии наше правительство тоже год назад отменяло выборы, хотя до этого они сами говорили, что в состоянии все организовать. Если это произойдет, США продолжат свою политику.Западу вообще трудно изменить свою позицию по Украине без потери лица. Они не раз говорили, что мы пойдем до конца, что Украина может только победить.Сейчас идет украинизация Европы: Зеленский дистанционно выступает перед европейскими парламентами, везде висят украинские флаги, европейские политики выкрикивают украинские лозунги.Запад до сих пор не отказался от плана с "грязной бомбой". Они хотели ее взорвать уже на этой неделе в Николаеве или каком-то другом стратегически важном городе, чтобы обвинить в этом Россию.Кстати, еще одна проблема Запада в том, что они постоянно обвиняют Россию: и в Буче, и в массовых изнасилованиях, но ничего этого не подтверждается. Люди устали от этого. Запад в тупике, но к переговорам они тоже не готовы.
https://ukraina.ru/20221028/1040229403.html
https://ukraina.ru/20221027/1040225885.html
https://ukraina.ru/20221028/1040226326.html
https://ukraina.ru/20221028/1040230745.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, россия, нато, грязная бомба, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, европа
Интервью, Украина, США, Россия, НАТО, грязная бомба, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, Европа

Йохан Бекман: Путин в очередной раз пытается предотвратить Третью мировую войну с Западом

15:14 28.10.2022
 
© Petri KrohnЙохан Бекман интервью
Йохан Бекман интервью
© Petri Krohn
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Владимир Путин прав в том, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми. Он во власти – более 20 лет, к нему стекается колоссальный объем информации. Он сейчас самый информированный лидер в мире, а у Запада с этим – проблемы.
Запад не может объективно оценивать политические и экономические процессы на евразийском пространстве. Но Запад все равно остается очень опасным противником, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
– Йохан, как у вас в стране отреагировали на выступление Путина на Валдайском форуме?
- Я хочу сказать, что Путин очень открытый политик. Это не первое его большое выступление по качеству и количеству. Оно было длинным и информативным. Он доступным языком объяснил, почему Россия действует именно так.
Вообще финские СМИ пишут то же самое, что американские и британские. Причем основным источником информации у них стали данные британской разведки, которая не имеет достоверных данных о происходящем в России.
У нас на Западе тотальная цензура. СМИ запрещено полностью публиковать выступление Путина. Финская государственная телерадиокомпания отказалась показывать его "по этическим причинам". Более того, Евросоюз блокирует сайт Kremlin.ru, иногда он не открывается.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
09:40
Путин на Валдае: адресат выбыл
У нас публикуют только его короткие цитаты из двух-трех слов. Причем очень часто фальсифицируют эти цитаты. Например, Путин ни разу не говорил, что все украинские граждане нацисты. И это правда. В неонацистских формированиях служит только определенное количество бандеровцев.
Я смотрел это выступление, потому что я знаю русский язык. Но другие финские граждане просто не имеют других источников информации.
Путин заявил, что есть как минимум два Запада: Запад традиционных христианских ценностей и неоколониальный агрессивный Запад. Если говорить о Финляндии, частью какого Запада она хотела бы быть?
В этом-то и проблема, что есть два Запада. Откровенно говоря, есть традиционный христианский Запад, а есть сатанинский Запад. Но это проблема не только Финляндии. Это проблема всех западных стран. Причем эти западные страны считают, что весь мир это Запад.
Мне смешно, когда западные журналисты пишут, что "международное сообщество против России". Они считают, что они сами международное сообщество, хотя в мире полно других стран.
Посмотрите на наше правительство. Это настолько ужасные люди, что я даже не хочу рассказывать, чем они занимаются и какие у них ценности. Это сатанинские ценности. И Путин об этом много раз говорил в своих предыдущих выступлениях.
– Когда у Путина спросили, не было ли у России недооценки противника, когда она начинала спецоперацию, он сказал, что не было. На ваш взгляд, почему так?
Я считаю, что Россия и Путин объективно оценили ситуацию и выстроили реалистичные планы, когда начинали спецоперацию.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 20:51
Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
Сейчас бессмысленно спорить, можно ли было поступить иначе. Надо понять главное: это Украина совершила агрессию, когда в 2014 году киевский режим начал "АТО" против мирных жителей Донбасса. И Запад никогда не писал о бомбардировках гражданских объектов, детей и стариков, которые продолжались восемь лет и продолжаются до сих пор.
Более того, киевский режим убил Дарью Дугину. Это философ, ученый. Они уже убивают ученых, а это откровенный сатанизм.
На Западе вообще фальсифицируют историю донбасского конфликта и историю Новороссии в целом. Украина это русские земли, где население на 50% русские, потому что они говорят по-русски, у них русская душа и русский менталитет.
И это большая беда, что Украина посылает на смерть своих собственных граждан.
Почему Путин по-прежнему не отказывается от того, чтобы сделать Европу частью единой Евразии, несмотря на то, что европейские страны – под контролем США?
Множество западных стран это вассалы США и Великобритании, которая тоже контролирует множество стран. И та же Германия и Прибалтика фактически находится под американской оккупацией.
Мне бы хотелось, чтобы страны сотрудничали друг с другом в рамках единой Евразии, но сейчас происходит противоположное. Страны Европы прекращают контакты с Россией, а это неперспективно.
Ситуация сложная. Путин правильно говорит, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми. Он во власти более 20 лет, до этого он был офицером КГБ, поэтому к нему стекается колоссальный объем информации. Он сейчас самый информированный лидер в мире, а у Запада с этим – проблемы.
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
07:15
Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружииПрезидент США Джо Байден 27 октября в интервью телеканалу Newsnation заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его
Запад не может объективно оценивать политические и экономические процессы на евразийском пространстве. Западные спецслужбы не могут внедрить своих агентов в Россию, потому что ваша контрразведка работает хорошо.
У Запада – дефицит информации, поэтому они используют всякие Bellingcat (признан в РФ иноагентом), которые придумывают всякие фейки. Так что Путин знает все, а Запад не знает ничего.
Запад по-прежнему остается опасен, потому что у него есть НАТО и ядерное оружие. Но Запад думает, что ему делать дальше. Поэтому вполне возможно повторение варианта с ГДР\ФРГ, когда после войны была создана советская и американская зона оккупации.
Как временный вариант почему нет.
Насчет слов про "10 лет". Может ли быть что-то хуже того, что есть сейчас?
Мы не можем предсказать будущее. Но я вижу, что Запад ведет агрессивную войну против России.
Я много раз говорил, что современный Запад хуже Гитлера, потому что они хотят уничтожить Россию и русских. Каждый их шаг это подтверждает. Они вообще отказывают русским в каких-либо правах. Запрещают русским путешествовать и приобретать собственность в Европе. Это похоже на преследование евреев, но это даже хуже.
Последняя фаза это провокация с грязной бомбой. Путину удалось ее предотвратить. И вообще Путин уже не раз смог остановить третью мировую войну.
Сейчас на фронте в Донбассе стагнация. Возможно, именно поэтому был расчет на "грязную бомбу". Украина требует больше денег и больше оружия от 50 стран, но результата нет. В последние дни даже западные СМИ признают, что у ВСУ нет успехов.
Поэтому Запад ищет выход из этой ситуации. Убрать Зеленского можно, но вопрос в том, на кого его менять и куда его потом отправить. Для Запада было бы идеально ликвидировать Зеленского при взрыве "грязной бомбы". Они бы в этом случае прихлопнули две мухи сразу.
Судьба Зеленского останется главной темой для Запада. Многие западные политики ведут себя так, потому что обратной дороги у них уже нет.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
10:03
"Финансовый Рамштайн" и губа президента. Зеленский на подсосе у Запада лишает Украину суверенитета
Очень многое будет зависеть от результатов выборов в США. Их вообще могут отменить под предлогом пандемии. Это уже было в случае с Байденом, когда из-за коронавируса объявили голосование по почте, а это сильно повлияло на результат.
В Финляндии наше правительство тоже год назад отменяло выборы, хотя до этого они сами говорили, что в состоянии все организовать. Если это произойдет, США продолжат свою политику.
Западу вообще трудно изменить свою позицию по Украине без потери лица. Они не раз говорили, что мы пойдем до конца, что Украина может только победить.
Сейчас идет украинизация Европы: Зеленский дистанционно выступает перед европейскими парламентами, везде висят украинские флаги, европейские политики выкрикивают украинские лозунги.
Запад до сих пор не отказался от плана с "грязной бомбой". Они хотели ее взорвать уже на этой неделе в Николаеве или каком-то другом стратегически важном городе, чтобы обвинить в этом Россию.
Кстати, еще одна проблема Запада в том, что они постоянно обвиняют Россию: и в Буче, и в массовых изнасилованиях, но ничего этого не подтверждается. Люди устали от этого. Запад в тупике, но к переговорам они тоже не готовы.
 
ИнтервьюУкраинаСШАРоссияНАТОгрязная бомбаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДжо БайденЕвропа
 
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