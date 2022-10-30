Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС - 30.10.2022 Украина.ру
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Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС
Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС - 30.10.2022 Украина.ру
Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС
Британия сейчас имеет возможность снова развернуться на мировой геополитической арене, но для выстраивания зоны влияния в Европе Лондону нужна Украина. Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру озвучил русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
2022-10-30T06:00
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новости
британия
украина
писатель
ес
раскол
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Поэтому дальнейшие события на Украине, считает он, крайне важны для британской короны. Так, если издержки на Киев превысят выгоду инвесторов, то очевидно произойдут перемены в политике страны."Тем более Британия сейчас в сложном положении, возвращаясь к тому, что этот бюджет не прошел, британские облигации оказались неприбыльными, и тут еще один кризис. Как сделать их прибыльными, что тут Британия должна финансово выкручивать, за счет чего?" - сказал Видеманн.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
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Украина.ру
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новости, британия, украина, писатель, ес, раскол
Новости, Британия, Украина, писатель, ЕС, раскол

Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС

06:00 30.10.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Британия сейчас имеет возможность снова развернуться на мировой геополитической арене, но для выстраивания зоны влияния в Европе Лондону нужна Украина. Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру озвучил русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
"Украина очень важный фактор в принципе для британцев, для выстраивания их зоны влияния в Европе и для аккуратного раскола Евросоюза, так как лучше вести дела с отдельными европейскими политиками, чем со всем бюрократическим Евросоюзом", - сказал писатель.
Поэтому дальнейшие события на Украине, считает он, крайне важны для британской короны. Так, если издержки на Киев превысят выгоду инвесторов, то очевидно произойдут перемены в политике страны.
"Тем более Британия сейчас в сложном положении, возвращаясь к тому, что этот бюджет не прошел, британские облигации оказались неприбыльными, и тут еще один кризис. Как сделать их прибыльными, что тут Британия должна финансово выкручивать, за счет чего?" - сказал Видеманн.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
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НовостиБританияУкраинаписательЕСраскол
 
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