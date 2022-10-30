https://ukraina.ru/20221030/1040257671.html

Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС

Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС - 30.10.2022 Украина.ру

Видеманн: Украина нужна Британии для развала ЕС

Британия сейчас имеет возможность снова развернуться на мировой геополитической арене, но для выстраивания зоны влияния в Европе Лондону нужна Украина. Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру озвучил русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн

2022-10-30T06:00

2022-10-30T06:00

2022-10-30T06:00

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Поэтому дальнейшие события на Украине, считает он, крайне важны для британской короны. Так, если издержки на Киев превысят выгоду инвесторов, то очевидно произойдут перемены в политике страны."Тем более Британия сейчас в сложном положении, возвращаясь к тому, что этот бюджет не прошел, британские облигации оказались неприбыльными, и тут еще один кризис. Как сделать их прибыльными, что тут Британия должна финансово выкручивать, за счет чего?" - сказал Видеманн.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, украина, писатель, ес, раскол