https://ukraina.ru/20221029/1040282988.html

Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь

Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь - 29.10.2022 Украина.ру

Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь

Лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области, о терроризме, об... Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T12:20

2022-10-29T12:20

2022-10-29T12:22

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Лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области, о терроризме, об обстрелах и о боевых действиях, о том, что происходит на Запорожской АЭС, о международных организациях, об идеологии и о правде, а также о выступлении Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай":0:37 – Ситуация в Запорожской области: диверсии и теракты; 7:43 – Теракты против журналистов; 14:24 – Что происходит на Запорожской АЭС; 18:10 – Выступление Владимира Путина на "Валдае"

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