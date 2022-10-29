Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь - 29.10.2022 Украина.ру
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Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь
Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь - 29.10.2022 Украина.ру
Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь
Лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области, о терроризме, об... Украина.ру, 29.10.2022
2022-10-29T12:20
2022-10-29T12:22
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Лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области, о терроризме, об обстрелах и о боевых действиях, о том, что происходит на Запорожской АЭС, о международных организациях, об идеологии и о правде, а также о выступлении Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай":0:37 – Ситуация в Запорожской области: диверсии и теракты; 7:43 – Теракты против журналистов; 14:24 – Что происходит на Запорожской АЭС; 18:10 – Выступление Владимира Путина на "Валдае"
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новости, владимир рогов, видео, сво, спецоперация, валдай, владимир путин, запорожье, мелитополь
Новости, Владимир Рогов, СВО, Спецоперация, Валдай, Владимир Путин, Запорожье, Мелитополь

Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь

12:20 29.10.2022 (обновлено: 12:22 29.10.2022)
 
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Лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области, о терроризме, об обстрелах и о боевых действиях, о том, что происходит на Запорожской АЭС, о международных организациях, об идеологии и о правде, а также о выступлении Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай":
0:37 – Ситуация в Запорожской области: диверсии и теракты;
7:43 – Теракты против журналистов;
14:24 – Что происходит на Запорожской АЭС;
18:10 – Выступление Владимира Путина на "Валдае"
 
НовостиВладимир РоговСВОСпецоперацияВалдайВладимир ПутинЗапорожьеМелитополь
 
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