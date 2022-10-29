https://ukraina.ru/20221029/1040282988.html
Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь
Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь - 29.10.2022 Украина.ру
Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь
Лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области, о терроризме, об... Украина.ру, 29.10.2022
2022-10-29T12:20
2022-10-29T12:20
2022-10-29T12:22
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Лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области, о терроризме, об обстрелах и о боевых действиях, о том, что происходит на Запорожской АЭС, о международных организациях, об идеологии и о правде, а также о выступлении Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай":0:37 – Ситуация в Запорожской области: диверсии и теракты; 7:43 – Теракты против журналистов; 14:24 – Что происходит на Запорожской АЭС; 18:10 – Выступление Владимира Путина на "Валдае"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, видео, сво, спецоперация, валдай, владимир путин, запорожье, мелитополь
Новости, Владимир Рогов, СВО, Спецоперация, Валдай, Владимир Путин, Запорожье, Мелитополь
Лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области, о терроризме, об обстрелах и о боевых действиях, о том, что происходит на Запорожской АЭС, о международных организациях, об идеологии и о правде, а также о выступлении Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай":
0:37 – Ситуация в Запорожской области: диверсии и теракты;
7:43 – Теракты против журналистов;
14:24 – Что происходит на Запорожской АЭС;
18:10 – Выступление Владимира Путина на "Валдае"