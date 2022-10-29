https://ukraina.ru/20221029/1040244899.html

"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену

"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену - 29.10.2022 Украина.ру

"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену

Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что письмо членов Конгресса США Джо Байдену с предложением дипломатически решить российско-украинский конфликт пришлось не ко времени - как раз в пик избирательной кампании, поэтому его отозвали

2022-10-29T07:00

2022-10-29T07:00

2022-10-29T07:00

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Эксперт напоминает, что письмо было составлено еще в июне, а отправили его только сейчас. Но оказалось, что оно очень не ко времени, поскольку идет пик избирательной кампании.И не надо забывать о том, считает Марков, что после того, как в июне письмо было подписано, шло наступление России, а в августе-сентябре началось наступление украинской армии. Позиция в Конгрессе США кардинально изменилась. Поэтому они и отозвали письмо. Повлияла текущая расстановка сил.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221026/1040141949.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, конгресс сша, письмо, политолог, россия, украина