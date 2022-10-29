"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену - 29.10.2022 Украина.ру
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"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену
"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену - 29.10.2022 Украина.ру
"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что письмо членов Конгресса США Джо Байдену с предложением дипломатически решить российско-украинский конфликт пришлось не ко времени - как раз в пик избирательной кампании, поэтому его отозвали
2022-10-29T07:00
2022-10-29T07:00
новости
джо байден
конгресс сша
письмо
политолог
россия
украина
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Эксперт напоминает, что письмо было составлено еще в июне, а отправили его только сейчас. Но оказалось, что оно очень не ко времени, поскольку идет пик избирательной кампании.И не надо забывать о том, считает Марков, что после того, как в июне письмо было подписано, шло наступление России, а в августе-сентябре началось наступление украинской армии. Позиция в Конгрессе США кардинально изменилась. Поэтому они и отозвали письмо. Повлияла текущая расстановка сил.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221026/1040141949.html
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новости, джо байден, конгресс сша, письмо, политолог, россия, украина
Новости, Джо Байден, Конгресс США, письмо, политолог, Россия, Украина

"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену

07:00 29.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что письмо членов Конгресса США Джо Байдену с предложением дипломатически решить российско-украинский конфликт пришлось не ко времени - как раз в пик избирательной кампании, поэтому его отозвали
Эксперт напоминает, что письмо было составлено еще в июне, а отправили его только сейчас. Но оказалось, что оно очень не ко времени, поскольку идет пик избирательной кампании.
Поэтому руководство Демократической партии возмутилось по поводу этого письма. И многие подписанты письма сказали, слушайте, ну, в июне мы подписали это, а сейчас мы уже по-другому смотрим на эту реальность.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
И не надо забывать о том, считает Марков, что после того, как в июне письмо было подписано, шло наступление России, а в августе-сентябре началось наступление украинской армии.
Позиция в Конгрессе США кардинально изменилась. Поэтому они и отозвали письмо. Повлияла текущая расстановка сил.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 08:57
СМИ: В Киеве обеспокоены письмом группы конгрессменов-демократов БайденуДеятели киевского режима обеспокоены письмом конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 октября в американской газете The Washington Post
 
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Заголовок открываемого материала
07:15Видеманн: Британией управляет Тайный совет, и премьер там – казначей
07:00"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену
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