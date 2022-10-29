"По-другому смотрят на реальность": политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо Байдену
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что письмо членов Конгресса США Джо Байдену с предложением дипломатически решить российско-украинский конфликт пришлось не ко времени - как раз в пик избирательной кампании, поэтому его отозвали
Эксперт напоминает, что письмо было составлено еще в июне, а отправили его только сейчас. Но оказалось, что оно очень не ко времени, поскольку идет пик избирательной кампании.
Поэтому руководство Демократической партии возмутилось по поводу этого письма. И многие подписанты письма сказали, слушайте, ну, в июне мы подписали это, а сейчас мы уже по-другому смотрим на эту реальность.
И не надо забывать о том, считает Марков, что после того, как в июне письмо было подписано, шло наступление России, а в августе-сентябре началось наступление украинской армии.
Позиция в Конгрессе США кардинально изменилась. Поэтому они и отозвали письмо. Повлияла текущая расстановка сил.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
26 октября, 08:57СМИ: В Киеве обеспокоены письмом группы конгрессменов-демократов БайденуДеятели киевского режима обеспокоены письмом конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 октября в американской газете The Washington Post