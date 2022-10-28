Ищенко о "грязной" бомбе, главной проблеме Британии, биолабораториях США и наказании за преступления - 28.10.2022 Украина.ру
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Ищенко о "грязной" бомбе, главной проблеме Британии, биолабораториях США и наказании за преступления
Ищенко о "грязной" бомбе, главной проблеме Британии, биолабораториях США и наказании за преступления - 28.10.2022 Украина.ру
Ищенко о "грязной" бомбе, главной проблеме Британии, биолабораториях США и наказании за преступления
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, где, кем и какая бомба может быть взорвана ради провокации, а также о главных проблемах Великобритании и о разработках в секретных биолабораториях США
2022-10-28T15:46
2022-10-28T15:46
ростислав ищенко
видео
грязная бомба
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60
ростислав ищенко, видео, грязная бомба, видео
Ростислав Ищенко, Видео, грязная бомба

Ищенко о "грязной" бомбе, главной проблеме Британии, биолабораториях США и наказании за преступления

15:46 28.10.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, где, кем и какая бомба может быть взорвана ради провокации, а также о главных проблемах Великобритании и о разработках в секретных биолабораториях США
00:50 - Пойдёт ли киевский режим на провокацию с "грязной бомбой"?
07:56 - Каковы мотивы эвакуации населения Херсонской области?
12:05 - Секретная встреча: о чем могли говорить глава британского минобороны Бен Уоллес и начальник Пентагона Ллойд Остин?
12:43 – Изменится ли внешняя и внутренняя политика Великобритании?
16:54 - Биолаборатории США: как долго Штаты смогут уходить от ответа?
20:55 – Почему США нарушают международные законы без последствий для себя?
23:33 - Ситуация в Молдавии: чем закончится политический кризис? Вероятность отставки Майи Санду.
24 октября в Министерстве обороны России заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
 
Ростислав ИщенкоВидеогрязная бомба
 
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