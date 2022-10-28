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Повышение тарифов на электроэнергию может поставить крест на украинской металлургии
Повышение тарифов на электроэнергию может поставить крест на украинской металлургии - 28.10.2022 Украина.ру
Повышение тарифов на электроэнергию может поставить крест на украинской металлургии
Украинские металлурги бьют тревогу: повышение тарифов на электроэнергию приведет к дальнейшему падению производства и полному коллапсу отрасли. Об этом говорится в письме "Укрметаллургпрома", на которое 28 октября ссылается "РБК-Украина"
2022-10-28T15:19
2022-10-28T15:19
2022-10-28T15:19
новости
металлургия
украина
тарифы
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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В письме, адресованном главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится, что инициатива "Укрэнерго" повысить тарифы на электроэнергии безосновательна. Утверждается, что данная идея основывается на еще не принятых решениях.Подчеркивается также, что в случае принятия данного проекта повышения тарифов, годовые расходы металлургических предприятий возрастут на 500 млн гривен.Авторы письма резюмируют, что все это может привести к полной потере стратегически важной отрасли.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, металлургия, украина, тарифы, электроэнергия
Новости, металлургия, Украина, тарифы, электроэнергия
Повышение тарифов на электроэнергию может поставить крест на украинской металлургии
Украинские металлурги бьют тревогу: повышение тарифов на электроэнергию приведет к дальнейшему падению производства и полному коллапсу отрасли. Об этом говорится в письме "Укрметаллургпрома", на которое 28 октября ссылается "РБК-Украина"
В письме, адресованном главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится, что инициатива "Укрэнерго" повысить тарифы на электроэнергии безосновательна.
Утверждается, что данная идея основывается на еще не принятых решениях.
"Учитывая отсутствие оснований для роста стоимости электроэнергии в течение 1 месяца, считаем, что расходы на покупку электроэнергии с целью компенсации технологических затрат не должны расти. Следовательно, до конца 2022 г. тариф на передачу электроэнергии должен оставаться на текущем уровне 345,64 грн/ МВт.ч (575,67 руб./МВт.ч. - ред.)", - сказано в письме.
Подчеркивается также, что в случае принятия данного проекта повышения тарифов, годовые расходы металлургических предприятий возрастут на 500 млн гривен.
Авторы письма резюмируют, что все это может привести к полной потере стратегически важной отрасли.