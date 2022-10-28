https://ukraina.ru/20221028/1040259024.html

Повышение тарифов на электроэнергию может поставить крест на украинской металлургии

Повышение тарифов на электроэнергию может поставить крест на украинской металлургии - 28.10.2022 Украина.ру

Повышение тарифов на электроэнергию может поставить крест на украинской металлургии

Украинские металлурги бьют тревогу: повышение тарифов на электроэнергию приведет к дальнейшему падению производства и полному коллапсу отрасли. Об этом говорится в письме "Укрметаллургпрома", на которое 28 октября ссылается "РБК-Украина"

2022-10-28T15:19

2022-10-28T15:19

2022-10-28T15:19

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В письме, адресованном главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, говорится, что инициатива "Укрэнерго" повысить тарифы на электроэнергии безосновательна. Утверждается, что данная идея основывается на еще не принятых решениях.Подчеркивается также, что в случае принятия данного проекта повышения тарифов, годовые расходы металлургических предприятий возрастут на 500 млн гривен.Авторы письма резюмируют, что все это может привести к полной потере стратегически важной отрасли.

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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новости, металлургия, украина, тарифы, электроэнергия