Пушилин заявил о продвижении вперед по всей линии соприкосновения в ДНР - 28.10.2022 Украина.ру
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Пушилин заявил о продвижении вперед по всей линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил о продвижении вперед по всей линии соприкосновения в ДНР - 28.10.2022 Украина.ру
Пушилин заявил о продвижении вперед по всей линии соприкосновения в ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин 28 октября сообщил об успешном продвижении российских сил практически по всей линии соприкосновения с войсками киевского режима
2022-10-28T15:00
2022-10-28T15:00
украина
днр
россия
новости
денис пушилин
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"Есть успехи практически по всей линии соприкосновения. Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров", - утверждает Пушилин.При этом он отметил, что противник все еще достает снарядами до населенных пунктов Донецкой народной республики.Наиболее сложное, по его словам, положение дел на Краснолиманском направлении, где противник несмотря на серьезные потери предпринимает попытки переломить ситуацию в свою пользу.При этом союзные силы на Марьинском направлении уже проводят зачистку территории, а на Авдеевском направлении есть продвижение в направлении населенного пункта Первомайское, также идут бои за Невельское.Кроме того, на Горловском направлении российские подразделения продвигаются в направлении населенного пункта Майорское, есть продвижение и на Угледарском направлении, рассказал Пушилин.
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украина, днр, россия, новости, денис пушилин
Украина, ДНР, Россия, Новости, Денис Пушилин

Пушилин заявил о продвижении вперед по всей линии соприкосновения в ДНР

15:00 28.10.2022
 
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин 28 октября сообщил об успешном продвижении российских сил практически по всей линии соприкосновения с войсками киевского режима
"Есть успехи практически по всей линии соприкосновения. Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров", - утверждает Пушилин.
При этом он отметил, что противник все еще достает снарядами до населенных пунктов Донецкой народной республики.
Наиболее сложное, по его словам, положение дел на Краснолиманском направлении, где противник несмотря на серьезные потери предпринимает попытки переломить ситуацию в свою пользу.
При этом союзные силы на Марьинском направлении уже проводят зачистку территории, а на Авдеевском направлении есть продвижение в направлении населенного пункта Первомайское, также идут бои за Невельское.
Кроме того, на Горловском направлении российские подразделения продвигаются в направлении населенного пункта Майорское, есть продвижение и на Угледарском направлении, рассказал Пушилин.
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