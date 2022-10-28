https://ukraina.ru/20221028/1040240541.html
Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео
Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео - 28.10.2022 Украина.ру
Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео
Вооруженные силы России провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину в среду 26 октября.
2022-10-28T11:29
2022-10-28T11:29
2022-10-28T11:29
минобороны
сво
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На кадрах, опубликованных Министерством обороны России, можно увидеть работу расчета ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и пуск подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура на Камчатке. Также продемонстрирована работа экипажа атомной подводной лодки (АПЛ) "Тула" и пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Синева". Кроме того, был осуществлен полет стратегического ракетоносца Ту-95МС, выполнившего пуски крылатых ракет воздушного базирования. Сообщается, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. 24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минобороны, сво, видео
Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео
Вооруженные силы России провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину в среду 26 октября.
На кадрах, опубликованных Министерством обороны России, можно увидеть работу расчета ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и пуск подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура на Камчатке. Также продемонстрирована работа экипажа атомной подводной лодки (АПЛ) "Тула" и пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Синева". Кроме того, был осуществлен полет стратегического ракетоносца Ту-95МС, выполнившего пуски крылатых ракет воздушного базирования. Сообщается, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. 24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.