Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040240541.html
Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео
Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео - 28.10.2022 Украина.ру
Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео
Вооруженные силы России провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину в среду 26 октября.
2022-10-28T11:29
2022-10-28T11:29
минобороны
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040240396_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f64d799140bb97edcb786bdd20b1636e.jpg.webp
На кадрах, опубликованных Министерством обороны России, можно увидеть работу расчета ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и пуск подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура на Камчатке. Также продемонстрирована работа экипажа атомной подводной лодки (АПЛ) "Тула" и пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Синева". Кроме того, был осуществлен полет стратегического ракетоносца Ту-95МС, выполнившего пуски крылатых ракет воздушного базирования. Сообщается, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. 24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040240396_104:0:1064:720_1920x0_80_0_0_1c596bf78eb9e3e1b476bc1f7616695d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
минобороны, сво, видео
Минобороны, СВО

Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео

11:29 28.10.2022
 
Читать в
Вооруженные силы России провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину в среду 26 октября.
На кадрах, опубликованных Министерством обороны России, можно увидеть работу расчета ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и пуск подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону Кура на Камчатке. Также продемонстрирована работа экипажа атомной подводной лодки (АПЛ) "Тула" и пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Синева". Кроме того, был осуществлен полет стратегического ракетоносца Ту-95МС, выполнившего пуски крылатых ракет воздушного базирования. Сообщается, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. 24 октября в Министерстве обороны заявили, что Украина работает над созданием "грязной бомбы". Для производства такого оружия могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Применение "грязной бомбы", которая считается простым вариантом радиологического оружия, может привести к заражению местности с невозможностью проживания там на протяжении десятилетий.
 
МинобороныСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Жёсткие меры: Россия показала, как ответит на ядерную провокацию. Видео
11:18Китай – враг Украины: итоги XX съезда КПК глазами украинской пропаганды
11:17В Харькове из-за проблем с электричеством обострились проблемы с криминалом – мэр
10:58Закон, расколовший Украину. Как под предлогом заботы о русском языке началась украинизация
10:35Сторонники "Азова"* готовили теракт в Ставропольском крае – ФСБ
10:34МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки
10:33Выступление депутата Рады Гончаренко в парламенте Косова закончилось скандалом
10:13Гагарина на Дудаева: в Изюме взялись переименовывать улицы
10:03"Финансовый Рамштайн" и губа президента. Зеленский на подсосе у Запада лишает Украину суверенитета
09:52Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам Путина
09:51Автомобиль Тимошенко, NASAMS, плен и пытки. Главное на утро 28 октября на Украине
09:41Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП
09:40Путин на Валдае: адресат выбыл
09:32"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание
09:06В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
09:05Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса
09:00Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти
08:49Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО
08:34Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
08:34Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
Лента новостейМолния