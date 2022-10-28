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Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных

Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных - 28.10.2022 Украина.ру

Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных

Киевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра, передает 28 октября РИА Новости

2022-10-28T08:10

2022-10-28T08:10

2022-10-28T08:15

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"Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: "Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру". Я рассказал на камеру все, что там было", — объяснил Чупра.Он уточнил, что это происходило на первичном допросе в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР.С его слов, точного текста он не помнит, но знает, что украинские силовики требовали у его родных деньги.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, плен