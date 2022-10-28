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Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных
Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных - 28.10.2022 Украина.ру
Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных
Киевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра, передает 28 октября РИА Новости
2022-10-28T08:10
2022-10-28T08:10
2022-10-28T08:15
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"Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: "Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру". Я рассказал на камеру все, что там было", — объяснил Чупра.Он уточнил, что это происходило на первичном допросе в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР.С его слов, точного текста он не помнит, но знает, что украинские силовики требовали у его родных деньги.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, плен
Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных
08:10 28.10.2022 (обновлено: 08:15 28.10.2022)
Киевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра, передает 28 октября РИА Новости
"Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: "Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру". Я рассказал на камеру все, что там было", — объяснил Чупра.
Он уточнил, что это происходило на первичном допросе в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР.
С его слов, точного текста он не помнит, но знает, что украинские силовики требовали у его родных деньги.
"Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она заявление (видеообращение — ред.) должна была написать и вроде как деньги переслать", — добавил Чупра.