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"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству

"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству - 28.10.2022 Украина.ру

"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству

Дни президента Украины Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 28 октября РИА Новости

2022-10-28T07:57

2022-10-28T07:57

2022-10-28T08:07

новости

владимир зеленский

шеремет

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"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — ометил Шеремет.По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, шеремет