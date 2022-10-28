"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040226982.html
"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству
"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству - 28.10.2022 Украина.ру
"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству
Дни президента Украины Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 28 октября РИА Новости
2022-10-28T07:57
2022-10-28T08:07
новости
владимир зеленский
шеремет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039341409_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1d812599e88ed5f1cf8471fe27f9f5a3.jpg.webp
"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — ометил Шеремет.По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039341409_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_7a7b481fdbb73edfba7b1767af2fdcfa.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, шеремет
Новости, Владимир Зеленский, Шеремет

"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству

07:57 28.10.2022 (обновлено: 08:07 28.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Дни президента Украины Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 28 октября РИА Новости
"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — ометил Шеремет.
По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.

"Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос", — заключил депутат.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
 
НовостиВладимир ЗеленскийШеремет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП
09:40Путин на Валдае: адресат выбыл
09:32"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание
09:06В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
09:05Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса
09:00Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти
08:49Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО
08:34Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
08:34Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
08:22Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News
08:10Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных
08:00"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий
07:57"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству
07:49"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть
07:45Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы
07:34Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства
07:30Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение
07:27Американский миллиардер Маск возглавил Twitter
07:20Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом
07:15Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружии
Лента новостейМолния