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"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству
"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству - 28.10.2022 Украина.ру
"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству
Дни президента Украины Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 28 октября РИА Новости
2022-10-28T07:57
2022-10-28T07:57
2022-10-28T08:07
новости
владимир зеленский
шеремет
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"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — ометил Шеремет.По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, шеремет
Новости, Владимир Зеленский, Шеремет
"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству
07:57 28.10.2022 (обновлено: 08:07 28.10.2022)
Дни президента Украины Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 28 октября РИА Новости
"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — ометил Шеремет.
По его мнению, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.
"Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос", — заключил депутат.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.