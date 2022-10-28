Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040226577.html
Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства
Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства - 28.10.2022 Украина.ру
Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства
Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта
2022-10-28T07:34
2022-10-28T07:34
дональд трамп
илон маск
twitter
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102809/11/1028091176_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1d4468a5fad8d464794726499c2b353f.jpg
"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Трампа.Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.Причем Трамп заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намеревался использовать собственную соцсеть Truth.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102809/11/1028091176_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_434b03f7aed960a8670996d81ff88c31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дональд трамп, илон маск, twitter, новости
Дональд Трамп, Илон Маск, Twitter, Новости

Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства

07:34 28.10.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP / Alex Brandon
Читать в
Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта
"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Трампа.
Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.
Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
Причем Трамп заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намеревался использовать собственную соцсеть Truth.
 
Дональд ТрампИлон МаскTwitterНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП
09:40Путин на Валдае: адресат выбыл
09:32"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание
09:06В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
09:05Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса
09:00Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти
08:49Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО
08:34Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
08:34Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
08:22Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News
08:10Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных
08:00"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий
07:57"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству
07:49"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть
07:45Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы
07:34Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства
07:30Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение
07:27Американский миллиардер Маск возглавил Twitter
07:20Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом
07:15Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружии
Лента новостейМолния