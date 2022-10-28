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Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства
Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства - 28.10.2022 Украина.ру
Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства
Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта
2022-10-28T07:34
2022-10-28T07:34
2022-10-28T07:34
дональд трамп
илон маск
twitter
новости
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"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Трампа.Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.Причем Трамп заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намеревался использовать собственную соцсеть Truth.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дональд трамп, илон маск, twitter, новости
Дональд Трамп, Илон Маск, Twitter, Новости
Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства
Экс-президент США Дональд Трамп после перехода социальной сети Twitter под управление Илона Маска поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении своего аккаунта
"Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Трампа.
Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию.
Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
Причем Трамп заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намеревался использовать собственную соцсеть Truth.