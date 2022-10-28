Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связи

"Во-первых, это (предложение позвонить Путину – ред.) демонстрация Западом якобы своего мирного настроя с целью создать позитивный имидж себе и Украине: якобы они готовы идти на соглашения с Россией. Во-вторых, Макрон хочет повысить свой престиж и статус и напомнить о себе миру, так как его геополитические котировки резки просели. Совсем недавно президент Франции был чуть ли не одним из главных переговорщиков с Кремлем. А теперь, как говорится, Владимир Путин не берет телефон, когда звонит Макрон", - сказал Шатилов.