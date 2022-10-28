https://ukraina.ru/20221028/1040212165.html
Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связи
Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связи - 28.10.2022 Украина.ру
Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связи
Президент Франции Эммануэль Макрон преследует свои цели, набирая номер телефона российского коллеги Владимира Путина, но мира в этом списке нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
2022-10-28T04:23
2022-10-28T04:23
2022-10-28T04:23
новости
эммануэль макрон
телефон
звонок
владимир путин
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На встрече с Папой Римским Франциском Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.В конце концов, добавил он, не гнушается Запад и использовать образ церкви как примиряющей миротворческой стороны. Кстати намерение выступить в роли переговорщика понтифик уже подтвердил.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эммануэль макрон, телефон, звонок, владимир путин
Новости, Эммануэль Макрон, телефон, звонок, Владимир Путин
Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связи
Президент Франции Эммануэль Макрон преследует свои цели, набирая номер телефона российского коллеги Владимира Путина, но мира в этом списке нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
На встрече с Папой Римским Франциском Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине.
"Во-первых, это (предложение позвонить Путину – ред.) демонстрация Западом якобы своего мирного настроя с целью создать позитивный имидж себе и Украине: якобы они готовы идти на соглашения с Россией. Во-вторых, Макрон хочет повысить свой престиж и статус и напомнить о себе миру, так как его геополитические котировки резки просели. Совсем недавно президент Франции был чуть ли не одним из главных переговорщиков с Кремлем. А теперь, как говорится, Владимир Путин не берет телефон, когда звонит Макрон", - сказал Шатилов.
В конце концов, добавил он, не гнушается Запад и использовать образ церкви как примиряющей миротворческой стороны. Кстати намерение выступить в роли переговорщика понтифик уже подтвердил.
Полностью прочитать интервью можно здесь: