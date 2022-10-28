https://ukraina.ru/20221028/1040208141.html

Вышла новая книга о Булагкове. Почему ее важно читать сегодня

Вышла новая книга о Булагкове. Почему ее важно читать сегодня - 28.10.2022 Украина.ру

Вышла новая книга о Булагкове. Почему ее важно читать сегодня

Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T06:45

2022-10-28T06:45

2022-10-28T06:45

михаил булгаков

киев

литература

история

сталин

украина

эксклюзив

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Книга историка и публициста Василия Стоякина – "Гражданская война Михаила Булгакова", которая недавно вышла в издательстве "Книжный мир", является примером того, что называют актуальной литературой.Большинство сборников или монографий, посвященных творческой биографии того или иного литературного классика, отстранены от суетной современности. Это книги о прошлом, всецело принадлежащие нашей истории. Они затрагивают более или менее давние события, отраженные в судьбе писателя и поэта. И хотя из таких рассказов всегда можно извлечь выводы в назидание современникам, эти тексты, как правило, не претендуют на особую злободневность.Однако фигура Михаила Булгакова, волею судеб, оказалась в центре современной украинской драмы. О выдающемся писателе, который родился в Киеве и описал любимый город на страницах своих центральных произведений, говорят сегодня не историки литературы, а профессиональные националисты, которые объявили ему войну на уничтожение."Может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих работах, например, в романе "Белая гвардия?", – сказано в заявлении руководителей Национального союза писателей Украины. Причем, имена этих людей неизвестны абсолютному большинству украинцев – в отличие от имени Михаила Булгакова.Разумеется, это риторический вопрос. Националистическая общественность требует ликвидировать булгаковский музей, расположенный в знаменитом доме на Андреевском спуске, а в последние месяцы на Украине проходит настоящий погром материального булгаковского наследия. В стране уничтожают все, что как-то связано с его именем, и эти разрушительные процессы ускоряются на глазах.19 августа националистические активисты уничтожили памятный знак писателю в Буче. 2 сентября демонтировали мемориальную доску в память о Булгакове, установленную на Национальном медицинском институте имени Богомольца. 5 сентября сорвали мемориальную доску в Каменце-Подольском, а уже на следующий день была снята памятная табличка на Крестовоздвиженской церкви в Киеве, где крестили будущего писателя.Все это совершается с одобрения власти, а пропаганда разжигает ненависть к литературному классику, из которого успешно вылепили образ очередного врага украинской нации. Журналисты, литературоведы, блогеры и историки постоянно пишут об украинофобии Михаила Булгакова, а часто заходят дальше, именуя его "советским коллаборантом" и "любимчиком Сталина", как высказались на популярном украинском телеканале.По иронии судьбы, в 1991 году, когда на Андреевском спуске открыли тот самый булгаковский музей, Михаил Афанасьевич считался настоящим кумиром антисоветской интеллигенции. Украинские диссиденты охотно цитировали "Собачье сердце", "Роковые яйца", и даже ту самую "Белую гвардию", которая считается сегодня в Киеве антиукраинским произведением. Тогда они видели в булгаковских текстах вызов тоталитаризму. А сейчас, тридцать лет спустя, сами запрещают его творчество, в чисто тоталитарном духе.Книга "Гражданская война Михаила Булгакова" важна сейчас именно потому, что она разбивает мифы антибулгаковской пропаганды. Содержание этого издания составляют статьи, опубликованные на сайте Украина.Ру. Их автор, Василий Стоякин (одна из опубликованных в книге статей написана литературоведом и критиком Ольгой Андреевой), написал что-то вроде современного путеводителя по личной и творческой биографии писателя.Он рассказывает о Булгакове доступным для широкой аудитории языком, оперируя подтвержденными фактами, и не теряет при этом ни объективности, ни смысловой глубины. Что в принципе не типично для нашего времени, когда литература снова начинает обретать былую "партийность".Так, в частности, из книги можно узнать, что в действительности Булгаков не являлся "любимцем Сталина". Как справедливо пишет Василий Стоякин, руководитель советского государства ценил творческий талант писателя, но относился к нему сугубо утилитарно. Сталин подробно рассказывает об этом в частной переписке с драматургом Биллем-Белоцерковским, который требовал от власти отреагировать на постановку пьес "реакционного автора". Потому что они были очень популярны на московских театральных подмостках в эпоху НЭПа.Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) объяснил, что пьесы Булгакова выигрывают рыночную конкуренцию у скучных и бесталанных произведений, которые предлагали театрам идеологически правильные писатели. И добавил, что пьеса "Дни Турбиных" "дает больше пользы, чем вреда", потому что рассказывает о поражении белого движения и Петлюры. Обронив при этом фразу: "Дни Турбиных" есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма".Однако, как предполагает Стоякин, сам Булгаков, скорее всего, никогда не видел сталинское письмо, опубликованное только в послевоенные годы. Большинство литературоведов традиционно придерживаются иного мнения, но не могут подтвердить его доказательствами.Сталин вернул Булгакова к театральной работе, после знаменитого телефонного звонка в 1930 году, а также не раз бывал в театре на его пьесах. Но генеральный секретарь не считал необходимым использовать булгаковское творчество в идеологических целях. А пьеса "Батум", посвященная политической юности будущего вождя, несмотря на свои достоинства, не ставилась в советских театрах.В свою очередь, Булгаков тоже не занимал в свои зрелые творческие годы ни просоветских, ни антисоветских позиций. Он вполне искренне поддерживал действующую власть – но только потому, что, пережив четырнадцать киевских переворотов, ценил установившуюся стабильность. Пускай даже весьма и весьма условную. Семья писателя относилась к социальным кругам, которые поддерживали белое движение, и боролись с большевиками, однако сам он считал гражданскую войну бессмысленным кровопролитием, и не стал воевать за белых, потому что не видел в этом ни практического смысла, ни исторических перспектив. Булгаковское отношение к кровавому конфликту на руинах Российской империи выражают слова Воланда – демон войны "на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы".В силу этой же причины, "Белая гвардия" никогда не являлась антиукраинским романом. Ее автор достаточно реалистично описал события, которые происходили в то время в Киеве. И в этой действительности практически не оказалось положительных героев – особенно причастных к политике. Доставалось буквально всем, включая большевиков.Описывая убийства евреев, которые совершали украинские атаманы, или высмеивая петлюровскую шароварщину, он просто рассказывал общеизвестные тогда вещи. Причем, похожие описания петлюровского правления оставили другие очевидцы событий, включая Константина Паустовского, и прочих известных авторов. И подчас они совпадают между собой даже в незначительных мелочах.Сегодня мы видим, что описанное у Булгакова прошлое повторяется в настоящем, после того как в Киеве произошли очередные перевороты."И в 2004, и, тем более, в 2014 году для многих киевлян, да и не только киевлян, булгаковская "Белая гвардия" стала настольной книгой, а "Дни Турбиных" Владимира Басова – обязательной для просмотра лентой. Для многих актуальным стал и "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова. Уж слишком яркими были аналогии между событиями, происходящими на наших глазах и описанных Михаилом Булгаковым", – написал об этом Василий Стоякин.Однако, это не означает, что его книга сводится к политике – прошлой и современной. Тексты Василия Стоякина хороши тем, что они затрагивают самые разные эпизоды разностороннего булгаковского наследия, не впадая при этом в чрезмерную серьезность и драматический пафос."Гражданская война Михаила Булгакова" рассказывает не только про войну. Автор приводит интересные факты из биографии писателя, напоминает об истории скоротечного гетманского правления, интересно пишет о булгаковских местах в Киеве и Москве, сопровождая эти рассказы собственными фотоснимками.Василий Стоякин описывает природу мистического реализма, которым отличались булгаковские книги ранних и поздних лет, а также поднимает тему кинематографического воплощения самой известной пьесы писателя.Эта книга не потеряется в огромном массиве булгаковедческой литературы. Больше того, она послужит ориентиром читателям, чтобы они сами не потерялись в наносах пропагандистской лжи, которой окружают сегодня имя главного киевского писателя. Книгу "Гражданская война Михаила Булгакова" стоит прочитать потому, что это актуально, и интересно. Так что работа Стоякина явно выигрывает в рыночной конкуренции с произведениями коллективной Забужко.

https://ukraina.ru/20221013/1039714236.html

https://ukraina.ru/20220815/1037695806.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

михаил булгаков, киев, литература, история, сталин, украина, эксклюзив