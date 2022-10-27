МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВизит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР
МИД Украины оценивает действия уполномоченной при президенте России по правам детей Марии Львовой-Беловой как преступление, сообщается на 27 октября на сайте министерства
Ранее Львова-Белова сообщила, что усыновила мальчика из Мариуполя, которого увидела при эвакуации детей из города.
По словам уполномоченной, за время спецоперации в Россию были эвакуированы около 2 тыс. детей-сирот из интернатов и детских домов, 350 детей уже устроены в приемные семьи.
Украинские дипломаты расценивают эвакуацию детей как "похищение".
По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МВД Украины инициирует перед правоохранительными органами Украины открытие дела против российской гражданки Львовой-Беловой, в действиях которой прослеживаются черты уголовного правонарушения.
МИД Украины ссылается на Женевскую Конвенцию и Конвенцию ООН по правам детей.
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