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МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена

МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена - 27.10.2022 Украина.ру

МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена

МИД Украины оценивает действия уполномоченной при президенте России по правам детей Марии Львовой-Беловой как преступление, сообщается на 27 октября на сайте министерства

2022-10-27T16:34

2022-10-27T16:34

2022-10-27T16:34

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Ранее Львова-Белова сообщила, что усыновила мальчика из Мариуполя, которого увидела при эвакуации детей из города.По словам уполномоченной, за время спецоперации в Россию были эвакуированы около 2 тыс. детей-сирот из интернатов и детских домов, 350 детей уже устроены в приемные семьи.Украинские дипломаты расценивают эвакуацию детей как "похищение".МИД Украины ссылается на Женевскую Конвенцию и Конвенцию ООН по правам детей.

https://ukraina.ru/20220925/1039060304.html

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новости, дети, омбудсмен, детский омбудсмен, мид, мид украины