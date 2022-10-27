МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена - 27.10.2022 Украина.ру
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МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена
МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена - 27.10.2022 Украина.ру
МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена
МИД Украины оценивает действия уполномоченной при президенте России по правам детей Марии Львовой-Беловой как преступление, сообщается на 27 октября на сайте министерства
2022-10-27T16:34
2022-10-27T16:34
новости
дети
омбудсмен
детский омбудсмен
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Ранее Львова-Белова сообщила, что усыновила мальчика из Мариуполя, которого увидела при эвакуации детей из города.По словам уполномоченной, за время спецоперации в Россию были эвакуированы около 2 тыс. детей-сирот из интернатов и детских домов, 350 детей уже устроены в приемные семьи.Украинские дипломаты расценивают эвакуацию детей как "похищение".МИД Украины ссылается на Женевскую Конвенцию и Конвенцию ООН по правам детей.
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новости, дети, омбудсмен, детский омбудсмен, мид, мид украины
Новости, дети, омбудсмен, детский омбудсмен, МИД, МИД Украины

МИД Украины требует возбуждения уголовного дела против российского детского омбудсмена

16:34 27.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВизит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР
Визит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МИД Украины оценивает действия уполномоченной при президенте России по правам детей Марии Львовой-Беловой как преступление, сообщается на 27 октября на сайте министерства
Ранее Львова-Белова сообщила, что усыновила мальчика из Мариуполя, которого увидела при эвакуации детей из города.
По словам уполномоченной, за время спецоперации в Россию были эвакуированы около 2 тыс. детей-сирот из интернатов и детских домов, 350 детей уже устроены в приемные семьи.
Украинские дипломаты расценивают эвакуацию детей как "похищение".
По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МВД Украины инициирует перед правоохранительными органами Украины открытие дела против российской гражданки Львовой-Беловой, в действиях которой прослеживаются черты уголовного правонарушения.
МИД Украины ссылается на Женевскую Конвенцию и Конвенцию ООН по правам детей.
Василий Александров - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 05:05
"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНРКаждый ребенок в Мариуполе может рассказать, как на его глазах кого-нибудь убили, и где нельзя купаться, потому что заминировано, рассказал в интервью Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
 
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