В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040206746.html
В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму
В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму - 27.10.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму
В 2015 году ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина баллотировалась в мэры Херсона, и потенциальные избиратели попросили ее решить вопрос с присутствием в городе американской биолаборатории. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру
2022-10-27T16:11
2022-10-27T16:11
новости
херсон
университет
биолаборатории
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_2f686dbd1606071b584da395c613802b.jpg
Она констатировала, что также открыто на сайте значились всего 15 биолабораторий США, находящиеся на территории Украины. По ее информации, на лабораторию в Херсоне было потрачено порядка 900 тысяч долларов."Я тогда позвонила бывшему губернатору Костяку, который в 2013 году открывал ее, пока еще до 2015 года они ее не взяли на баланс, но никто ничего путного тоже не сказал. Тогда я взяла и пошла туда с представителями своего штаба", - рассказала собеседница издания.По ее словам, внутри она увидела молодого человека, который играл в пасьянс, двух пожилых женщин и абсолютно пустые столы. Одна из присутствовавших женщин рассказала ей, что до 2013 года в этом месте проводили эксперименты, в том числе выращивали чуму, но с тех пор эта работа прекратилась.В то же время, уточнила Томилина, местные жители рассказали, что у здания лаборатории есть еще 3 этажа под землей, где неизвестно, что происходит.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040166806.html
https://ukraina.ru
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_83960ab787ad97ea3e7c74086f86d491.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, университет, биолаборатории, сша
Новости, Херсон, университет, биолаборатории, США

В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму

16:11 27.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В 2015 году ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина баллотировалась в мэры Херсона, и потенциальные избиратели попросили ее решить вопрос с присутствием в городе американской биолаборатории. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

"Я об этом ничего не знала, но я стала обзванивать всех своих знакомых. Я позвонила доктору наук, позвонила одному киевскому вирусологу. А потом девочка в моем предвыборном штабе открыла сайт посольства США на Украине, где открыто было написано, что в центре Херсона на улице Уварова находится "Лаборатория особо опасных инфекций". Этот договор был заключен еще при [третьем президенте Украины] Ющенко", - рассказала Томилина.

Она констатировала, что также открыто на сайте значились всего 15 биолабораторий США, находящиеся на территории Украины. По ее информации, на лабораторию в Херсоне было потрачено порядка 900 тысяч долларов.
"Я тогда позвонила бывшему губернатору Костяку, который в 2013 году открывал ее, пока еще до 2015 года они ее не взяли на баланс, но никто ничего путного тоже не сказал. Тогда я взяла и пошла туда с представителями своего штаба", - рассказала собеседница издания.
По ее словам, внутри она увидела молодого человека, который играл в пасьянс, двух пожилых женщин и абсолютно пустые столы. Одна из присутствовавших женщин рассказала ей, что до 2013 года в этом месте проводили эксперименты, в том числе выращивали чуму, но с тех пор эта работа прекратилась.
В то же время, уточнила Томилина, местные жители рассказали, что у здания лаборатории есть еще 3 этажа под землей, где неизвестно, что происходит.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Татьяна Томилина интервью
06:26
Татьяна Томилина: В херсонской биолаборатории США "случайно" вырастили полкило чумы
 
НовостиХерсонуниверситетбиолабораторииСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октября
16:11В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму
16:05Власти Болгарии изучат риски при военных поставках Украине
16:04Активистка из Австралии рассказала о демократии в России
16:04Виктор Баранец: кто он
15:31"Наши партнеры не хотят, чтобы деньги украли". Почему Украине финансирование только обещают, но не дают
15:20Сдача Херсона? Баранец о военной хитрости Суровикина и ловушке для ВСУ. Видео
15:02Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России
15:01Воровство и ненависть в украинском кино. Денег нет даже на пропаганду
14:56Позиция Израиля по военным поставкам Украине может измениться - Лапид
14:53Александр Шатилов: Киев получил от Запада карт-бланш на любые действия в отношении России
14:50Алексей Леонков: Украина понимает, что проиграла России, поэтому готова взорвать грязную бомбу
14:49Премьер Израиля пообещал приложить максимум усилий для разрыва сотрудничества России и Ирана
14:41Эксклюзив! "Ночные Волки" в Донбассе: "Антиквар" раскрывает подробности о музыке и жизни на войне. Видео
14:37Виктор Баранец: Украинскую армию губит неверие в победу над Россией
14:36"Зарабатывала деньги": звезда "Сватов" оправдалась за съемки в России
14:26Моравецкий придумал, зачем требовать деньги от Германии
14:23Даже собаки добрые. Попросивший политического убежища в РФ австралиец рассказал о России
14:21ВС РФ уничтожили оборонный комплекс в Днепропетровской области
14:14СБУ ищет потенциальных "коллаборантов" на предприятиях критической инфраструктуры
Лента новостейМолния