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В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму
В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму - 27.10.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму
В 2015 году ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина баллотировалась в мэры Херсона, и потенциальные избиратели попросили ее решить вопрос с присутствием в городе американской биолаборатории. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру
2022-10-27T16:11
2022-10-27T16:11
2022-10-27T16:11
новости
херсон
университет
биолаборатории
сша
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Она констатировала, что также открыто на сайте значились всего 15 биолабораторий США, находящиеся на территории Украины. По ее информации, на лабораторию в Херсоне было потрачено порядка 900 тысяч долларов."Я тогда позвонила бывшему губернатору Костяку, который в 2013 году открывал ее, пока еще до 2015 года они ее не взяли на баланс, но никто ничего путного тоже не сказал. Тогда я взяла и пошла туда с представителями своего штаба", - рассказала собеседница издания.По ее словам, внутри она увидела молодого человека, который играл в пасьянс, двух пожилых женщин и абсолютно пустые столы. Одна из присутствовавших женщин рассказала ей, что до 2013 года в этом месте проводили эксперименты, в том числе выращивали чуму, но с тех пор эта работа прекратилась.В то же время, уточнила Томилина, местные жители рассказали, что у здания лаборатории есть еще 3 этажа под землей, где неизвестно, что происходит.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040166806.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, университет, биолаборатории, сша
В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму
В 2015 году ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина баллотировалась в мэры Херсона, и потенциальные избиратели попросили ее решить вопрос с присутствием в городе американской биолаборатории. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру
"Я об этом ничего не знала, но я стала обзванивать всех своих знакомых. Я позвонила доктору наук, позвонила одному киевскому вирусологу. А потом девочка в моем предвыборном штабе открыла сайт посольства США на Украине, где открыто было написано, что в центре Херсона на улице Уварова находится "Лаборатория особо опасных инфекций". Этот договор был заключен еще при [третьем президенте Украины] Ющенко", - рассказала Томилина.
Она констатировала, что также открыто на сайте значились всего 15 биолабораторий США, находящиеся на территории Украины. По ее информации, на лабораторию в Херсоне было потрачено порядка 900 тысяч долларов.
"Я тогда позвонила бывшему губернатору Костяку, который в 2013 году открывал ее, пока еще до 2015 года они ее не взяли на баланс, но никто ничего путного тоже не сказал. Тогда я взяла и пошла туда с представителями своего штаба", - рассказала собеседница издания.
По ее словам, внутри она увидела молодого человека, который играл в пасьянс, двух пожилых женщин и абсолютно пустые столы. Одна из присутствовавших женщин рассказала ей, что до 2013 года в этом месте проводили эксперименты, в том числе выращивали чуму, но с тех пор эта работа прекратилась.
В то же время, уточнила Томилина, местные жители рассказали, что у здания лаборатории есть еще 3 этажа под землей, где неизвестно, что происходит.
Полностью интервью можно прочитать здесь: