https://ukraina.ru/20221027/1040206746.html

В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму

В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму - 27.10.2022 Украина.ру

В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму

В 2015 году ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина баллотировалась в мэры Херсона, и потенциальные избиратели попросили ее решить вопрос с присутствием в городе американской биолаборатории. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

2022-10-27T16:11

2022-10-27T16:11

2022-10-27T16:11

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херсон

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биолаборатории

сша

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Она констатировала, что также открыто на сайте значились всего 15 биолабораторий США, находящиеся на территории Украины. По ее информации, на лабораторию в Херсоне было потрачено порядка 900 тысяч долларов."Я тогда позвонила бывшему губернатору Костяку, который в 2013 году открывал ее, пока еще до 2015 года они ее не взяли на баланс, но никто ничего путного тоже не сказал. Тогда я взяла и пошла туда с представителями своего штаба", - рассказала собеседница издания.По ее словам, внутри она увидела молодого человека, который играл в пасьянс, двух пожилых женщин и абсолютно пустые столы. Одна из присутствовавших женщин рассказала ей, что до 2013 года в этом месте проводили эксперименты, в том числе выращивали чуму, но с тех пор эта работа прекратилась.В то же время, уточнила Томилина, местные жители рассказали, что у здания лаборатории есть еще 3 этажа под землей, где неизвестно, что происходит.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040166806.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, университет, биолаборатории, сша